Эксперты предложили умное продвижение семейных ценностей

Эксперты предложили умное продвижение семейных ценностейМолодежь пока ориентируется на модель малодетного брака из-за проблем с жильем и карьерой
Институт семьи становится действительно «модным», эта скрепа является главной ценностью для всех россиян, даже «для самых молодых и подозрительных», заявил гендиректор аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Валерий Федоров на пленарной сессии «Семья – это модно» в Туле. При этом молодежь ориентируется чаще на модель малодетной семьи: каждый десятый зумер (родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х. – «Ведомости») настроен на одного ребенка (9%), а каждый пятый – на бездетную семью (22%), привел данные за 2024 г. Федоров.
Поэтому необходимо именно умное продвижение семейных ценностей, а не пропаганда таких идеалов «среди школьниц», акцентировал внимание гендиректор АЦ ВЦИОМ. Вопрос включения молодежи в институт семьи в последнее время нередко обрастал дискуссиями. Например, в 2025 г. некоторые регионы ввели выплаты беременным школьницам. В конце марта соответствующее постановление опубликовало правительство Кемеровской области – там пособие в 100 000 руб. начисляется после 22 недель беременности, если девушка встала на учет. Столько же школьницы могут получить в Тверской области, только регламентированный срок беременности там ниже – 15 недель, говорится в февральском постановлении правительства региона, писали «Ведомости».
Вместе с этим в апреле заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина обратила внимание на «нормализацию подростковой беременности» и предложила запретить ТВ-шоу «Беременна в 16» (в 2024 г. было переименовано в «Мама в 16»). Сенатор заметила, что некоторые регионы в последнее время «начинают выделять деньги на помощь беременным школьницам», и назвала этот вопрос «очень тонким».
Для того чтобы добиться позитивного эффекта «социального заражения» от пропаганды семейных ценностей, необходимо применять комплексный подход к решению проблем рождаемости, говорит Федоров. Например, он предложил такие меры: гармонизация отношений между полами, ответственное отношение к репродуктивному здоровью, реставрация ценности отцовства, новые сценарии совмещения карьеры и образования с рождением детей. Впрочем, как сказал в кулуарах форума глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко, уже сейчас постепенно меняется механика трудоустройства женщин: работодатели все реже задают вопросы о том, когда женщина планирует выйти замуж и хочет ли она детей, эта проблематика не становится препятствием для успешного устройства на работу.
Организации и учреждения сферы молодежной политики активно работают над укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения и повышением престижа семьи, говорит руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. В том числе ведомство ведет работу над тем, чтобы третий ребенок для молодых родителей стал нормой. «В этом году Росмолодежь объявит конкурс среди регионов на создание круглогодичного молодежного образовательного центра по теме «Семья». <...> В этом центре планируем обучать кадры, которые занимаются семейной и демографической политикой. Регион-победитель получит грант до 150 млн руб. на организацию программ в 2026 г. из средств федерального бюджета», – поделился с «Ведомостями» планами Гуров.
Приоритет многодетных семей
На реализацию нацпроекта «Семья» суммарно за 2025–2030 гг. предусмотрено 17,9 трлн руб., а на ближайшие три года – 7,8 трлн руб. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов. Руководителем трех из них является Минтруд («Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение»), еще один закреплен за Минздравом, а пятый – за Минкультуры («Семейные ценности и инфраструктура культуры»).
Чтобы прививать молодым людям семейные ценности, нужно, чтобы люди признали значимость семьи в обществе, обращает внимание губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В регионе для этого проводятся, например, конкурсы «Семья года», «Отцовство, долг и дар», есть областные награды и знаки отличия материнской и отцовской славы, поделился Миляев. «По большому счету это общественный способ сказать спасибо за труд и любовь, которые наши родители вкладывают в детей», – добавил губернатор.
Помимо этого в Тульской области действует «Мой семейный центр», в рамках которого ведется, в частности, профилактика абортов и отказов от новорожденных, действует «школа беременных» (включает мероприятия по поддержке и адаптации к беременности и предстоящему родительству, создание родительской культуры) и проводятся занятия «дочки-матери» (направлены на формирование ответственного родительства), сказала «Ведомостям» министр труда и соцзащиты региона Татьяна Абросимова.
Молодежь предпочитает иметь одного или двух детей в первую очередь из-за жилищного вопроса – молодые люди, как правило, могут позволить себе лишь «однушку» или квартиру-студию в ипотеку, что ограничивает возможности планирования детей, объясняет политолог Александр Немцев. Также на это влияет небольшой уровень дохода, добавил он. По словам профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, сейчас многие пары откладывают появление первого ребенка из-за учебы, карьеры и отсутствия своего жилья, а уже после решения этих вопросов не могут родить из-за проблем со здоровьем. «А если и родится ребенок, то чем позже это произойдет, тем меньше шансов на то, что потом будет второй», – говорил он «Ведомостям».