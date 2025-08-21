Совместные образовательные проекты с Северной Кореей: что это значит

В целом резкий приток граждан КНДР, въезжающих в Россию, произошел в прошлом году, следует из статистики погранслужбы ФСБ. Если в 2023 г. в страну въехало чуть более 1100 корейцев по всем целям визита, то в 2024 г. – более 13 200 (увеличение в 12 раз). Основной прирост наблюдается по учебным целям. В 2023 г. в Россию по ним въехало 168 граждан КНДР, а в 2024 г. – более 7800. Количество въезжающих с целью обучения увеличилось в 46 раз, подсчитали «Ведомости». В то же время по сравнению с этими показателями наблюдается незначительный рост по деловым и рабочим целям.