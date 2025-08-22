Миллиардное имущество Тимура Иванова по иску Генпрокуратуры пойдет в казну

Миллиардное имущество Тимура Иванова по иску Генпрокуратуры пойдет в казнуАдвокаты бывшего замминистра обороны назвали требования по иску надуманными
Проверка незаконно нажитого имущества экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова показала, что его имущество стоимостью более 1,239 млрд руб. многократно превышает сумму дохода чиновника за 2016–2024 гг. Она проводилась по поручению генерального прокурора Игоря Краснова перед обращением надзорного ведомства 20 августа в Пресненский райсуд Москвы с иском о конфискации имущества бывшего военного чиновника.
«Краснов в целом за последние годы эффективно наладил работу по антикоррупционному направлению», – заметил один из собеседников «Ведомостей».
По словам источника, знакомого с содержанием требований Генпрокуратуры, речь идет о нескольких земельных участках в разных регионах России, элитном автопарке, коллекции из 44 наручных часов, 30 картинах XIX–XX вв. (к примеру, «Портрет обнаженной девушки с кинжалом» художника Штемберга) и других объектах антиквариата. В коллекции книг Иванова обнаружилось печатное издание «Фауст» 1899 г., «Маркиз де Сад. Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» 1950 г. и др.
В ходе обысков у Иванова были изъяты наличные денежные средства в размере почти 290 млн руб., $350 000 и 191 000 евро и несколько миллионов на счетах в российских банках. Став в мае 2016 г. заместителем министра обороны, «решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству, для личного обогащения», утверждает источник «Ведомостей».
Иванов не единственный ответчик по иску. Всего их пять: бывшая жена Светлана Захарова, нынешняя гражданская супруга Мария Китаева, отец Вадим Иванов, водитель Андрей Петров и один из фигурантов дела – бизнесмен Сергей Бородин. К примеру, у экс-супруги предлагается изъять денежные средства со счетов в размере 6,59 млн руб. и автомобили на сумму 31,27 млн руб. (среди них Bentley и Mercedes-Benz). У отца – автомобили на общую сумму 12,57 млн руб.
Из юрлиц ответчиками по иску выступают ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс «Русское село» и ООО «Гринэнерджи».
Адвокат Иванова Денис Балуев назвал «Ведомостям» доводы надзорного ведомства «в большинстве своем надуманными и необоснованными». К примеру, в иске есть квартира, которая была приобретена задолго до того периода, который истец рассматривает как период получения взяток, говорит он.
Кроме того, отмечает Балуев, в иске со слов единственного источника даны сведения, что Иванов контролировал коммерческое имущество: «Но у нас есть абсолютные доказательства, которые мы предоставим в суде, что коммерческим имуществом пользовалась только компания «Русское село».
Что касается драгоценностей, Иванов их «точно не носил», заверил защитник. Китаева сама заявляла следствию, что именно она носила фигурирующие в иске украшения, уточнил он.
Как писали «Ведомости», 1 июля Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн руб. Иванов настаивал на своей невиновности.
Иванов был задержан еще 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он и бизнесмен Бородин незаконно получили около 1,185 млрд руб. Приговор по этому делу не вынесен.
Но в июне 2025 г. к делу добавился третий эпизод о взятке в 152 млн руб. от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина. Как писал ТАСС, речь шла о контракте на поставку консервированных овощей и томатной пасты агрокомплексом «Русское село». По данным агентства, деньги были переданы через предоставление тульским ООО «Проопт» безналичного займа агропредприятию.
Его учредитель Бородин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.