Эксперты предложили умное продвижение семейных ценностей

Одним из главных направлений национального проекта «Семья», реализуемого с начала 2025 г. до конца 2030 г., станет продолжение политики по увеличению количества многодетных семей в России. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала 28 февраля, писали «Ведомости». По данным Минтруда на январь 2025 г., в России проживало 2,65 млн многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 г.

На реализацию нацпроекта «Семья» суммарно за 2025–2030 гг. предусмотрено 17,9 трлн руб., а на ближайшие три года – 7,8 трлн руб. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов. Руководителем трех из них является Минтруд («Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение»), еще один закреплен за Минздравом, а пятый – за Минкультуры («Семейные ценности и инфраструктура культуры»).