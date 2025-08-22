Цвета государственного флага имеют особый смысл для 80% россиян

Цвета государственного флага имеют особый смысл для 80% россиянУважение к национальным символам – важный фактор консолидации вокруг руководства страны, считают эксперты
60% россиян испытывают позитивные эмоции к своей стране – гордость (48% из них), надежду (30%) и уверенность (18%), лишь 17% чувствуют тревогу, 13% – разочарование. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социального маркетинга («Инсомар»), представленные на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Флаг России – символ единства и суверенитета». Важнейшим маркером идентичности, соединяющим традиционные смыслы с новыми интерпретациями молодого поколения, для россиян остается национальный флаг, отметили авторы исследования. День государственного флага в России отмечается 22 августа.
Для подавляющего большинства опрошенных (80%) цвета триколора имеют особый смысл, и только каждый пятый затруднился назвать значение цветовой палитры, сообщил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. Так, белый цвет россияне (25% респондентов в ответе на открытый вопрос) ассоциируют с чистотой помыслов, с верой в светлое будущее (12%), свободой и независимостью, миром, дружбой и спокойствием (11%), воздухом и облаками (8%). Синий цвет во многих случаях связывают с небом и с образом морской державы. «Моря, реки, которые нас окружают, бескрайние просторы на земле, сила страны, ассоциация с Богородицей. То есть тот исторический смысл, эта историческая ассоциация, которая заложена [при введении флага при Петре I], она отражается и в ответах. 31% – прежде всего, мирное небо. И небо – это ведущая доминанта восприятия», – уточнил Потуремский.
Красный цвет для 19% опрошенных символизирует «кровь, пролитую за Отечество». Также в числе ассоциаций назывались сила, мощь и уверенность (12%), гордость и патриотизм (9%), смелость, героизм, борьба (8%), победа (6%) и др. При этом различаются поколенческие интерпретации, отметил эксперт: старшие поколения чаще вспоминают об историческом наследии СССР, тогда как молодежь склонна видеть в красном цвете символ мощи и уверенности. Телефонный опрос был проведен 17–18 августа, участвовало 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке.
Член Российской ассоциации политических консультантов, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов с горечью вспомнил «голодные и безнадежные» 1990-е годы, когда Россия находилась, по его мнению, у «опасной черты», и напомнил о роли «сильного лидера» в выводе страны из этой кризисной ситуации. По его словам, национальные символы, в том числе триколор, знаменуют возвращение страны к статусу одного из ключевых мировых игроков. Эксперт связал это с восстановлением территориальной целостности, укреплением обороноспособности и ростом экономики.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил, что исторически триколор использовался не только как государственный, но и как торговый отличительный знак, например в годы существования Российско-Американской компании (1799–1867 гг.), занимавшейся освоением Дальнего Востока, Аляски и Русской Калифорнии. Политолог Николай Миронов предложил интерпретировать цвета флага в традициях русской иконописи: белый – это цвет духовности, «ангельский цвет», синий – цвет одухотворенной материи и Троицы, красный символизирует материальность.
С 1 сентября 2022 г. в российских школах и профессиональных образовательных организациях (СПО) появилась традиция начинать учебную неделю с поднятия флага России и исполнения гимна. Согласно опросу ВЦИОМа 2024 г., 88% родителей школьников и студентов СПО, а также 90% учеников 1–8-х классов положительно оценивали эту традицию. Большинство родителей (79%) увидели в ней элемент патриотического воспитания. По мнению опрошенных, еженедельное поднятие флага и прослушивание гимна способствуют формированию чувства патриотизма.