«Яков и партнеры»: 38% россиян совершают покупки для преодоления стресса

«Яков и партнеры»: 38% россиян совершают покупки для преодоления стрессаСоциологи из НИУ ВШЭ выделили пять способов борьбы с сильной тревогой, паническое потребление – одно из них
38% опрошенных россиян совершают покупки, чтобы справиться со стрессом, из них 28% делают это иногда, а 10% – часто и очень часто. Остальные 62% респондентов заявили, что не прибегают к такому методу. Об этом говорится в результатах исследования «Новое российское общество: помогают ли покупки обрести счастье» консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательской компании «Ромир». Онлайн-опрос проводился среди 2600 совершеннолетних респондентов по всей России в мае 2025 г.
Как показывают результаты исследования, 47% опрошенных занимаются шопингом, чтобы почувствовать себя счастливыми: 12% делают это часто, еще 35% – иногда. При этом 53% респондентов делают покупки редко или никогда. Хотя респонденты не называли шопинг в числе факторов, необходимых для достижения счастья, больше половины идут за покупками как за доступным суррогатом счастья, говорит директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова. «Причем такое нерациональное на первый взгляд поведение характерно как для мужчин, так и для женщин», – отметила она. Так, 59% мужчин и 69% женщин совершают покупки ради развлечения, а 51 и 63% – чтобы побороть стресс.
Как россияне противостоят стрессу
Изучив способы выхода из стрессовых состояний, используемые россиянами, социологи из НИУ ВШЭ выделили в том числе паническое потребление. Треть респондентов (31,5%), участвовавших в онлайн-опросе, признались, что обнаруживают у себя его признаки. Они рассказали, что совершали компульсивные (62,5%) и импульсивные (50,3%) покупки. К такой стратегии совладания со стрессом прибегают в основном женщины, молодые люди, группы с более высоким уровнем дохода, а также более вовлеченные в думскроллинг. Результаты исследования представил первый проректор и заведующий Лабораторией экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Вадим Радаев на Грушинской социологической конференции в марте 2025 г. Опрос проводился в апреле – мае 2024 г. среди 3000 россиян старше 18 лет по всей России. Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.
При среднем и сильном уровне стресса каждый пятый обращается за помощью к психологам или психотерапевтам (18,5%), чаще всего это делает молодежь. Почти половина употребляет антидепрессанты и успокоительные (48,9%, чаще это женщины, респонденты без высшего образования и вовлеченные в думскроллинг). «Лечат нервы» алкоголем в тяжелом стрессе две трети опрошенных – 72,2%, а на постоянной основе – только каждый пятый (19,5%). «Ну и четверо из десяти (40,8%) пытаются избежать тревожных новостей, но это, видимо, мало кому удается», – указал Радаев.
Шопинг как краткосрочное облегчение
В периоды повышенной неопределенности и тревожности возрастает роль покупок как эмоциональной компенсации, отмечает кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. По ее словам, люди стремятся получить ощущение контроля и позитивные эмоции через доступные практики, к которым относится и шопинг. При этом руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Васильковский считает, что шопинг-терапия может предложить лишь кратковременное облегчение стресса. Ее следует рассматривать как временную меру, а не долгосрочное решение для психологического благополучия. «Хотя покупки могут вызвать выброс гормонов счастья и дать ощущение контроля, существует риск перерастания этой привычки в компульсивное поведение», – добавил он.
Что тревожит россиян
По данным ФОМа, за последние 15 лет (с 2009 по 2024 г.) в два раза выросло число декларируемых обращений за психологической помощью со стороны россиян. В своем еженедельном мониторинге ФОМ также фиксирует всплески тревожного эмоционального состояния как реакцию жителей на разного рода общественные события, такие как пандемия, начало спецоперации и частичной мобилизации, боев в Курской области, теракта в «Крокус сити холле» и т. д. Например, максимальный уровень тревожности составлял 69% в сентябре 2022 г. после объявления частичной мобилизации.
Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина назвала шопинг таким же способом почувствовать временное облегчение, как и любой другой объект зависимости. Если покупки человеку не по средствам, но он использует их как терапию, то это уже реальная проблема, добавила она. Шопинг нужно воспринимать как приятный ритуал, а не единственный способ справляться с тревогой или усталостью, добавила практикующий психолог и комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко. Лучше, когда он встроен в систему других способов заботы о себе – спорта, общения, хобби, заключила она.
В подготовке статьи участвовала Маргарита Пронюшкина