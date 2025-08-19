Верховный суд оставил в силе приговор Беркович и Петрийчук

В ходе заседания адвокаты Беркович и Петрийчук, как и в нижестоящих инстанциях, просили вынести им оправдательный приговор. Согласно доводам кассационных жалоб, озвученным в суде, по мнению стороны защиты, суд неправильно квалифицировал действия их доверителей. К примеру, согласие драматурга и режиссера на постановку не свидетельствует о предварительном сговоре. Также в обвинительном приговоре говорится, что тексты пьесы, ее читки и два видео, приложенные к материалам дела, полностью совпадают, хотя, по словам адвокатов, это не соответствует действительности – каждый раз постановка выглядела по-разному. Кроме того, решения первой и апелляционной инстанций не содержат конкретных указаний, какие именно фрагменты пьесы представляют оправдание или пропаганду терроризма, настаивали адвокаты.