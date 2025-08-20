Добровольцы первых месяцев спецоперации получат статус ветеранов

Как поясняют авторы проекта, такой период обусловлен тем, что с 1 сентября 2023 г. граждане не могли подписывать соглашения о пребывании в добровольческих формированиях. Вместо этого Министерство обороны организовало заключение контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Таким образом, лица, проходящие контрактную службу с 1 сентября 2023 г., автоматически попадают под действие ФЗ «О ветеранах», но те, кто пошел на фронт и попал в добровольческие формирования ранее, – под него не подпадали. Начиная с лета 2022 г. многие российские регионы и госкомпании организовали значительное количество добровольческих батальонов и других формирований, были в этот период аналогичные части, созданные Минобороны.