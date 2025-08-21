Прокуратура запросила бывшему генералу Оглоблину 12,5 года колонии

Как писал «Коммерсантъ», именно Оглоблин дал показания на своего бывшего начальника — экс-замглавы Генштаба и руководителя ГУС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Того арестовали в мае прошлого года по обвинению в получении 36 млн руб. от той же «Телты» уже в 2019–2023 гг. Взятки, как утверждается, выплачивались не только за покровительство, но и за увеличение объемов и номенклатуры поставок. Впоследствии Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В основу дела Оглоблина легли также показания двух других фигурантов громких коррупционных процессов в ГУС – генерал-лейтенантов Шамарина и Халила Арсланова. В марте 2025 г. на первом судебном заседании Оглоблин полностью признал вину. В настоящий момент Арсланов приговорен к 17 годам лишения свободы, а Шамарин – к 7 годам колонии.