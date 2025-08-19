НИУ ВШЭ создаст систему оценки принятия студентами традиционных ценностей

НИУ ВШЭ создаст систему оценки принятия студентами традиционных ценностейСейчас главная сложность заключается в отсутствии точного определения этого понятия
Научно-исследовательский институт (НИУ) ВШЭ займется разработкой и внедрением «научно обоснованного инструментария для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям». Соответствующий тендер за 10 млн руб. институт выиграл в конце июля, заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», обратили внимание «Ведомости».
Дело в том, что сейчас нет системных подходов к измерению уровня принятия таких ценностей среди молодежи, в том числе среди студентов, объясняется в техническом задании необходимость проведения такой научно-исследовательской работы. Кроме того, отсутствуют механизмы оперативного выявления рисков деструктивного и противоправного поведения на основе анализа ценностных ориентаций. Поэтому, уверен заказчик, разработка и внедрение научно обоснованного инструментария и программного продукта для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям – это актуальная задача, которая будет способствовать «укреплению духовно-нравственного фундамента общества и обеспечению устойчивого развития образовательной среды». Тем более что сейчас перед системой образования в связи с «социокультурными трансформациями» стоит задача не только по передаче знаний, но и по формированию ценностных установок у молодых людей.
НИУ ВШЭ занимается активным изучением проблематики ценностей в целом и традиционных духовно-нравственных ценностей в частности, поэтому задача вуза сейчас – разработать для Российского университета спорта инструмент, который позволит измерить степень принятия традиционных духовно-моральных ценностей у студентов спортивных вузов, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВШЭ. «В дальнейшем созданную методику можно будет масштабировать и использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования», – добавил представитель вуза. «Ведомости» направили запрос в Российский университет спорта.
Помимо непосредственной разработки инструментария по оценке состояния и динамики отношения студентов к упомянутым ценностям (принятия формального/неформального, полного/частичного, неприятия) перед НИУ ВШЭ ставится несколько задач. В их числе, например, операционализация понятия традиционных духовно-нравственных ценностей (в соответствии с указом президента № 809) «с возможностью донесения и принятия молодежью» на основании обзора научной литературы и анализа нормативных документов. Всего должно быть использовано не меньше 30 источников. Также исполнитель должен будет оценить качество мероприятий и социотехник вуза, направленных на формирование принятия этих ценностей и минимизацию деструктивных намерений обучающихся.
Президентский указ № 809
Далее необходимо будет апробировать разработанную методику, проанализировать полученные данные и выработать рекомендации по построению информационных кампаний и методик оценки их воздействия на молодежную аудиторию для укрепления и воспроизводства традиционных духовно-нравственных ценностей. Сама работа будет проходить в два этапа: первый должен быть завершен до 22 сентября, второй пройдет с 23 сентября по 22 ноября.
Исследовать нужно не только отношение молодежи к традиционным ценностям, но и то, как молодежь их проявляет, говорит глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). «Ведь можно декларировать одно, а поступать по-другому. С этой целью мы приняли изменения в закон «О молодежной политике», закрепив, что с 2026 г. в России будет ежегодно проводиться мониторинг духовно-нравственного воспитания, степени участия молодежи в соответствующих инициативах. Это позволит оценить не только востребованность, но и достаточность условий для проявления традиционных ценностей в регионах и стране в целом», – напомнил он в беседе с «Ведомостями».
Социологические исследования, в том числе от ВЦИОМа, говорят, что для молодежи наиболее важны такие ценности: человеческая жизнь, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, человеческое достоинство, продолжает Метелев.
Как россияне понимают традиционные ценности
«Другое дело, что часто, когда говорят о традиционных ценностях, о них говорят в общем, без конкретики, и молодым людям, не знакомым с их перечнем, трудно понять, что имеется в виду», – обратил внимание он. В этом заключается главная проблема государственной пропаганды традиционных ценностей – современная молодежь в подавляющем большинстве не понимает, что эти ценности из себя представляют, потому что нет расшифровки этих понятий, указанных в 809-м указе, соглашается политолог Александр Немцев. «На интуитивном уровне, наверное, [можно определить], что это стремление к семье, к справедливости, к коллективизму, но если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», – отмечает эксперт.
Результаты исследования будут зависеть от того, какой перечень ценностных ориентаций предложат, говорит социолог Денис Волков. «Люди обычно понимают под традиционными ценностями прежде всего ценности семьи, и в целом большинство и молодых, и пожилых людей относятся к этому позитивно», – сказал он «Ведомостям». Но если говорить, например, о религиозности, то, хотя большинство молодых россиян и относят себя к православию, но заметно реже, чем представители старшего поколения, привел пример Волков.