Служебных собак начнут дрессировать на настоящих наркотиках

Служебных собак начнут дрессировать на настоящих наркотикахЭто может повысить качество работы по выявлению нелегальных веществ, считают эксперты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект МВД о внесении поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», закрепляющий правовые основания для использования наркотиков при подготовке служебных животных. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии.
В соответствии с законом «О наркотических средствах» настоящие наркотики уже используются как в медицинских, так и в научных и учебных целях, ветеринарии, экспертной деятельности, а также оперативно-розыскной деятельности, говорится в пояснительной записке. Но кинологические подразделения применяют в работе только учебные имитаторы наркотиков, указывают авторы проекта. Обученные с их помощью собаки хуже реагируют на реальные вещества.
Поправками в закон предлагается ввести норму, позволяющую использовать наркотики с целью дрессировки. Параллельно правоохранительным органам разрешается хранить, перевозить, использовать и своевременно уничтожать после использования наркотики для дрессировки животных без лицензии. На сегодня полномочия органов в этой сфере законодательно не установлены, поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев: «Поправки повысят эффективность применения служебных собак в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств».
Инициатива крайне ожидаема и логична, считает председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. По его словам, большинство кинологов подтверждают, что настоящие вещества гораздо эффективнее имитаторов. «Запах имитатора быстро выветривается, он перебивается буквально от прикосновения пальцев. Одним словом, для собак это малоэффективная замена», – отмечает Пашкин.
Сами кинологи были бы рады использовать натуральные наркотики в тренировках, но не делают этого, опасаясь уголовной ответственности, говорит эксперт. Законопроект снимает эту правовую коллизию и позволит работать легально, добавил он. Аналогичная проблема существует и с подготовкой собак к поиску взрывчатых веществ, продолжает Пашкин. К примеру, сейчас разрешено применение в дрессировке лишь трех устаревших видов взрывчатки, в результате чего служебные животные не получают актуальных навыков по обнаружению современных средств, а кинологи вновь прибегают к использованию «бутафории в работе».
Правоохранительные органы активнее всего используют служебных собак на границе для пресечения контрабанды и ввоза в Россию натуральных наркотиков, объясняет адвокат, специализирующийся на делах о наркотиках, Константин Кудряшов. Синтетические вещества через границу практически не ввозятся, так как производятся внутри страны, и именно они указаны в законопроекте как «более новые», требующие особых навыков, заметил собеседник.
Для этого кинологам требуется хранить и передавать образцы запрещенных веществ в учебных целях, отчего возникает «правовой парадокс»: их деятельность, направленная на борьбу с наркотиками, формально подпадает под ст. 228 и 228.1 УК РФ – незаконное хранение и сбыт наркотических средств. «Предлагаемые поправки фактически закрепляют уже существующую практику: они выводят кинологов из-под уголовной ответственности за использование настоящих наркотиков при подготовке служебных собак и устраняют существующую правовую неопределенность в этой сфере», – соглашается Кудряшов.
Сам законопроект МВД опубликовало на портале проектов нормативных актов еще 5 февраля. Тогда в пояснительной записке ведомство также указало, что международная и отечественная практика кинологического обеспечения правоохранительных структур подтверждает, что применение натуральных наркотических средств не влияет отрицательно на продолжительность жизни животных. Авторы инициативы также указали, что при использовании натуральных наркотиков будет исключаться непосредственный контакт кинолога и собаки с веществом.