Госдума заказала исследование о влиянии миграции на Россию за 1,5 млн рублей

Госдума заказала исследование о влиянии миграции на Россию за 1,5 млн рублейВ нем обратят внимание на «серьезную нагрузку на соцсферу» со стороны трудовых мигрантов, при этом они приносят в бюджет более 120 млрд рублей
Аппарат Госдумы заказал исследование с оценкой социально-экономических последствий миграционных процессов для России. В нем проанализируют правовую базу регулирования трудовой миграции и пропишут рекомендации по улучшению законодательства. Контракт на выполнение этой работы размещен в единой информационной системе в сфере закупок в июле, обратили внимание «Ведомости». Его цена – 1,55 млн руб.
Поставщик услуги – Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, расположенный в Екатеринбурге. Он привлек к исполнению заказа некоммерческую организацию (НКО) «Уральский фонд поддержки правосудия и частного права «Паритет». Вуз заключил с НКО договор на проведение экспертно-аналитических исследований. Стоимость оказания услуг по нему – 387 500 руб. Организация должна передать университету результаты исследования до 1 сентября.