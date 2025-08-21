Совместные образовательные проекты с Северной Кореей: что это значит

Совместные образовательные проекты с Северной Кореей: что это значитГраждан этой страны в России немного, но сотрудничество укрепляется
Россия и КНДР расширят сотрудничество в сфере высшего и дополнительного образования: страны будут обмениваться опытом, развивать партнерские связи между университетами и научными организациями, а также создавать совместные программы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования. Соответствующее соглашение 20 августа подписали глава Минобрнауки Валерий Фальков и посол республики в России Син Хон Чхоль.
Помимо этого министерства собираются проводить академические обмены студентов, преподавателей и ученых, проводить и организовывать семинары и конференции, совместно работать над научными исследованиями. До конца года преподаватели русского языка из КНДР приедут на стажировку в Москву, а два преподавателя-русиста проведут курсы русского языка в Пхеньяне для всех уровней обучения на базе корейского университета.
В апреле 2024 г. Фальков и министр образования КНДР Ким Сын Ду уже обсуждали работу над совместными соглашениями. Тогда глава Минобрнауки РФ заявил о росте интереса граждан КНДР к обучению в российских университетах. К моменту разговора, по данным министерства, в России обучалось более 130 студентов из Северной Кореи.
В марте того же года замминистра Константин Могилевский обсуждал научно-образовательное сотрудничество с председателем центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Мун Чхором. На встрече он рассказал, что северокорейские студенты обучаются в Финансовом университете, Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), Дипломатической академии МИД РФ, Российском университете дружбы народов (РУДН), Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) и др.
«Ведомости» также направили запросы в российские вузы из топ-10 рейтинга RAEX («РАЭКС-аналитика») о наличии студентов из КНДР и их планах по дальнейшему взаимодействию с республикой.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) уже прорабатывает сотрудничество с тремя университетами-прототипами в КНДР, рассказала «Ведомостям» руководитель управления международного развития вуза Наталья Шафинская. По ее словам, в 2026 г. планируется запустить совместные проекты: курсы повышения квалификации для госслужащих КНДР и олимпиадное движение, которое позволит талантливым северокорейским студентам поступить в академию.
По оценкам экспертов Финансового университета, в российских вузах ежегодно обучается не более 200 северокорейских студентов по квоте правительства РФ, а в КНДР едва насчитывается несколько десятков обучающихся из России. Такие данные привел представитель пресс-службы Финуниверситета. «Перспективы развития данного сотрудничества видятся вполне положительными, особенно в части международной академической мобильности обучающихся и преподавателей со стороны КНДР», – добавил он.
Сотрудничество России и КНДР в сфере образования имеет историю еще с 1950-х гг., указал доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. В последние десятилетия поток студентов сократился, но традиция обмена сохранилась. Российское высшее образование вновь может быть востребовано в КНДР, особенно в области прикладных специальностей, продолжил Дьячков.
Одно из ключевых направлений сотрудничества – медицина. «Северной Корее могла бы быть интересна эта сфера, во время пандемии коронавируса власти страны не раз отмечали необходимость ее развития. С помощью российских знаний и подготовки специалистов в наших вузах КНДР вполне сможет укрепить этот сектор», – добавил он.
В целом резкий приток граждан КНДР, въезжающих в Россию, произошел в прошлом году, следует из статистики погранслужбы ФСБ. Если в 2023 г. в страну въехало чуть более 1100 корейцев по всем целям визита, то в 2024 г. – более 13 200 (увеличение в 12 раз). Основной прирост наблюдается по учебным целям. В 2023 г. в Россию по ним въехало 168 граждан КНДР, а в 2024 г. – более 7800. Количество въезжающих с целью обучения увеличилось в 46 раз, подсчитали «Ведомости». В то же время по сравнению с этими показателями наблюдается незначительный рост по деловым и рабочим целям.
По деловым целям в 2023 г. въехало около 580 граждан КНДР, в прошлом году – чуть более 3000 (увеличение в 5 раз). По работе в 2023 г. въехало всего лишь пять человек, а в прошлом году – 15 (рост в 3 раза).
Данные погранслужбы ФСБ за 2025 г. пока не опубликованы.
Ковидная пауза
В России востребована северокорейская рабочая сила, ею довольны как в государственном, так и в частном секторе, отмечает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Это образованные и обученные специалисты, которые благодаря корейской этике труда могут работать долго и добросовестно. Правоохранительные органы также не имеют претензий к рабочим – они не лезут в чужие дела, не замешаны в инцидентах с наркотиками и религиозным экстремизмом, добавил он.
Однако 2017 г. Совбез Организации Объединенных Наций (СБ ООН) единогласно принял резолюцию, которая ужесточает запрет на выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. Она обязала государства-члены репатриировать всех корейцев, труд которых используется для получения дохода, а также всех атташе КНДР по госнадзору за охраной труда.
После санкций СБ ООН 2017 г. процесс найма рабочей силы из КНДР резко осложнился, подтвердил «Ведомостям» менеджер компании, занимающийся наймом зарубежной квалифицированной рабочей силы для строительного бизнеса. Сейчас, когда между Россией и КНДР установились союзнические отношения, он активизировался, добавил он.
Воронцов отмечает, что в Россию приезжают северокорейские учащиеся по студенческим визам, а в рамках учебы предусмотрена и практика. Это становится поводом для недоброжелателей России говорить о том, что Москва якобы в скрытой форме приглашает к себе северокорейскую рабочую силу, подчеркивает эксперт.
Помощник председателя совета директоров девелоперской группы Eskadra Павел Беленц говорил, что число граждан Северной Кореи на российских стройках составляет 15 000 человек (период не указывается; цитата по «РИА Новости» от 26 июня).
В России нет ни одного гражданина КНДР, который бы прибыл в нашу страну по рабочей визе с целью трудовой деятельности, говорил «Ведомостям» в июне посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
«Ведомости» направили запрос в Министерство просвещения о численности северокорейских студентов в российских колледжах и техникумах в 2024–2025 гг. Министерства труда и социальной защиты и экономического развития не ответили на запрос о привлечении специалистов из КНДР на работу в Россию.