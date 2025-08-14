Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp: что это значит

Введенные ограничения уже привели к увеличению на 10–20% использования голосовой связи у мобильных операторов и привели к перетоку трафика в другие ресурсы с функцией совершения звонков, знает Кусков. В качестве альтернативы можно звонить через другие сервисы, такие как отечественные «Яндекс телемост», «МТС линк», IVA, а также иностранные Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, FaceTime (для звонков с iPhone на iPhone) и проч., перечислил Савватин. Половников также рекомендует воспользоваться «VK звонками» или «Тамтамом» или пользоваться другими корпоративными мессенджерами.