Только 2% россиян негативно высказываются об установке памятников Сталину

Только 2% россиян негативно высказываются об установке памятников СталинуПри этом вопрос политического курса вождя остается в обществе дискуссионным
Около половины упоминаний о возведении и восстановлении памятников генсеку ЦК КПСС Иосифу Сталину в интернете носят положительную оценку (49%), столько же – нейтральную (49%). Негатив выражают лишь в 2% комментариев. Это следует из мониторинга исследовательского центра «Сидорин лаб». Он по просьбе «Ведомостей» проанализировал отношение россиян к памятникам и фигуре Сталина в целом. Аналитики центра с 1 мая по 31 июля обработали более 60 000 упоминаний памятников вождю в РФ в социальных сетях, большая часть из них – комментарии.
Основными объектами обсуждения стали восстановленный барельеф Сталину на станции метро «Таганская» в Москве (более 45 000 упоминаний), а также памятники в Вологде и Улан-Удэ (свыше 3500 и 1200 упоминаний соответственно). Барельеф в столице и памятник в Улан-Удэ открылись в мае 2025 г., а памятник в Вологде – в декабре 2024 г.
Новости об открытии барельефа в Москве задали основную канву всем обсуждениям о целесообразности возвращения памятников вождю, говорится в результатах исследования. Пользователи восприняли его открытие как символ реабилитации образа Сталина, уточняется там же.
В обсуждениях об установке барельефа в Москве преобладали комментарии с нейтральной позицией (80%). Примерно каждое пятое упоминание (18%) носило положительный характер, а совсем малая часть (2%) – негативный.
Более положительной оценки заслужил памятник в Вологде (66%). Каждый третий комментарий о нем (33%) был нейтральным, всего лишь 1% комментариев – негативным. Аналогичная ситуация с памятником Сталину в Улан-Удэ: 65% положительных упоминаний, 34% нейтральных и 1% отрицательных.
В общем за май – июль Сталин чаще всего упоминался в контексте истории СССР и Великой Отечественной войны (66%), а также современной политики и параллелей с прошлым (20%). Оставшаяся часть пришлась на тему культуры (8%) и международных отношений (6%). Здесь мониторинг центра охватывал 2,9 млн упоминаний (посты, репосты, публикации в СМИ и комментарии пользователей) с вовлеченностью в 53 млн человек.
Работа с культом личности
«Текст доклада содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности», – говорится в резолюции по итогам съезда КПРФ. В докладе Хрущева утверждалось, что Сталин проводил репрессии против партийных работников и ввел термин «враг народа». Его также обвинили в расстрелах руководящих кадров и военных ошибках во время Второй мировой.
КПРФ всегда была партией сталинистов, считает кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. Но, по его мнению, от «символического жеста» в виде принятия резолюции важных последствий ожидать не стоит. Этот документ – реакция КПРФ на критику, пояснил политолог Алексей Макаркин. «Когда коммунисты хвалили Сталина, им указывали, что именно съезд коммунистической партии осудил его. Это логичная реакция», – говорит эксперт.
Пользователи, например, проводили параллели между боевыми действиями на Украине и Великой Отечественной войной. Часть из них (38%) воспринимала образ Сталина в современных условиях как «символ жесткой мобилизации и победы над внешним врагом, необходимый в условиях спецоперации», говорится в исследовании. Около 45% пользователей выражали поддержку курсу Сталина, примерно каждый пятый (20%) критиковал вождя. У оставшейся части прослеживалась либо нейтральная оценка, либо неоднозначная (около 35%). В исследовательском центре уточнили, что одно и то же упоминание могло относиться к нескольким категориям.
Вместе с этим большинство (85%) положительно оценивают роль Сталина в Великой Отечественной войне. Остальные (15%) пишут об этом в нейтральном или негативном ключе. Что касается сталинских репрессий, подавляющая часть (86%) нейтрально высказалась о них. Пользователи обозначали факт их существования, но без явных оценок. Примерно каждый 10-й (7%) назвал репрессии «необходимой мерой в тот исторический период», столько же человек (7%) выступили с резкой критикой репрессий.
Нейтральная тональность большинства упоминаний говорит не столько о равнодушии, сколько о стратегии избегания острых оценок, говорит генеральный директор «Сидорин лаб» Дарья Свистунова. Болезненные темы (репрессии) маргинализируются, а акцент смещается на «эффективного менеджера» времен войны и индустриализации, отмечает она. Сравнения с «жесткой мобилизацией» отражают запрос части общества на «сильную руку», но без однозначной реабилитации, заявила Свистунова. Памятники же работают как триггеры дискуссий, добавила эксперт.
При обсуждении установок памятников Сталину россияне исходят из того, что они не могут этому воспрепятствовать, поэтому воздерживаются от серьезной критики, пояснил «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Но когда речь идет об идеологических дискуссиях, население ощущает, что оно может более активно проявить свою позицию, отмечает эксперт. Российское публичное пространство всегда было поляризовано относительно фигуры Сталина, заявил кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. Наряду с этим он отмечает, что после начала боевых действий на Украине «голос публичных акторов, которые негативно оценивали Сталина и делали акцент на репрессиях, стал менее слышен».