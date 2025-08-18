Сергей Удальцов готовится к допросу по делу об оправдании терроризма

На прошлой неделе сторона обвинения закончила представлять свои доказательства – очередь перешла к стороне защите и подсудимому. После этого суд сможет перейти к прениям. По состоянию здоровья Удальцов просил участвовать в заседании по видеосвязи, но был все-таки доставлен в зал суда. Сергей Удальцов был арестован в январе 2024 г., в феврале его внесли в перечень террористов и экстремистов. С тех пор он остается в СИЗО. Ранее политик уже имел судимость: в 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к 4,5 года лишения свободы по «болотному делу». Срок он отбывал в колонии общего режима и вышел на свободу условно-досрочно в августе 2017 г.