На Поклонной горе откроют выставку о подвигах участников спецоперации

На Поклонной горе откроют выставку о подвигах участников спецоперацииЭкспозиция за 100 млн рублей поможет воспитать молодежь в духе уважения к бойцам с передовой
В главном военно-историческом музее России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн «Музей Победы» на Поклонной горе в Москве откроют экспозицию, посвященную боевому подвигу участников спецоперации – «СВО. Защитники Отечества». Она обойдется музею в 100,6 млн руб., обратили внимание «Ведомости» на тендер, размещенный на сайте госзакупок. Цель создания такой экспозиции – «предоставление достоверной информации о причинах и предпосылках спецоперации, об основных ее этапах и увековечение памяти о подвигах ее участников», уточняется в техническом задании.
Целевая аудитория – подростки (13–17 лет) и молодежь (18–35 лет), а также учащиеся общеобразовательных школ (7–17 лет), семьи и иностранные туристы, говорится там же. Одна из задач, в частности, – воспитание уважительного отношения к участникам спецоперации. Предполагается, что будут уличная (в пределах площади 8000 кв. м) и внутренняя (в пределах площади 450 кв. м) выставки. Утверждается, что она «откроет каждому посетителю уникальную возможность погрузиться в воссозданную атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой».
Так, на улице по периметру экспозиции посетителям представят фотовыставку работ военных корреспондентов «РИА Новости» и ТАСС, на которых можно будет увидеть особенности работы военной техники и быта солдат. Отдельным разделом станут треугольные стенды с портретами героев и описаниями их подвигов. Также там организуют выставку подбитой трофейной военной техники: как подчеркивается в техзадании, будут представлены «практически все страны НАТО, поставляющие вооружение Украине: США, Франция, Англия, Турция, Австралия, Германия» (Австралия не входит в НАТО. – «Ведомости»).
Тематическая структура внутренней экспозиции будет выстроена несколько иначе. В самом начале выставки проведут параллели «между подвигами прошлого и настоящего»: в интерактивной зоне покажут истории Героев – участников спецоперации и Героев Советского Союза в период Великой Отечественной войны. «Воодушевленные подвигами своих героических предков, наши современники – обычные солдаты – каждый день совершают подвиги, защищая родину, защищая нашу независимость и наши жизни», – приводится один из тезисов в техзадании.
После этого посетителям объяснят предпосылки начала спецоперации. На «кирпичной стене с выбоинами от пуль» расположат мультимедийный проектор, с помощью которого продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 г. Будет представлена и интерактивная проекционная карта боевых действий – она станет центром внутренней экспозиции. Кроме того, внутри воссоздадут Саур-могилу в формате phygital-инсталляции, которая «дополнит эмоциональное восприятие посетителя в данной локации».
Президентское поручение
Также в музее установят программно-аппаратный комплекс «Встанем!» – это будет музыкальная инсталляция с проекцией на стену. Под музыку песни «Встанем!» Shaman’а будут высвечиваться кадры с поддержкой героев из разных уголков страны: их встреча, проводы, концерты.
На выходе гости музея пройдут «Аллею славы» – там перед ними «предстанут герои СВО». «Проходя аллею, посетитель осознает цену мирного неба, глубже ощущает сопричастность и вдохновение. Этот путь рождает желание присоединиться, помочь, внести свой вклад – среди волонтеров, в тылу, в деле общей Победы», – уверены организаторы выставки.
Спецоперация идет уже четвертый год, но, как показывают все опросы социологических служб, она остается главным фокусом общественного внимания, говорит генеральный директор аналитического центра ВЦИОМа Валерий Федоров. «Цена военных действий высока, и поэтому любая информация, объясняющая, почему и за что мы сражаемся, весьма востребована людьми», – сказал он в беседе с «Ведомостями». Особенно важное значение это имеет для молодежи, слабо включенной в связи с особенностями своего медиапотребления и восприятия в контекст реальной ситуации российско-украинских и российско-европейских отношений, подчеркнул Федоров.
Экспозиция будет пользоваться популярностью не только потому, что современная выставка о спецоперации сама по себе актуальна, но и потому, что Поклонная гора – это популярное прогулочное место, где часто проводят экскурсии, уверен политолог Александр Немцев. Судя по предыдущему опыту выставления трофейной военной техники в этой же локации, эта тематика интересует людей и вызывает ажиотаж (с 1 мая по 30 июня 2024 г. выставку посетило свыше 1,3 млн человек, сообщали в Минобороны), напомнил Немцев. «Эта ситуация показывает, что гражданам России интересно изучать информацию о спецоперации, видеть живые трофеи, живые свидетельства», – сказал он «Ведомостям».
«Ведомости» направили в музей запрос с просьбой уточнить, когда планируется открытие выставки и кто выступил подрядчиком ее создания (он был определен 8 августа, но данные о компании на сайте госзакупок не отображаются).