Главная / Политика /

Сергей Удальцов готовится к допросу по делу об оправдании терроризма

Военный суд рассматривает уголовное дело координатора «Левого фронта» повторно, Удальцов настаивает на своей невиновности
Георгий Недогибченко
Эксперты подчеркивали, что Удальцов продвигал социалистические взгляды и законные методы политической борьбы
Эксперты подчеркивали, что Удальцов продвигал социалистические взгляды и законные методы политической борьбы

Во Втором западном окружном военном суде на этой неделе ожидается допрос координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стали публикации в соцсетях в 2023 г., посвященные делу уфимских марксистов (см. врез).

Судебное разбирательство по делу Сергея Удальцова уже прошло через несколько этапов и смену судей, а ключевым предметом спора остаются оценки экспертов. Процесс начался 22 апреля 2024 г. под председательством судьи Альберта Тришкина. Тогда обвинение представило лингвистическую экспертизу ФСБ. Согласно заключению этой экспертизы, публикации Удальцова фактически оправдывают действия фигурантов «дела марксистов», поскольку не содержат их осуждения. В текстах политик критиковал действия властей, называл дело провокацией, а обвинения – чудовищными. Материалы были опубликованы в Telegram-канале Удальцова и на сайте «Свободная пресса» в мае 2023 г., за что он получил гонорар 5750 руб.

В ответ сторона защиты предоставила заключения экспертов Минюста. В ней эксперты пришли к противоположному выводу: публикации отражали лишь политическую позицию автора, содержали призыв снять обвинения с марксистов и освободить их, но не демонстрировали симпатий к терроризму. Эксперты подчеркивали, что Удальцов продвигал социалистические взгляды и законные методы политической борьбы. Из-за разницы в позициях суд назначил повторную комплексную экспертизу.

Ход процесса изменился в июле, когда в отношении судьи Тришкина было возбуждено уголовное дело. Во время дорожного конфликта он выстрелил в таксиста из незарегистрированного травматического пистолета. Учитывая статус судьи, Следственный комитет обратился во Всероссийскую квалификационную коллегию судей (ВККС) за разрешением возбудить дело. 16 июля Тришкин ушел в отставку, и ВККС дала согласие на его привлечение к ответственности. Материалы Удальцова передали другому судье – Сергею Бровко.

Дело уфимских марксистов

«Дело уфимских марксистов» касается группы студентов и аспирантов из Башкирии, которых ФСБ обвинила в создании террористического сообщества. Следствие утверждает, что участники кружка якобы планировали «вооруженное восстание» и обсуждали методы захвата власти. В 2022 г. были арестованы несколько фигурантов, среди которых Тимур Салихов, Руслан Рахматуллин и Айдар Валитов. В числе обвиняемых оказался и депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин. Правозащитники считают процесс политически мотивированным, ссылаясь на то, что доказательства в основном строятся на переписке и экспертных заключениях. По просьбе следствия историк Эмиль Рахимов из Уфимского университета науки и технологий проанализировал материалы дела. Он усмотрел признаки экстремизма в ленинской трактовке революции, интерпретировав ее как призыв к насильственному свержению власти. Ссылаясь на разгон Учредительного собрания в 1918 г. и политику террора против «эксплуататорских классов», Рахимов пришел к выводу, что обвиняемые фактически пропагандировали повторение такого сценария.

Повторное рассмотрение началось 13 мая 2025 г. Судья Бровко огласил четвертую по счету лингвистическую экспертизу Московского исследовательского центра. В ней также не было выявлено признаков оправдания терроризма: эксперты отметили, что публикации носят оценочный характер и не содержат призывов к насилию.

«Мы были очень рады, что судья сам зачитал последнюю экспертизу. Теперь я даже не знаю, какие могут быть сомнения в невиновности Удальцова», – сказал «Ведомостям» адвокат Дмитрий Аграновский, добавив, что процесс «принял еще более интересную форму, чем раньше».

На прошлой неделе сторона обвинения закончила представлять свои доказательства – очередь перешла к стороне защите и подсудимому. После этого суд сможет перейти к прениям. По состоянию здоровья Удальцов просил участвовать в заседании по видеосвязи, но был все-таки доставлен в зал суда. Сергей Удальцов был арестован в январе 2024 г., в феврале его внесли в перечень террористов и экстремистов. С тех пор он остается в СИЗО. Ранее политик уже имел судимость: в 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к 4,5 года лишения свободы по «болотному делу». Срок он отбывал в колонии общего режима и вышел на свободу условно-досрочно в августе 2017 г.

