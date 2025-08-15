Неформальные сообщества будут включать в экстремистский перечень

Неформальные сообщества будут включать в экстремистский переченьМинюст предложил реформировать порядок внесения в перечень запрещенных организаций
Минюст подготовил проект приказа, который меняет порядок ведения перечня организаций, признанных экстремистскими. В частности, министерство предлагает включать в соответствующий реестр сведения о неформальных организациях и лицах-участниках. Соответствующую инициативу «Ведомости» обнаружили на портале проектов правовых актов.
Новый проект приказа должен заменить действующий с 2021 г. и главное нововведение – расширение категорий организаций, следует из пояснительной записки. Сейчас сведения в перечень экстремистских организаций вносятся Минюстом на основании вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности таковой по закону «О противодействии экстремистской деятельности». Помимо общественных и религиозных организаций предлагается дать возможность включать «экстремистские сообщества» – неформальные группы, по которым вступил в силу обвинительный приговор по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). В перечень внесут наименование объединения, а также дату приговора по соответствующей статье.