Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Генпрокуратура требует признать экстремистами экс-депутата Гаджиева и его семью

«Ведомости» узнали подробности искового заявления: у Гаджиевых хотят изъять активы на 2 млрд рублей
Яна Суринская
Георгий Недогибченко
Правоохранители усмотрели нарушения в действиях экс-депутата от Дагестана
Правоохранители усмотрели нарушения в действиях экс-депутата от Дагестана / Владимир Смирнов / ТАСС

Под личным контролем генерального прокурора России Игоря Краснова в Советский райсуд Махачкалы был подготовлен иск к экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (считается в России иноагентом) и его родственникам, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с судебным разбирательством. По словам собеседника, в иске надзорное ведомство требует признать Гаджиева и его родственников экстремистским объединением и запретить их деятельность на территории России. Всего по иску Генпрокуратуры 11 ответчиков. Среди физических лиц – сам Гаджиев, его сын Магомедрасул, сестра Раисат Гаджилова, отец Тажудин Гаджиев и зять Магомед Гаджилов. Также ответчиками по иску выступает сожительница Гаджиева – Нина Коломийцева, ее отец и мать Игорь и Марина Авдеевы. В числе компаний – ответчиков по иску выступают «Усадьба в Кадашах», «Квинтэссэнс» и «Сулакнеруд».

Кроме признания деятельности семьи Гаджиева экстремистской истец просит взыскать в доход государства ряд компаний и имущество общей стоимостью 2 млрд руб., принадлежащее бывшему депутату и его родственникам, рассказал второй собеседник, знакомый с сутью исковых требований.

Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов (с 2003 по 2021 г.). До этого работал на руководящих постах в налоговых органах страны: с 1998 по 2001 г. был заместителем начальника управления Министерства по налогам и сборам по Республике Дагестан, а с 2001 по 2003 г. занимал аналогичную должность в МНС РФ по Южному федеральному округу. В мае 2023 г. экс-депутат попал в реестр иностранных агентов Минюста. На фоне включения в реестр дагестанское региональное отделение «Единой России» в том же месяце исключило Гаджиева из партии «за действия, дискредитирующие партию».

По словам одного из источников «Ведомостей», с тех пор как экс-депутат покинул Россию после начала специальной военной операции, он и его близкие начали поддерживать украинскую сторону конфликта, оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям, дискредитировать Вооруженные силы России и оправдывать санкционное давление. Находясь за рубежом, продолжает собеседник, Гаджиев публично в интернете признался в сотрудничестве с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства. «За раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США», – сказал источник.

В Генпрокуратуре установили, что сам Гаджиев, его сын, сожительница Коломийцева и сестра Гаджилова «образуют единую группу лиц, деятельность которой в качестве объединения подлежит запрету на территории России». По данным надзорного органа, подконтрольные экс-парламентарию лица выступают держателями принадлежащих ему активов, осуществляют управление ими, отвечают за их сохранность и дальнейшую капитализацию. На ответчиков по иску, указывают в ведомстве, оформлены расположенные в Республике Дагестан, Москве и Московской области коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки.

Кроме того, под контролем Гаджиева все еще находится ООО «Сулакнеруд» (учредитель – сестра). Эта организация занимается добычей песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. Но прибыль от добычи полезных ископаемых, по словам источника «Ведомостей», получает Гаджиев и через нелегальные схемы выводит ее за рубеж – в США и Францию.

«Нахождение в собственности экстремистского объединения высоколиквидных активов, оформленных на родственников Гаджиева и подконтрольные ему фирмы, ведет к обогащению его членов и развитию их финансовой базы. Имеющееся в России имущество обеспечивает противоправной группе постоянный прирост капитала, что в целом создает благоприятные условия для существования и реализации экстремистских устремлений и планов», – цитирует иск Генпрокуратуры собеседник «Ведомостей». По его словам, формируемое в России финансовое благосостояние позволяет «экстремистам» высвобождать свои активы на территории других государств и тратить их на борьбу с Россией.

«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных