Добровольцы первых месяцев спецоперации получат статус ветеранов

Добровольцы первых месяцев спецоперации получат статус ветерановЭто позволит им обращаться за жилищными льготами и особыми условиями получения образования и медуслуг
Министерство обороны предложило наделить статусом ветеранов боевых действий участников спецоперации, вступивших в добровольческие формирования в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. Инициативу военного министерства 19 августа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Как поясняют авторы проекта, такой период обусловлен тем, что с 1 сентября 2023 г. граждане не могли подписывать соглашения о пребывании в добровольческих формированиях. Вместо этого Министерство обороны организовало заключение контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Таким образом, лица, проходящие контрактную службу с 1 сентября 2023 г., автоматически попадают под действие ФЗ «О ветеранах», но те, кто пошел на фронт и попал в добровольческие формирования ранее, – под него не подпадали. Начиная с лета 2022 г. многие российские регионы и госкомпании организовали значительное количество добровольческих батальонов и других формирований, были в этот период аналогичные части, созданные Минобороны.
Фактически, говорит руководитель аппарата Ассоциации юристов России Анастасия Милютина, к ветеранам боевых действий будут причислять лиц, заключивших соглашения с Минобороны в период с октября 2022 г. до сентября 2023 г. о пребывании в спецформировании и выполнявших боевые задачи в ходе СВО на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, тогда такие добровольцы при получении ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие исполнения обязанностей по выполнению указанных задач будут признаны инвалидами согласно ст. 4 закона «О ветеранах».
Законопроектом устраняется социальная несправедливость в отношении тех бойцов, которые также защищали Родину на полях спецоперации, проявляя героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных боевых задач, считает член Общественного совета при Минобороны, эксперт комитета по обороне Госдумы Вячеслав Калинин. Он отметил, что принятие таких поправок позволит участникам СВО от добровольческих формирований получить долгожданные социальные льготы и меры господдержки наравне с другими военнослужащими. По мнению Калинина, эту инициативу стоило внести еще два-три года назад. «Наши ребята, которые не жалели своих жизней и защищали Россию, не могут подразделяться на какие-то категории. Они все герои», – подчеркнул Калинин.
«Ведомости» направили запрос в правительство.