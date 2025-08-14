Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp: что это значит

Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp: что это значитЭксперты отмечают, что на фоне ухудшения связи через мессенджеры трафик голосовой связи уже вырос на 10–20%
Российские пользователи, похоже, могут лишиться одного из основных способов коммуникации через мессенджеры – звонков. Во всяком случае через иностранные Telegram и WhatsApp, где эта функция доступна с весны 2017 г. и 2015 г. соответственно.
О предстоящем введении ограничений сообщил 13 августа Роскомнадзор, связав их с опасностью, которую представляют звонки через мессенджеры. В частности, они «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», говорится в официальном сообщении контрольного органа.
Такое решение «сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи», поддержало Роскомнадзор Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве уточнили, что решение в первую очередь связано с перетоком звонков в иностранные мессенджеры, где у телекомкомпаний нет возможности блокировать мошеннические вызовы.
Помимо этого Telegram и WhatsApp вменяют то, что они не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов и по факту планирования и совершения террористических актов на территории России. Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства, подчеркивается в сообщении Минцифры. Речь идет о соответствии требованиям закона «Об информации».
Все адаптируются
Проблем с перепиской в Telegram и WhatsApp возникнуть не должно, успокоили аналитик iKS-Consulting Максим Савватин и руководитель Content Review Сергей Половников. Роскомнадзор также сообщил, что других ограничений не будет.
При этом пользователи последние несколько дней говорили о плохом качестве голосовой связи в Telegram и WhatsApp. Частичная блокировка будет проявляться как бульканье, шипение, помехи во время разговора, что сделает неудобным использование этого вида связи, заявил «Ведомостям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Под каждый вид трафика формируется своя ширина канала, говорит Кусков. У аудиозвонка ширина канала невелика, но на протяжении определенного времени идет равномерный расход трафика в обе стороны – от вызывающего абонента к принимающему и обратно, говорит он. По этому признаку трафик звонка легко определить и отличить, например, от трафика видеоконтента, объясняет эксперт.
Гражданам в связи с ограничениями связи будет неудобно, поскольку WhatsApp и Telegram для общения использует порядка 75% и 60% населения соответственно, уточняет социолог Денис Волков. Но блокировки происходят тогда, когда уже предоставлена альтернатива – к примеру, национальный мессенджер Max (разработан VK), подчеркнул он. К тому же для переписки эти мессенджеры все еще можно использовать, это поможет демпировать недовольство, полагает Волков.
Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров также говорит, что реакция вряд ли будет позитивной: «Как и [на] отключение мобильного интернета. И замедление YouTube. И неполадки с навигаторами». При этом граждане адаптируются, заявил он «Ведомостям», т. е. «будут искать и найдут альтернативы»: «Опыт у нас по этой части большой, адаптивность высокая».
Польза от ограничений
Впервые о возможности блокировки сообщало издание Forbes 10 августа 2025 г. со ссылкой на источник, близкий к ходу обсуждения инициативы. По данным издания, инициатива шла от операторов связи, которые предлагали заблокировать звонки через мессенджеры.
Представители операторов большой четверки отказались комментировать «Ведомостям» инициативу, о которой писал Forbes. Между тем само сообщение появилось на фоне сбоев звонков через интернет и проблем с воспроизведением аудио- и видеосообщений в мессенджерах, о чем свидетельствовали данные Downdetector (см. врез).
Часть голосового трафика может вернуться обратно к операторам, рассуждает управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Последние годы голосовой трафик в мобильных сетях падал, например в 2024 г. он сократился на 5%, знает эксперт.
В среднем по России голосовой трафик в сети T2 с начала недели вырос на 9%, в ряде регионов он увеличился сразу на 25%, поделился статистикой представитель оператора. «Несмотря на незапланированный рост, сеть справляется с нагрузкой на голосовой канал, мы готовы расширить емкость инфраструктуры соразмерно увеличению трафика», – сообщил собеседник. Представители операторов МТС, «Мегафона» и «Билайна» отказались от комментариев.
«Скорее всего, большая часть трафика переместится в другие мессенджеры, и туда же пойдут мошенники, – говорит Анкилов. – Находящийся на стадии бета-тестирования отечественный мессенджер, может быть, лучше защищен, но вопрос в том, какую часть этой аудитории он сможет подхватить», – заключил он.
Введенные ограничения уже привели к увеличению на 10–20% использования голосовой связи у мобильных операторов и привели к перетоку трафика в другие ресурсы с функцией совершения звонков, знает Кусков. В качестве альтернативы можно звонить через другие сервисы, такие как отечественные «Яндекс телемост», «МТС линк», IVA, а также иностранные Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, FaceTime (для звонков с iPhone на iPhone) и проч., перечислил Савватин. Половников также рекомендует воспользоваться «VK звонками» или «Тамтамом» или пользоваться другими корпоративными мессенджерами.
Победа над мошенниками
С 2024 г. в целях противодействия мошенничеству работает система «Антифрод» от Роскомнадзора. Ее цель – обеспечивать блокировку звонков с подменой номеров в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.
Член комитета по информполитике, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Немкин в своем Telegram-канале отметил, что доля атакованных мошенниками граждан в WhatsApp выросла в 3,5 раза с 2023 г. (точное количество мошенников депутат в своем сообщении не обозначил).
Об увеличении количества мошенничества через мессенджеры заявлял и министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы в марте 2025 г. По его словам, более 90% мошенничества с использованием социальной инженерии в России происходит в иностранных мессенджерах.
Ключевой киберугрозой для жителей России в 2025 г. стали мошеннические звонки в мессенджерах и успешные атаки основаны на утечках персональных данных, заявлял гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов «РИА Новости» в июне 2025 г. При этом, отмечал он, «даже в случае блокировки WhatsApp и Telegram мошенники найдут мессенджер, через который они будут звонить».
«Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, – это их приземление в России», – высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он также подчеркнул, что если у Telegram такая возможность в теории сохраняется, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta
Минцифры перенаправили запрос в Роскомнадзор, «Ведомости» направили уточняющие вопросы в ведомство.