Для признания БАДа эффективным будет достаточно исследований его производителей

Вторым критерием будет считаться обзор на основе литературных данных о биологически активном веществе (БАВ) в составе добавки, режиме дозирования, способе применения или взаимодействия с другими веществами, в том числе с лекарствами. Эти данные должны быть размещены в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), или в журналах «Белого списка», или быть выполнены российскими научными или образовательными организациями либо производителем ингредиентов биологически активных веществ.