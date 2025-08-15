Регионы начнут штрафовать работодателей за отсутствие квот для участников спецоперации

Регионы начнут штрафовать работодателей за отсутствие квот для участников спецоперацииВ Госдуме готовы распространить эту практику на федеральный уровень
Российские регионы постепенно вводят квоты при трудоустройстве для участников спецоперации, в некоторых субъектах РФ даже устанавливают штрафы за их отсутствие. Например, денежные санкции в случае несоблюдения квотирования для бойцов планируют ввести в Вологодской, Новгородской и Курской областях (соответствующие региональные законы вступают в силу с 1 сентября 2025 г., с 1 января и с 1 марта 2026 г.). За их несоблюдение юрлицам будет грозить штраф до 100 000 руб., индивидуальным предпринимателям (ИП) – до 50 000 руб., должностным лицам – до 30 000 руб.
В Вологодской области такой закон приняли 28 мая, обязанность распространена на работодателей, у которых численность работников свыше 100 человек, необходимая квота – 1%. Под это требование подпадает порядка 450 региональных предприятий, исключение – оборонные предприятия, организации инвалидов и предприятия в стадии ликвидации. «Многие из них [бойцов] возвращаются на прежние рабочие места, но есть и те, кто уходил на фронт безработным или получил ранения и теперь не может исполнять трудовые обязанности, как это было ранее. Именно на них ориентирована новая мера поддержки», – приводила тогда слова губернатора Георгия Филимонова его пресс-служба.