Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На остановках запретят продажу сигарет

Это снизит число импульсивных покупок, но заядлые курильщики продолжат приобретать табак в крупных сетях
Екатерина Дорофеева
Виктория Ларченко
Правительство поддержало инициативу хабаровских депутатов о запрете продажи сигарет на остановках
Правительство поддержало инициативу хабаровских депутатов о запрете продажи сигарет на остановках / Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности с замечаниями поддержала инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Законопроект вносит изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции.

Инициатива думы Хабаровского края была внесена в Госдуму в мае 2025 г. Сейчас закон запрещает розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией на всех видах общественного транспорта, на территориях и в помещениях вокзалов, аэропортов, морских и речных портов, отмечается в пояснительной записке. Там же говорится, что расширение запрета розничной торговли на остановки транспорта – «логичное продолжение системного подхода» к тому, чтобы сократить негативное влияние и потребление табака.

В официальном отзыве правительства есть одно замечание к законопроекту. Инициатива не предусматривает исключения для единственных в населенных пунктах точек продажи табака и никотинсодержащей продукции, которые располагаются на остановках. Правительство настояло на доработке законопроекта с учетом этого замечания. Изменения, если их примут, вступят в силу с 1 марта 2026 г.

Законопроект поддержали Минздрав, Минтранс, МВД, Минюст и Роспотребнадзор. Изначально его не поддерживали Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Росалкогольтабакконтроль, но разногласия урегулировала вице-премьер Татьяна Голикова, следует из документа.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на июнь 2025 г., от употребления табака умирает более 7 млн человек в год. В их числе 1,6 млн некурящих, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. Безвредного уровня его влияния на окружающих нет, так же как нет и безопасной дозы табака, отмечается на сайте ВОЗ.

Потребление никотинсодержащих продуктов, в том числе и электронных сигарет, – это крайне опасный фактор для здоровья населения, подчеркнул врач-терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Игорь Алентов. В числе серьезных последствий эксперт упомянул хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, инфаркты и инсульты. Мужчины в РФ курят гораздо чаще женщин, следует из данных «Выборочного наблюдения здоровья населения» (проводит Росстат) за 2024 г. Лишь 43,5% мужчин никогда не пробовали курить, в то время как среди женщин таких 86,3%.

62%

россиян старше 18 лет имеют опыт курения, говорится в исследовании ВЦИОМа от августа 2024 г. На момент опроса населения табачную и никотинсодержащую продукцию потребляли трое из 10 опрошенных (31%). В среднем около 60% респондентов «скорее хотели» или «очень хотели» бросить курить. В интернет-опросе ВЦИОМа приняли участие более 1700 респондентов. АНТИТАБАЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В 2008 г. Россия присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Затем в 2013 г. в стране был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции. В 2019 г. правительство утвердило концепцию госполитики противодействия потреблению табака на период до 2035 г. и дальнейшую перспективу. Концепция предполагает, что к 2035 г. распространенность потребления табака среди россиян сократится до 21%, а розничная продажа сигарет и папирос на душу населения – до 1000 шт. в год. По данным Минздрава, на декабрь 2024 г. распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более составляла 18,6%. По итогам 2023 г. розничные продажи сигарет на душу населения составили 1000 шт. (в 2022 г. – 1460 шт.).

Ограничение мест курения снижает риски причинения вреда здоровью людей, которые находятся рядом с потребителем никотинсодержащей продукции, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. Он также напомнил, что в ряде регионов уже установлены запреты на потребление табака, никотинсодержащей продукции и использование кальянов на остановках общественного транспорта. Например, они действуют в Хабаровском крае и Сахалинской области.

Доля торговых точек, подпадающих под ограничения, невелика, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова, точных цифр она не привела. По ее словам, такой формат магазинов распространен преимущественно в регионах с холодным климатом. Тем не менее введение запрета отразится на статистике продаж табачных изделий и основной удар придется на малый бизнес, сказала «Ведомостям» Хромова. Прямые потери киосков на остановках могут составить 15–30% от их товарооборота, оценил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев. Для многих из них табак – это тот товар, который приводит покупателя, пояснил он.

В 2024 г. россияне потратили на сигареты 1,4 трлн руб., что на 8,9% больше, чем годом ранее, следует из пресс-релиза Центра развития перспективных технологий, оператора системы маркировки «Честный знак». Серьезного сокращения объема рынка никотинсодержащей продукции из-за введения предлагаемого запрета ждать не стоит, говорит Абелев.

По его мнению, в случае принятия инициативы потребление табака снизится, но эффект будет умеренным и проявится не моментально. Импульсивных покупок никотинсодержащей продукции станет меньше, но заядлые курильщики продолжат потреблять табак, просто сделают покупку в другом месте, считает Абелев. Таким образом, от запрета выиграют крупные сети, а мелкие игроки будут закрываться, резюмировал он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных