Источники «Ведомостей»: Бастрыкин – один из кандидатов в главы Верховного суда

Бастрыкин возглавляет СК с момента его образования. Изначально СК был сформирован при прокуратуре России в 2007 г., самостоятельным ведомством он стал с 2010 г. Бастрыкин был назначен на пост главы в январе 2011 г. До этого, с октября по декабрь 2010 г., занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007 г. по октябрь 2010 г. – первый заместитель генерального прокурора РФ – председатель СК при прокуратуре. В феврале 2016 г. Путин присвоил Бастрыкину высшее звание генерала юстиции. До этого, еще в 2007 г., Бастрыкин стал Заслуженным юристом России.