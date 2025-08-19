Верховный суд оставил в силе приговор Беркович и Петрийчук

Верховный суд оставил в силе приговор Беркович и ПетрийчукЛетом 2024 года авторов пьесы «Финист Ясный Сокол» признали виновными в публичном оправдании терроризма
Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы двух авторов пьесы «Финист Ясный Сокол» – режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук – и оставил в силе обвинительный приговор, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. В июле 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы признал их виновными в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима. В апелляции суд сократил срок для Беркович до 5 лет и 7 месяцев, для Петрийчук – до 5 лет и 9 месяцев.
В ходе заседания адвокаты Беркович и Петрийчук, как и в нижестоящих инстанциях, просили вынести им оправдательный приговор. Согласно доводам кассационных жалоб, озвученным в суде, по мнению стороны защиты, суд неправильно квалифицировал действия их доверителей. К примеру, согласие драматурга и режиссера на постановку не свидетельствует о предварительном сговоре. Также в обвинительном приговоре говорится, что тексты пьесы, ее читки и два видео, приложенные к материалам дела, полностью совпадают, хотя, по словам адвокатов, это не соответствует действительности – каждый раз постановка выглядела по-разному. Кроме того, решения первой и апелляционной инстанций не содержат конкретных указаний, какие именно фрагменты пьесы представляют оправдание или пропаганду терроризма, настаивали адвокаты.
Сама Беркович заявила, что обвинительный приговор лишил ее детей матери, а также «самого близкого» для нее человека – бабушки, которой теперь не хватает средств на лечение и уход. Она добавила, что не имеет полноценного доступа к своим лекарствам. «Я прошу отменить приговор и вынести любое решение, которое позволит мне и Светлане вернуться на свободу», – заключила Беркович. Петрийчук также заявила суду о своей невиновности.
Прокурор в прениях отметил, что деструктологические лингвистические экспертизы, представленные в ходе процесса, подтверждают вину Беркович и Петрийчук. Он просил Верховный суд оставить решение нижестоящих инстанций в силе. Высшая судебная инстанция поддержала позицию последнего.
Беркович и Петрийчук были задержаны в мае 2023 г. и по решению суда отправлены в СИЗО, где провели более года. Процесс в Московском окружном военном суде длился с мая по июль 2024 г. В декабре 2024 г. апелляция оставила приговор в силе, лишь сократив назначенные сроки.
Поводом для уголовного дела стала пьеса «Финист Ясный Сокол», которую следствие расценило как «публичное оправдание терроризма». Следователи выявили в ней высказывания, признающие и одобряющие террористическую идеологию. В центре постановки – истории женщин, уехавших в Сирию и вышедших замуж за боевиков. Следствие утверждало, что спектакль создает романтизированный образ террориста. При этом в 2022 г. постановка получила «Золотую маску» и грант Минкультуры на 250 000 руб.
Уголовное преследование театральных деятелей вызвало широкий резонанс среди профессионального сообщества. Многие из бывших коллег публично выступили в защиту Беркович и Петрийчук. Среди них – главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов