Ряд субъектов готовятся внедрить обязательное чипирование питомцев

Ряд субъектов готовятся внедрить обязательное чипирование питомцевРегионы дополняют нормы об обращении с животными, не дожидаясь изменений в федеральном законодательстве
С января по август 2025 г. как минимум 13 регионов РФ уточнили законы и постановления в части обращения с животными. Еще четыре планируют сделать это в ближайшее время. Такой вывод «Ведомости» сделали на основе ответов представителей правительств и комитетов ветеринарии более чем из 80 субъектов страны. Часть регионов вводят ограничения для свободного выгула (отличается от самовыгула) домашних животных и их обязательное чипирование. Некоторые субъекты дополняют законодательство понятием «экстраординарная ситуация». Оно касается реагирования на большое скопление агрессивных бездомных животных.
Дополнения и уточнения есть в Тамбовской, Ленинградской, Белгородской, Кемеровской, Амурской, Волгоградской, Липецкой, Владимирской, Тульской, Ярославской областях, Приморском, Хабаровском краях и Чувашии. Собираются их разработать и ввести Башкирия, Кабардино-Балкария, Нижегородская и Ивановская области.
В Белгородской и Кемеровской областях введено понятие «свободный выгул», когда питомец передвигается без поводка и намордника в сопровождении владельца. Он допускается либо на огороженных территориях, принадлежащих владельцам животного, либо в местах, которые отвели для этого органы местного самоуправления.
В федеральном законе об ответственном обращении с животными закреплено еще одно понятие – самовыгул. Это самостоятельное перемещение животного без владельца. В России он запрещен за исключением мест, которые выделили для таких прогулок органы местного самоуправления. Штраф за нарушение нормы для граждан составляет 3000 руб. Тогда как в Приморском крае он ниже – от 1500 до 2000 руб.
Обязательная регистрация и чипирование домашних собак вводятся с мая 2026 г. в Тамбовской области. Сейчас владельцы животных могут сделать это добровольно и на безвозмездной основе. С 1 марта 2026 г. аналогичная норма для собак вводится в Башкирии. Для других домашних животных чипирование будет проводиться по желанию владельцев. В Ленинградской области с 1 января 2025 г. действует обязательная регистрация собак с использованием биометрии. Для идентификации животных используют нейросеть, которая считывает точки на морде – разрез глаз, расположение носа, ушей, окрас, после чего данные заносятся в базу. За незарегистрированное животное предусмотрены штрафы: от 1000 до 2000 руб. для граждан и от 7000 до 10 000 руб. для юрлиц. Штрафы можно получить, если зафиксированы происшествия с собаками, которые не прошли регистрацию.
Правительство РФ 27 июня опубликовало дорожную карту, согласно которой кабмин должен разработать федеральный законопроект об учете и маркировании домашних животных. Как сообщал представитель Минприроды, он будет размещен на портале проектов нормативных правовых актов в июле 2025 г., писали «Ведомости» 31 июля. На 17 августа он так и не был опубликован.
Режим «экстраординарной ситуации» в 2025 г. законодательно закрепили как минимум четыре региона: Чувашия, Хабаровский край, Кемеровская и Амурская области. Он вводится при угрозе безопасности граждан. Среди критериев, которые говорят о том, что режим нужно ввести, – массовое скопление животных, смерть или тяжкий вред здоровью человека. Во время действия режима проводится усиленный отлов животных и сокращаются сроки их временного содержания в специальных пунктах. Умерщвлять животных, отловленных во время действия «экстраординарной ситуации», можно, если они агрессивны или больны.
В Кабардино-Балкарии планируют разработать нормативный правовой акт по маркировке домашних животных. В Нижегородской области – ввести штрафы за несоблюдение запрета на самовыгул, а также за выгул больших собак без поводка и намордника. В Ивановской области установят административную ответственность за нарушение региональных законов в сфере обращения с животными.
Субъекты выпустили тематические постановления и дополнили свои законы параллельно с инициативами, которые касаются федерального уровня. В этом году в Госдуме начала работать группа депутатов из всех фракций. Она занимается доработкой законодательства в сфере обращения с животными. В феврале парламентарии внесли инициативу, которая наделяет регионы правом умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приютах. Весной депутаты предложили ужесточить требования к выгулу потенциально опасных собак, а также обязать владельцев уведомлять полицию о пропаже животного. Кроме того, они также предложили ввести систему реагирования на нападение животных через номер 112.
Чтобы регионы двигались в сторону более ответственного отношения к животным, на федеральный уровень нужно вернуть единую систему ОСВВ («отлов – стерилизация – вакцинация – возврат»), считает адвокат Адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. Система перестала быть обязательной в 2023 г. Ее необходимо закрепить как единственно возможную, уточнила она. Шабалина также предложила ввести единую систему для регистрации домашних животных. По ее словам, повсеместное чипирование облегчило бы поиск владельцев собак и кошек, оказавшихся на улице, и сделало возможным применение санкций за ненадлежащее обращение с животными. Помимо этого на федеральном уровне нужно закрепить определение «экстраординарной ситуации», ее признаки, как, кем и на какой срок она вводится, сказала Шабалина.
С понятием «экстраординарная ситуация» следует быть аккуратным, поскольку оно может использоваться для массового убийства собак и привести к злоупотреблениям на местах, считает директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. Она также отмечает, что для ответственного отношения к животным нужно принять системные меры. Например, ввести в школах обязательные уроки доброты, а за жестокое обращение наказывать «регулярно и постоянно», заключила Сафонова.