Минфин планирует поднять ставку НДФЛ для иноагентов до 30%

Таким образом, иноагенты по сути приравниваются к налоговым нерезидентам. Почти все доходы последних (кроме дивидендов и процентов по вкладам) облагаются по ставке 30%, напоминает юрист, автор Telegram-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите. При этом соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) может устанавливать освобождения или пониженные ставки, отмечает она. Налоговые резиденты РФ платят НДФЛ по прогрессивной пятиступенчатой шкале от 13 до 22%. Такая же шкала может применяться и к нерезидентам в случае, если они осуществляют дистанционную работу на российскую компанию, уточняет Куркулите.