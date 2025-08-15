Регионы начнут штрафовать работодателей за отсутствие квот для участников спецоперации

В Вологодской области такой закон приняли 28 мая, обязанность распространена на работодателей, у которых численность работников свыше 100 человек, необходимая квота – 1%. Под это требование подпадает порядка 450 региональных предприятий, исключение – оборонные предприятия, организации инвалидов и предприятия в стадии ликвидации. «Многие из них [бойцов] возвращаются на прежние рабочие места, но есть и те, кто уходил на фронт безработным или получил ранения и теперь не может исполнять трудовые обязанности, как это было ранее. Именно на них ориентирована новая мера поддержки», – приводила тогда слова губернатора Георгия Филимонова его пресс-служба.