«Моторика» создаст сеть из 10 медицинских центров протезирования и реабилитации

Группа «Моторика», специализирующаяся на производстве бионических протезов, запустит сеть медицинских центров протезирования и реабилитации под брендом «Моторика орто». Клиники будут оказывать полный цикл услуг по восстановлению двигательных функций у пациентов. К 2030 г. компания планирует создать 10 медцентров в разных регионах России. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор группы Андрей Давидюк.
В «Моторику орто» входит два медицинских центра – в Москве и Санкт-Петербурге. Столичный протезно-реабилитационный центр «Моторики» получил медицинскую лицензию 1 марта. Объект в Петербурге площадью 800 кв. м был открыт в августе. Инвестиции в него составили 130 млн руб., рассказал Давидюк. «На те же суммы мы ориентируемся при планировании открытия следующих медицинских центров», – сказал он. В 2026 г. на юге России и в Поволжье откроется еще три новых медцентра, добавил Давидюк.
Таким образом, суммарно на открытие девяти клиник (без учета уже работающей московской) группа может потратить около 1,17 млрд руб. в ближайшие пять лет, подсчитали «Ведомости». Кроме того, как отметил Давидюк, «Моторика» ежегодно будет тратить на дооборудование каждого филиала до 20 млн руб.
Медцентр в Петербурге специализируется на реабилитации после операций на коленных и тазобедренных суставах. В клинике создан производственный цех для изготовления протезов для верхних и нижних конечностей. Также там предоставляются следующие услуги: физиотерапия, эрготерапия и механотерапия, сопровождение при эндопротезировании, а также психологическая поддержка.
Открытие собственной сети медцентров обусловлено ростом потребности в протезировании и комплексной реабилитации, а также стремлением расширить клиентскую базу, пояснил Давидюк. При этом «Моторика» продолжит сотрудничать со сторонними клиниками и расширять партнерскую сеть, которая состоит из 260 протезных предприятий, уточнил он.
Совокупная емкость рынка технических средств реабилитации в 2024 г. составила около 70 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В течение ближайших пяти лет рынок имеет потенциал роста до 120 млрд руб., дополнил он.
Доля реабилитационных услуг в объеме российского рынка платных медуслуг в 2023 г. оценивалась в 2,6%, т. е. в 43,7 млрд руб., рассказала «Ведомостям» операционный директор Европейского медицинского центра Тамара Егорова. Ежегодный рост рынка платных реабилитационных услуг в 2021–2023 гг. в среднем составлял 14,4%, добавила она.
По словам эксперта, конкурентами «Моторики орто» по реабилитационным услугам в Москве станут центры «ТЕО-клиника» и «Сениор групп», в Санкт-Петербурге – профильное учреждение сети клиник «Лаборатория движения». По ее мнению, самой большой сложностью для построения сети «Моторики» станет дефицит квалифицированных врачей, в том числе реабилитологов.
Бурмистров дополнил, что расходы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на проведение медицинской реабилитации составили 82,88 млрд руб. в 2024 г. Это в 1,8 раза больше, чем в 2022 г., пояснил он. За тот же период объем оказанной реабилитационной помощи увеличился почти на 30%, составив 1,75 млн случаев, уточнил он. Основными клиентами реабилитационных медцентров являются пациенты с сосудистыми и диабетическими причинами ампутаций, с производственными и бытовыми травмами, а также жертвы ДТП, продолжил Бурмистров. Наиболее динамичным сегментом клиентской аудитории, по его словам, являются военнослужащие и ветераны спецоперации, финансирование которых осуществляет Минобороны, Социальный фонд России (СФР) и фонд «Защитники Отечества».
Клиники «Моторики», вероятнее всего, зайдут в ОМС, продолжает Бурмистров. В таком случае через 1–1,5 года медицинская реабилитация и протезирование по ОМС будут занимать 45–50% от объема выручки сети. Протезы и ортезы с финансированием СФР и доплатами фонда «Защитники Отечества» – 30–35%, а коммерческие продажи физлицам и участникам добровольного медицинского страхования – около 20%, предположил он.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева