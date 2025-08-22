Цвета государственного флага имеют особый смысл для 80% россиян

Для подавляющего большинства опрошенных (80%) цвета триколора имеют особый смысл, и только каждый пятый затруднился назвать значение цветовой палитры, сообщил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. Так, белый цвет россияне (25% респондентов в ответе на открытый вопрос) ассоциируют с чистотой помыслов, с верой в светлое будущее (12%), свободой и независимостью, миром, дружбой и спокойствием (11%), воздухом и облаками (8%). Синий цвет во многих случаях связывают с небом и с образом морской державы. «Моря, реки, которые нас окружают, бескрайние просторы на земле, сила страны, ассоциация с Богородицей. То есть тот исторический смысл, эта историческая ассоциация, которая заложена [при введении флага при Петре I], она отражается и в ответах. 31% – прежде всего, мирное небо. И небо – это ведущая доминанта восприятия», – уточнил Потуремский.