Счетная палата раскритиковала качество планирования доходов в медицине

Роспотребнадзор может прогнозировать свои доходы, только исходя из количества прошлогодних проверок и оформленных штрафов, рассказал «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. При этом правительство активно сокращает число плановых проверок компаний Роспотребнадзором и ведомство проверяет только те организации, которые входят в рисковую зону, пояснил он. В то же время в России происходит «разукрупнение» компаний, когда средние предприятия разбиваются на несколько мелких, для того чтобы избежать проверок службы, объяснил эксперт.