Генпрокуратура требует признать экстремистами экс-депутата Гаджиева и его семью«Ведомости» узнали подробности искового заявления: у Гаджиевых хотят изъять активы на 2 млрд рублей
Под личным контролем генерального прокурора России Игоря Краснова в Советский райсуд Махачкалы был подготовлен иск к экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву
Кроме признания деятельности семьи Гаджиева экстремистской истец просит взыскать в доход государства ряд компаний и имущество общей стоимостью 2 млрд руб., принадлежащее бывшему депутату и его родственникам, рассказал второй собеседник, знакомый с сутью исковых требований.
Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов (с 2003 по 2021 г.). До этого работал на руководящих постах в налоговых органах страны: с 1998 по 2001 г. был заместителем начальника управления Министерства по налогам и сборам по Республике Дагестан, а с 2001 по 2003 г. занимал аналогичную должность в МНС РФ по Южному федеральному округу. В мае 2023 г. экс-депутат попал в реестр иностранных агентов Минюста. На фоне включения в реестр дагестанское региональное отделение «Единой России» в том же месяце исключило Гаджиева из партии «за действия, дискредитирующие партию».
По словам одного из источников «Ведомостей», с тех пор как экс-депутат покинул Россию после начала специальной военной операции, он и его близкие начали поддерживать украинскую сторону конфликта, оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям, дискредитировать Вооруженные силы России и оправдывать санкционное давление. Находясь за рубежом, продолжает собеседник, Гаджиев публично в интернете признался в сотрудничестве с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства. «За раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США», – сказал источник.
В Генпрокуратуре установили, что сам Гаджиев, его сын, сожительница Коломийцева и сестра Гаджилова «образуют единую группу лиц, деятельность которой в качестве объединения подлежит запрету на территории России». По данным надзорного органа, подконтрольные экс-парламентарию лица выступают держателями принадлежащих ему активов, осуществляют управление ими, отвечают за их сохранность и дальнейшую капитализацию. На ответчиков по иску, указывают в ведомстве, оформлены расположенные в Республике Дагестан, Москве и Московской области коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки.
Кроме того, под контролем Гаджиева все еще находится ООО «Сулакнеруд» (учредитель – сестра). Эта организация занимается добычей песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. Но прибыль от добычи полезных ископаемых, по словам источника «Ведомостей», получает Гаджиев и через нелегальные схемы выводит ее за рубеж – в США и Францию.
«Нахождение в собственности экстремистского объединения высоколиквидных активов, оформленных на родственников Гаджиева и подконтрольные ему фирмы, ведет к обогащению его членов и развитию их финансовой базы. Имеющееся в России имущество обеспечивает противоправной группе постоянный прирост капитала, что в целом создает благоприятные условия для существования и реализации экстремистских устремлений и планов», – цитирует иск Генпрокуратуры собеседник «Ведомостей». По его словам, формируемое в России финансовое благосостояние позволяет «экстремистам» высвобождать свои активы на территории других государств и тратить их на борьбу с Россией.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.