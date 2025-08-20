«Яков и партнеры»: 38% россиян совершают покупки для преодоления стресса

Уровень тревожности россиян по состоянию на 12 августа 2025 г. составляет 39%, следует из замеров фонда «Общественное мнение» (ФОМ) с 8 по 10 августа. Опрос проводился среди 1500 россиян в 51 регионе. Респондентам задавали вопрос о том, спокойное или тревожное настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых. В целом с начала 2025 г. до начала августа уровень тревожности колебался в пределах 37–44%.

По данным ФОМа, за последние 15 лет (с 2009 по 2024 г.) в два раза выросло число декларируемых обращений за психологической помощью со стороны россиян. В своем еженедельном мониторинге ФОМ также фиксирует всплески тревожного эмоционального состояния как реакцию жителей на разного рода общественные события, такие как пандемия, начало спецоперации и частичной мобилизации, боев в Курской области, теракта в «Крокус сити холле» и т. д. Например, максимальный уровень тревожности составлял 69% в сентябре 2022 г. после объявления частичной мобилизации.