Общественники направили письмо Мишустину о недоступности препаратов от рака

Общественники направили письмо Мишустину о недоступности препаратов от ракаБолее трети пациентов сталкивались с трудностями при получении терапии, следует из опроса «Движения против рака»
Общественная организация «Движение против рака» направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой обратить внимание на острую проблему с получением пациентами противоопухолевых препаратов. Копия письма, которое было направлено в кабмин 29 мая 2025 г., есть в распоряжении «Ведомостей».
В письме организация приводит данные своего опроса, который проводился с 22 ноября по 3 декабря 2024 г. среди 502 пациентов офлайн и онлайн по всей России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Ленинградской областей, с Дальнего Востока и др. В результатах говорится, что более трети опрошенных онкопациентов (34,5%) сталкивались с трудностями при получении противоопухолевых препаратов. Помимо этого почти 31% граждан были вынуждены приобретать лекарства за свой счет. За 2024 г. на горячую линию «Движения против рака» поступило 7785 звонков и 35% из них касались проблем с доступностью лекарственной терапии, указано в письме.
Помимо этого в августе 2024 г. комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов рассмотрела 16 заявок на включение новых средств для лечения злокачественных новообразований в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Одобрение получили только шесть препаратов – меньше 40% от числа рассмотренных в 2024 г. На заседании комиссии 28 апреля 2025 г. ее участники не одобрили включение в ЖНВЛП четырех из шести противоопухолевых препаратов, рассмотрение еще одного перенесли на III квартал 2025 г. На последнем заседании 6 августа из восьми лекарств одобрение получили три, следует из двух итоговых протоколов. То есть всего в этом году Минздрав одобрил к включению в перечень семь препаратов для терапии рака.
Расходы пациентов на противоопухолевые препараты
Выяснилось, что расходы пациентов за этот период выросли в 2,25 раза – с 4 млрд руб. в 2018 г. до 9 млрд в 2024 г., указано в письме Мишустину. При этом доля личных средств в общей структуре закупок почти не изменилась: в 2018 г. она составляла 3,7%, в 2024-м – 3,4%. То есть даже после запуска федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нагрузка на пациентов осталась прежней, подчеркнуто в письме
Зампредседателя координационного совета «Движение против рака» Галина Маргаревич указала, что наименее обеспечены противоопухолевыми препаратами пациенты в Краснодарском крае, Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Воронежской областях, Татарстане, Башкортостане и республиках Северо-Кавказского федерального округа. Причины могут быть различными, но в первую очередь это связано с тем, что пациентов стало больше: увеличилось число пожилых людей, онкопациенты стали жить дольше, а рак все чаще выявляется на ранних стадиях.
По ее словам, не все инновационные препараты попадают в перечень ЖНВЛП. Это значит, что государство не может установить на них предельные цены, включить в программу госгарантий и сформировать тарифы ОМС. В итоге регионам приходится закупать такие лекарства за счет собственных бюджетов – и зачастую по более высоким ценам. Из-за этого инновационную терапию получают меньшее количество нуждающихся, продолжила Маргаревич. Не все регионы в состоянии обеспечивать граждан противоопухолевой терапией: расходы на одного онкопациента в зависимости от субъекта различаются в 10 раз. Например, в Пензенской области траты на одного онкопациента на год составляют в среднем 18 302 руб. на человека, а в Ямало-Ненецкий автономном округе – 193 836 руб., добавила она.
Маргаревич, основываясь на расчетах НМИЦ радиологии, указала, что совокупный прогнозируемый объем средств системы ОМС, федерального и региональных бюджетов на закупку препаратов для лечения онкологических заболеваний к 2030 г. должен составить 503,7 млрд руб. Требуется ежегодный рост финансирования на 13%, добавила она.
После 2022 г. доступность противоопухолевых препаратов действительно снизилась, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, этому способствовали санкции, логистические сложности и, как следствие, удорожание препаратов, а также ограниченные региональные бюджеты. «В России постепенно появляются собственные разработки и производства препаратов. Важно сопровождать их внедрение качественной информационной работой, чтобы укрепить доверие пациентов, которые пока осторожно относятся к изменению привычной терапии», – добавил он.
Почти 700 000
Почти во всем мире у онкобольных существуют трудности с доступом к лекарственным препаратам, отмечает профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов. В странах со средним уровнем дохода, как Россия, основная проблема заключается в высокой стоимости препаратов. По его словам, в перечень ЖНВЛП должны включаться лишь основные лекарства, которых на самом деле немного. Более того, этот перечень уже слишком велик: в нем есть препараты, не являющиеся жизненно важными, а также дублирующие друг друга по назначению. Проблема доступности противоопухолевой терапии в большей степени организационная, а не исключительно лекарственная, заключил Власов.
Для подтверждения получения письма «Ведомости» направили запрос в правительство, который там был переадресован в Минздрав. На момент подготовки материала ведомство не ответило на запрос о текущей ситуации с лекарственным обеспечением онкобольных.