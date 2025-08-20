Только 2% россиян негативно высказываются об установке памятников Сталину

В июле 2025 г. на XIX съезде КПРФ была принята резолюция «О восстановлении полноты исторической справедливости в отношении Сталина». Съезд осудил доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях». Доклад был озвучен на закрытом заседании ХХ съезда КПСС в феврале 1956 г.

«Текст доклада содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности», – говорится в резолюции по итогам съезда КПРФ. В докладе Хрущева утверждалось, что Сталин проводил репрессии против партийных работников и ввел термин «враг народа». Его также обвинили в расстрелах руководящих кадров и военных ошибках во время Второй мировой.

КПРФ всегда была партией сталинистов, считает кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. Но, по его мнению, от «символического жеста» в виде принятия резолюции важных последствий ожидать не стоит. Этот документ – реакция КПРФ на критику, пояснил политолог Алексей Макаркин. «Когда коммунисты хвалили Сталина, им указывали, что именно съезд коммунистической партии осудил его. Это логичная реакция», – говорит эксперт.