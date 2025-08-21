Газета
Главная / Общество /

Прокуратура запросила бывшему генералу Оглоблину 12,5 года колонии

Он признал вину в получении взятки в размере 12 млн рублей
Георгий Недогибченко
Алексей Филиппов / РИА Новости
Алексей Филиппов / РИА Новости

Прокуратура в ходе прений сторон запросила наказание в виде 12,5 г. колонии строгого режима для бывшего генерал-майора, начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина. Генералу также запросили штраф в размере 60 млн руб.

Дело бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи (ГУС) ВС России слушается в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме. По версии следствия, в 2016–2021 гг. Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» взятки на общую сумму 12 млн руб. за покровительство при исполнении госконтракта на поставку средств связи на сумму более 1,2 млрд руб. Изначально генерал фигурировал в деле лишь как свидетель. Но в октябре 2024 г. стал обвиняемым и был отправлен в СИЗО.

Как писал «Коммерсантъ», именно Оглоблин дал показания на своего бывшего начальника — экс-замглавы Генштаба и руководителя ГУС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Того арестовали в мае прошлого года по обвинению в получении 36 млн руб. от той же «Телты» уже в 2019–2023 гг. Взятки, как утверждается, выплачивались не только за покровительство, но и за увеличение объемов и номенклатуры поставок. Впоследствии Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В основу дела Оглоблина легли также показания двух других фигурантов громких коррупционных процессов в ГУС – генерал-лейтенантов Шамарина и Халила Арсланова. В марте 2025 г. на первом судебном заседании Оглоблин полностью признал вину. В настоящий момент Арсланов приговорен к 17 годам лишения свободы, а Шамарин – к 7 годам колонии.

Это не первый процесс в отношении Оглоблина. В феврале 2022 г. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств при исполнении госконтракта на цифровизацию вооруженных сил. Генерал, лишенный званий и орденов, заключил сделку со следствием, и дело было рассмотрено в особом порядке. В июле 2023 г. меру наказания ему изменили на исправительные работы, но уже в сентябре это решение суда было отменено. В декабре 2023 г. он вышел на свободу.

