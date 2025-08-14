«Моторика» создаст сеть из 10 медицинских центров протезирования и реабилитации

Бурмистров дополнил, что расходы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на проведение медицинской реабилитации составили 82,88 млрд руб. в 2024 г. Это в 1,8 раза больше, чем в 2022 г., пояснил он. За тот же период объем оказанной реабилитационной помощи увеличился почти на 30%, составив 1,75 млн случаев, уточнил он. Основными клиентами реабилитационных медцентров являются пациенты с сосудистыми и диабетическими причинами ампутаций, с производственными и бытовыми травмами, а также жертвы ДТП, продолжил Бурмистров. Наиболее динамичным сегментом клиентской аудитории, по его словам, являются военнослужащие и ветераны спецоперации, финансирование которых осуществляет Минобороны, Социальный фонд России (СФР) и фонд «Защитники Отечества».