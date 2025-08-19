Ряд субъектов готовятся внедрить обязательное чипирование питомцев

Обязательная регистрация и чипирование домашних собак вводятся с мая 2026 г. в Тамбовской области. Сейчас владельцы животных могут сделать это добровольно и на безвозмездной основе. С 1 марта 2026 г. аналогичная норма для собак вводится в Башкирии. Для других домашних животных чипирование будет проводиться по желанию владельцев. В Ленинградской области с 1 января 2025 г. действует обязательная регистрация собак с использованием биометрии. Для идентификации животных используют нейросеть, которая считывает точки на морде – разрез глаз, расположение носа, ушей, окрас, после чего данные заносятся в базу. За незарегистрированное животное предусмотрены штрафы: от 1000 до 2000 руб. для граждан и от 7000 до 10 000 руб. для юрлиц. Штрафы можно получить, если зафиксированы происшествия с собаками, которые не прошли регистрацию.