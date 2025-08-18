Прием в вузы по квоте для участников спецоперации вырос на 74% в 2025 году

Меньше всего студентов по квоте поступило в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ – 52 человека (+21%). А в МФТИ на такие же места поступил в этом году 41 абитуриент (+105%), рассказал «Ведомостям» директор по молодежной политике вуза Денис Дмитриев. Зачисленные по квоте МФТИ студенты заполнили выделенный объем мест только на 36%, отметил Дмитриев. Это связано с тем, что поступающие «трезво оценивали свои возможности учиться в одном из сильнейших технических вузов», абитуриенты с низкой успеваемостью в школе приняли решение учиться в других местах, объяснил он.