Апробация «Разговоров о важном» в детских садах начнется с сентября

При проведении «Разговоров о важном» с воспитанниками 3–4 лет важно учитывать, что детям этого возраста крайне трудно понять комплексные идеи и утверждения, рассказал «Ведомостям» эксперт в области молодежной политики и воспитания, директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Если ребенок 3–4 лет встретится с минимальным противоречием в содержании воспитательной программы, он не сможет понять воспитателя и его психика может пострадать, отмечает он. При этом мозг ребенка в таком возрасте восприимчив к новым идеям и воспитатель при грамотном подходе сможет заложить в ребенка общечеловеческие ценности и идею базовой любви к Родине, отмечает Ермолаев.