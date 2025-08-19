НИУ ВШЭ создаст систему оценки принятия студентами традиционных ценностей

«Другое дело, что часто, когда говорят о традиционных ценностях, о них говорят в общем, без конкретики, и молодым людям, не знакомым с их перечнем, трудно понять, что имеется в виду», – обратил внимание он. В этом заключается главная проблема государственной пропаганды традиционных ценностей – современная молодежь в подавляющем большинстве не понимает, что эти ценности из себя представляют, потому что нет расшифровки этих понятий, указанных в 809-м указе, соглашается политолог Александр Немцев. «На интуитивном уровне, наверное, [можно определить], что это стремление к семье, к справедливости, к коллективизму, но если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», – отмечает эксперт.