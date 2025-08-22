На остановках запретят продажу сигарет

На остановках запретят продажу сигаретЭто снизит число импульсивных покупок, но заядлые курильщики продолжат приобретать табак в крупных сетях
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности с замечаниями поддержала инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Законопроект вносит изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции.
Инициатива думы Хабаровского края была внесена в Госдуму в мае 2025 г. Сейчас закон запрещает розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией на всех видах общественного транспорта, на территориях и в помещениях вокзалов, аэропортов, морских и речных портов, отмечается в пояснительной записке. Там же говорится, что расширение запрета розничной торговли на остановки транспорта – «логичное продолжение системного подхода» к тому, чтобы сократить негативное влияние и потребление табака.
В официальном отзыве правительства есть одно замечание к законопроекту. Инициатива не предусматривает исключения для единственных в населенных пунктах точек продажи табака и никотинсодержащей продукции, которые располагаются на остановках. Правительство настояло на доработке законопроекта с учетом этого замечания. Изменения, если их примут, вступят в силу с 1 марта 2026 г.
Законопроект поддержали Минздрав, Минтранс, МВД, Минюст и Роспотребнадзор. Изначально его не поддерживали Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Росалкогольтабакконтроль, но разногласия урегулировала вице-премьер Татьяна Голикова, следует из документа.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на июнь 2025 г., от употребления табака умирает более 7 млн человек в год. В их числе 1,6 млн некурящих, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. Безвредного уровня его влияния на окружающих нет, так же как нет и безопасной дозы табака, отмечается на сайте ВОЗ.
Потребление никотинсодержащих продуктов, в том числе и электронных сигарет, – это крайне опасный фактор для здоровья населения, подчеркнул врач-терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Игорь Алентов. В числе серьезных последствий эксперт упомянул хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, инфаркты и инсульты. Мужчины в РФ курят гораздо чаще женщин, следует из данных «Выборочного наблюдения здоровья населения» (проводит Росстат) за 2024 г. Лишь 43,5% мужчин никогда не пробовали курить, в то время как среди женщин таких 86,3%.
62%
Ограничение мест курения снижает риски причинения вреда здоровью людей, которые находятся рядом с потребителем никотинсодержащей продукции, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. Он также напомнил, что в ряде регионов уже установлены запреты на потребление табака, никотинсодержащей продукции и использование кальянов на остановках общественного транспорта. Например, они действуют в Хабаровском крае и Сахалинской области.
Доля торговых точек, подпадающих под ограничения, невелика, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова, точных цифр она не привела. По ее словам, такой формат магазинов распространен преимущественно в регионах с холодным климатом. Тем не менее введение запрета отразится на статистике продаж табачных изделий и основной удар придется на малый бизнес, сказала «Ведомостям» Хромова. Прямые потери киосков на остановках могут составить 15–30% от их товарооборота, оценил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев. Для многих из них табак – это тот товар, который приводит покупателя, пояснил он.
В 2024 г. россияне потратили на сигареты 1,4 трлн руб., что на 8,9% больше, чем годом ранее, следует из пресс-релиза Центра развития перспективных технологий, оператора системы маркировки «Честный знак». Серьезного сокращения объема рынка никотинсодержащей продукции из-за введения предлагаемого запрета ждать не стоит, говорит Абелев.
По его мнению, в случае принятия инициативы потребление табака снизится, но эффект будет умеренным и проявится не моментально. Импульсивных покупок никотинсодержащей продукции станет меньше, но заядлые курильщики продолжат потреблять табак, просто сделают покупку в другом месте, считает Абелев. Таким образом, от запрета выиграют крупные сети, а мелкие игроки будут закрываться, резюмировал он.