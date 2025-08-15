Газета
Главная / Общество /

Регионы начнут штрафовать работодателей за отсутствие квот для участников спецоперации

В Госдуме готовы распространить эту практику на федеральный уровень
Юлия Малева
Если есть требование о введении квоты, значит, за ее отсутствие должны быть какие-то санкции
Если есть требование о введении квоты, значит, за ее отсутствие должны быть какие-то санкции / Виталий Невар / РИА Новости

Российские регионы постепенно вводят квоты при трудоустройстве для участников спецоперации, в некоторых субъектах РФ даже устанавливают штрафы за их отсутствие. Например, денежные санкции в случае несоблюдения квотирования для бойцов планируют ввести в Вологодской, Новгородской и Курской областях (соответствующие региональные законы вступают в силу с 1 сентября 2025 г., с 1 января и с 1 марта 2026 г.). За их несоблюдение юрлицам будет грозить штраф до 100 000 руб., индивидуальным предпринимателям (ИП) – до 50 000 руб., должностным лицам – до 30 000 руб.

В Вологодской области такой закон приняли 28 мая, обязанность распространена на работодателей, у которых численность работников свыше 100 человек, необходимая квота – 1%. Под это требование подпадает порядка 450 региональных предприятий, исключение – оборонные предприятия, организации инвалидов и предприятия в стадии ликвидации. «Многие из них [бойцов] возвращаются на прежние рабочие места, но есть и те, кто уходил на фронт безработным или получил ранения и теперь не может исполнять трудовые обязанности, как это было ранее. Именно на них ориентирована новая мера поддержки», – приводила тогда слова губернатора Георгия Филимонова его пресс-служба.

