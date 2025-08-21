В России задержали первого подозреваемого в мошенничестве в мессенджере Max

Расследования дел, связанных с мошенничеством через Max, по своей сути мало чем отличаются от других подобных случаев, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Главная сложность заключается в том, что организаторы преступлений чаще всего находятся за пределами России. Наказанию подлежат в первую очередь их пособники внутри страны – дропперы и курьеры, уточнил он. При этом Воронин подчеркивает, что главным инструментом противодействия мошенникам остается бдительность самих граждан, так как мессенджер в данном случае лишь площадка для контакта с жертвой. Эффективно бороться с нарушителями можно только при усиленной модерации, например на основе жалоб пользователей или анализа активности в каналах, считает Воронин. По его оценке, количество преступлений в Max будет меньше, чем через телефон или привычные зарубежные мессенджеры.