Общественники направили письмо Мишустину о недоступности препаратов от рака

В 2025 г. «Движение против рака» совместно с аналитической компанией DSM Group изучило, как в 2018–2024 гг. закупались противоопухолевые препараты и за счет каких источников они финансировались.

Выяснилось, что расходы пациентов за этот период выросли в 2,25 раза – с 4 млрд руб. в 2018 г. до 9 млрд в 2024 г., указано в письме Мишустину. При этом доля личных средств в общей структуре закупок почти не изменилась: в 2018 г. она составляла 3,7%, в 2024-м – 3,4%. То есть даже после запуска федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нагрузка на пациентов осталась прежней, подчеркнуто в письме