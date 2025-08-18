Прием в вузы по квоте для участников спецоперации вырос на 74% в 2025 году

Прием в вузы по квоте для участников спецоперации вырос на 74% в 2025 годуПопулярность льготы растет из-за опасений граждан по поводу образовательных реформ
Российские вузы в 2025 г. зачислили по отдельной квоте для участников спецоперации на Украине и членов их семей на 74,2% больше студентов, чем в прошлом году, а именно 28 383 человека. Такие данные на 12 августа 2025 г. озвучил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки.
За год выросла и заполняемость мест в вузах по отдельной квоте. Доля мест по такой квоте в России составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест. При этом вузы могут увеличивать ее самостоятельно.
В 2025 г. отдельная квота составляет 50 957 мест, следует из данных Минобрнауки. Доля зачисленных по ней студентов – 55,7% от ее общего объема. При сопоставимом объеме квоты в 2024 г. (50 496 мест) ее заполняемость была ниже – 32,3%. Как отметил представитель пресс-службы Минобрнауки, приемная кампания 2025 г. по отдельной квоте продолжается и завершится лишь 29 августа.
Поступить по отдельной квоте в российские вузы могут участники спецоперации на Украине и члены их семей, следует из закона «Об образовании». Также льгота распространяется на лиц, награжденных званием Героя России или тремя орденами Мужества. По этой же квоте поступить в медицинские вузы могут дети медработников, которые умерли от инфекции COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей.
Зачисление по отдельной квоте растет в том числе и в ведущих российских вузах, говорит статистика опрошенных «Ведомостями» университетов из первой десятки рейтинга RAEX этого года.
Например, в Высшую школу экономики поступили по отдельной квоте 370 студентов (+37% к 2024 г.), в РАНХиГС – 355 человек (+70%), сообщил представители университетов. Прирост наблюдается и в ведущих технических вузах страны: В МГТУ им. Н. Э. Баумана зачислили 295 человек (+54%), а в СПбПУ – 252 студента (+70%), писали «Ведомости».
Меньше всего студентов по квоте поступило в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ – 52 человека (+21%). А в МФТИ на такие же места поступил в этом году 41 абитуриент (+105%), рассказал «Ведомостям» директор по молодежной политике вуза Денис Дмитриев. Зачисленные по квоте МФТИ студенты заполнили выделенный объем мест только на 36%, отметил Дмитриев. Это связано с тем, что поступающие «трезво оценивали свои возможности учиться в одном из сильнейших технических вузов», абитуриенты с низкой успеваемостью в школе приняли решение учиться в других местах, объяснил он.
Общий рост популярности поступления по отдельной квоте в этом году может быть вызван планами Минобрнауки регулировать количество платных мест в вузах согласно потребностям экономики с 1 сентября 2025 г., рассказала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, имеющие возможность поступить по квоте опасаются изменений и решили использовать льготу.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин также напомнил, что в 2025 г. по демографическим причинам выросло число выпускников школ. Также повышается информированность граждан о существовании такой квоты, добавил он.
Общий объем мест по квоте не заполняется студентами полностью из-за того, что абитуриенты выбирают не все академические программы и предпочитают учиться платно на более интересных им направлениях, пояснил ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов.
Депутаты и сенаторы от «Единой России» 13 августа внесли в Госдуму законопроект, которым предполагается расширить отдельную квоту на вдов и вдовцов участников спецоперации на Украине, писали «Ведомости».