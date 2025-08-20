Минфин планирует поднять ставку НДФЛ для иноагентов до 30%Также их могут лишить налоговых льгот при продаже недвижимости
Иностранные агенты должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%, говорится в законопроекте Минфина, который поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Такая ставка распространяется на весь налоговый период (год), в ходе которого гражданин был в статусе иноагента хотя бы один день, следует из предлагаемой редакции п. 6. ст. 224 Налогового кодекса (НК).
Таким образом, иноагенты по сути приравниваются к налоговым нерезидентам. Почти все доходы последних (кроме дивидендов и процентов по вкладам) облагаются по ставке 30%, напоминает юрист, автор Telegram-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите. При этом соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) может устанавливать освобождения или пониженные ставки, отмечает она. Налоговые резиденты РФ платят НДФЛ по прогрессивной пятиступенчатой шкале от 13 до 22%. Такая же шкала может применяться и к нерезидентам в случае, если они осуществляют дистанционную работу на российскую компанию, уточняет Куркулите.