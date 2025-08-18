На Поклонной горе откроют выставку о подвигах участников спецоперации

Экспозиция будет пользоваться популярностью не только потому, что современная выставка о спецоперации сама по себе актуальна, но и потому, что Поклонная гора – это популярное прогулочное место, где часто проводят экскурсии, уверен политолог Александр Немцев. Судя по предыдущему опыту выставления трофейной военной техники в этой же локации, эта тематика интересует людей и вызывает ажиотаж (с 1 мая по 30 июня 2024 г. выставку посетило свыше 1,3 млн человек, сообщали в Минобороны), напомнил Немцев. «Эта ситуация показывает, что гражданам России интересно изучать информацию о спецоперации, видеть живые трофеи, живые свидетельства», – сказал он «Ведомостям».