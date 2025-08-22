Счетная палата раскритиковала качество планирования доходов в медицине

Счетная палата раскритиковала качество планирования доходов в медицинеМинздрав перевыполнил план в 2,5 раза, а Росздравнадзор и Роспотребнадзор не достигли запланированных показателей
В 2024 г. доходы Минздрава превысили прогнозные показатели в 2,5 раза и составили 56,2 млрд руб. В то же время Росздравнадзор и Роспотребнадзор в прошлом году недовыполнили план по доходам: они составили 443,4 млн руб. (53,2% от прогноза) и 870,6 млн руб. (87%) соответственно. Такие данные следуют из отчетов Счетной палаты (СП) об эффективности расходования бюджета трех этих ведомств.
Резкий рост объема доходов Минздрава в 2024 г. вызван возвратом в доход федерального бюджета остатка субсидий в размере 46,8 млрд руб., которые получил фонд помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра», поясняется в отчете аудитора.
Об остатке гранта в таком размере на 1 января 2024 г. также свидетельствует финансовая отчетность «Круга добра» за 2023 г. Всего фонд в 2023 г. получил на свою деятельность 145,5 млрд руб., сказано там. Бюджет фонда формируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.
Без учета возвращенных субсидий от «Круга добра» доходы Минздрава в 2024 г. составили 9,4 млрд руб., т. е. 41,6% от прогнозного показателя в 22,6 млрд руб., подсчитали «Ведомости».
Роспотребнадзор, согласно отчету СП, объясняет уменьшение своих доходов значительным сокращением количества административных штрафов, которые назначает служба. Такая деятельность по плану на 2024 г. должна была составить 547,9 млрд руб., или 62,9% общей суммы доходов.
Подвижные показатели
Падение доходов Росздравнадзора связано в первую очередь с уменьшением в 2024 г. количества заявлений на регистрацию медицинских изделий и медицинской техники, сказано в отчете аудитора. Поступления от такой деятельности должны были составить 85,8% от прогнозируемого дохода службы, а именно 713 млрд руб.
При этом расходы все три ведомства исполнили «на достаточно высоком уровне», сказано в заключении аудитора. У Минздрава исполненные расходы составили 767,7 млрд руб. (98,3% от утвержденного бюджета), у Росздравнадзора – около 5 млрд руб. (99,1%), у Роспотребнадзора – 83,8 млрд руб. (99,8%).
Роспотребнадзор может прогнозировать свои доходы, только исходя из количества прошлогодних проверок и оформленных штрафов, рассказал «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. При этом правительство активно сокращает число плановых проверок компаний Роспотребнадзором и ведомство проверяет только те организации, которые входят в рисковую зону, пояснил он. В то же время в России происходит «разукрупнение» компаний, когда средние предприятия разбиваются на несколько мелких, для того чтобы избежать проверок службы, объяснил эксперт.
Росздравнадзор получает основные доходы за лицензирование, сертификацию и экспертизу для медицинских и фармацевтических компаний, пояснила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По словам Сафонова, в России новые клиники и фармкомпании открываются реже, следовательно, уменьшается и количество предоставленных услуг, на которых зарабатывает служба.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать результаты отчета СП.