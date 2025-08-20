Генпрокуратура требует признать экстремистами экс-депутата Гаджиева и его семью

Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов (с 2003 по 2021 г.). До этого работал на руководящих постах в налоговых органах страны: с 1998 по 2001 г. был заместителем начальника управления Министерства по налогам и сборам по Республике Дагестан, а с 2001 по 2003 г. занимал аналогичную должность в МНС РФ по Южному федеральному округу. В мае 2023 г. экс-депутат попал в реестр иностранных агентов Минюста. На фоне включения в реестр дагестанское региональное отделение «Единой России» в том же месяце исключило Гаджиева из партии «за действия, дискредитирующие партию».