Неформальные сообщества будут включать в экстремистский перечень

Новый проект приказа должен заменить действующий с 2021 г. и главное нововведение – расширение категорий организаций, следует из пояснительной записки. Сейчас сведения в перечень экстремистских организаций вносятся Минюстом на основании вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности таковой по закону «О противодействии экстремистской деятельности». Помимо общественных и религиозных организаций предлагается дать возможность включать «экстремистские сообщества» – неформальные группы, по которым вступил в силу обвинительный приговор по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). В перечень внесут наименование объединения, а также дату приговора по соответствующей статье.