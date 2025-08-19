Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Апробация «Разговоров о важном» в детских садах начнется с сентября

Такие занятия начнут проводить для дошкольников в возрасте от трех до семи лет
Виталий Крюков
«Разговоры о важном» с сентября начнутся и в детских садах
«Разговоры о важном» с сентября начнутся и в детских садах / Егор Алеев / ТАСС

Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 г. Ведомство планирует проводить такие занятия в дошкольных учреждениях сразу 22 регионов, включая Москву. О таких планах «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с решениями министерства, и подтвердил представитель Минпросвещения.

Апробация нового формата «Разговоров о важном» рассчитана на воспитанников детсадов в возрасте от трех до семи лет, уточнил представитель пресс-службы министерства. По его словам, эксперимент начнется в сентябре 2025 г. и продлится до конца года. Уже по результатам пилота Минпросвещения решит, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детских садах страны, подчеркнул он.

С воспитанниками детсадов проведут «Разговоры о важном» на следующие темы:

- важность семьи и дружбы, формирование навыков общения и сотрудничества;

n развитие нравственных качеств: доброты, честности, справедливости, милосердия;

- знание истории, уважение к культуре России и любовь к Родине.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру», – заявил «Ведомостям» министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, воспитатели будут проводить занятия с детьми «в понятной и увлекательной форме», соответствующей их возрасту. Представитель пресс-службы ведомства добавил, что занятия будут проходить в том числе в интерактивной форме и включать игры, творческие задания и чтение книг.

Идею распространить «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения для детей с возраста пяти лет поддержал в прошлом году президент России Владимир Путин. Такое предложение озвучила президенту воспитательница вологодского детского сада Надежда Воронцова во время видеосвязи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. «В пять лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину, как и многое другое способен понимать», – сказала она.

Где пройдет апробация

В апробации нового формата «Разговоров о важном» примут участие суммарно 100 дошкольных учреждений России. В число участников пилота помимо столицы вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская, Амурская, Самарская, Нижегородская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Воронежская области, а также Пермский, Красноярский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа.

Тогда Путин отметил, что при реализации «Разговоров о важном» для дошкольников необходимо действовать «очень аккуратно», консультироваться с детскими психологами, а также учитывать уровень развития и интересы ребенка. Так, понятия Родины и страны дошкольникам нужно связывать «с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими».

Из-за маленького возраста детей будет трудно оценить результаты пилота «Разговоров о важном» в детсадах, считает научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова. По ее словам, среди детей тяжело провести опросы или тесты на освоение ими духовно-нравственных ценностей и идей патриотизма. При этом детские сады уже уделяют большое внимание таким темам в рамках других занятий с детьми, отмечает Новикова.

Дети дошкольного возраста «крайне ориентированы на взрослых» и стремятся подражать их действиям, продолжает она. Поэтому лучший урок для таких детей – это возможность наблюдать позитивные примеры, в том числе со стороны воспитателей и остальных сотрудников детсада, говорит эксперт.

При проведении «Разговоров о важном» с воспитанниками 3–4 лет важно учитывать, что детям этого возраста крайне трудно понять комплексные идеи и утверждения, рассказал «Ведомостям» эксперт в области молодежной политики и воспитания, директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Если ребенок 3–4 лет встретится с минимальным противоречием в содержании воспитательной программы, он не сможет понять воспитателя и его психика может пострадать, отмечает он. При этом мозг ребенка в таком возрасте восприимчив к новым идеям и воспитатель при грамотном подходе сможет заложить в ребенка общечеловеческие ценности и идею базовой любви к Родине, отмечает Ермолаев.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных