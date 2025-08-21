Газета
Главная / Общество /

В России задержали первого подозреваемого в мошенничестве в мессенджере Max

В ближайшее время, по прогнозам экспертов, количество подобных уголовных дел увеличится
Георгий Недогибченко
Max обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с зарубежными аналогами, но пользователям необходимо соблюдать базовые правила кибербезопасности
Max обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с зарубежными аналогами, но пользователям необходимо соблюдать базовые правила кибербезопасности / Максим Стулов / Ведомости

В городе Шахты Ростовской области сотрудники полиции задержали первого подозреваемого в интернет-мошенничестве с помощью новой отечественной онлайн-платформы Max, сообщила 20 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанный, как рассказали в МВД, выступал посредником при переводе денег аферистам.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК), максимальное наказание по которой – шесть лет лишения свободы и штраф до 80 000 руб. По словам Волк, личности остальных участников схемы уже установлены, их задержание – вопрос времени. Первый случай дистанционного мошенничества через Max был зафиксирован 14 августа, обратила внимание представитель МВД. Жительнице Курска позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками госорганов, и убедили перевести 444 000 руб.

17 августа СМИ сообщили о 70-летней жительнице Петербурга, потерявшей почти 2,5 млн руб. В Ростове-на-Дону обманут 12-летний школьник, передавший мошенникам почти миллион рублей. В Екатеринбурге к 20 августа зафиксированы два эпизода – на 600 000 и 350 000 руб.

В МВД вчера подчеркнули, что Max обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с зарубежными аналогами, но пользователям необходимо соблюдать базовые правила кибербезопасности. Сама компания-разработчик в тот же день заявляла, что мессенджер заблокировал более 10 000 номеров, принадлежавших мошенникам, и удалил свыше 32 000 вредоносных файлов до того, как они навредили пользователям.

В марте 2025 г. компания-разработчик VK сообщила, что запустила бета-версию российской платформы Max с мессенджером, конструктором чат-ботов, мини-приложением и платежной системой. В июне 2025 г. Госдума закрепила за приложением статус национального: через него планируется предоставление госуслуг, идентификация личности и проведение платежей. После блокировки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в августе Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на Max как на «безопасную альтернативу».

К интернет-мошенникам, активно использующим мессенджер Max в преступных целях на территории России, возникает множество вопросов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. По его словам, приложение работает только при наличии номера телефона, а значит, российской sim-карты. Если мошенники имеют доступ к российским номерам, но сами находятся за границей, выявить их будет крайне сложно. В лучшем случае можно установить личности и объявить их в розыск, поясняет адвокат.

Расследования дел, связанных с мошенничеством через Max, по своей сути мало чем отличаются от других подобных случаев, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Главная сложность заключается в том, что организаторы преступлений чаще всего находятся за пределами России. Наказанию подлежат в первую очередь их пособники внутри страны – дропперы и курьеры, уточнил он. При этом Воронин подчеркивает, что главным инструментом противодействия мошенникам остается бдительность самих граждан, так как мессенджер в данном случае лишь площадка для контакта с жертвой. Эффективно бороться с нарушителями можно только при усиленной модерации, например на основе жалоб пользователей или анализа активности в каналах, считает Воронин. По его оценке, количество преступлений в Max будет меньше, чем через телефон или привычные зарубежные мессенджеры.

Количество преступлений будет увеличиваться из-за новизны платформы и неискушенности ее пользователей, спорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Главная особенность при расследовании дел будет заключаться в постепенном смещении фокуса с организатора преступления на пособников, так как реальные организаторы часто находятся за границей, используют сложные схемы анонимизации и их задержание силами российского МВД крайне затруднительно. «Поэтому стратегия следствия будет склоняться к тому, чтобы найти и привлечь к ответственности слабое звено в цепи – пособника внутри российской юрисдикции», – резюмирует Бедеров.

Уязвимость кроется не в архитектуре шифрования, а в архитектуре доверия и бизнес-модели и самая продвинутая криптография бессильна, если пользователь сам добровольно передает свой аккаунт или устройство злоумышленнику, заключил Бедеров.

