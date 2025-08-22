Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Миллиардное имущество Тимура Иванова по иску Генпрокуратуры пойдет в казну

Адвокаты бывшего замминистра обороны назвали требования по иску надуманными
Яна Суринская
Георгий Недогибченко
Имущество Тимура Иванова теперь перейдет государству
Имущество Тимура Иванова теперь перейдет государству / Максим Стулов / Ведомости

Проверка незаконно нажитого имущества экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова показала, что его имущество стоимостью более 1,239 млрд руб. многократно превышает сумму дохода чиновника за 2016–2024 гг. Она проводилась по поручению генерального прокурора Игоря Краснова перед обращением надзорного ведомства 20 августа в Пресненский райсуд Москвы с иском о конфискации имущества бывшего военного чиновника.

«Краснов в целом за последние годы эффективно наладил работу по антикоррупционному направлению», – заметил один из собеседников «Ведомостей».

По словам источника, знакомого с содержанием требований Генпрокуратуры, речь идет о нескольких земельных участках в разных регионах России, элитном автопарке, коллекции из 44 наручных часов, 30 картинах XIX–XX вв. (к примеру, «Портрет обнаженной девушки с кинжалом» художника Штемберга) и других объектах антиквариата. В коллекции книг Иванова обнаружилось печатное издание «Фауст» 1899 г., «Маркиз де Сад. Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» 1950 г. и др.

В ходе обысков у Иванова были изъяты наличные денежные средства в размере почти 290 млн руб., $350 000 и 191 000 евро и несколько миллионов на счетах в российских банках. Став в мае 2016 г. заместителем министра обороны, «решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству, для личного обогащения», утверждает источник «Ведомостей».

Иванов не единственный ответчик по иску. Всего их пять: бывшая жена Светлана Захарова, нынешняя гражданская супруга Мария Китаева, отец Вадим Иванов, водитель Андрей Петров и один из фигурантов дела – бизнесмен Сергей Бородин. К примеру, у экс-супруги предлагается изъять денежные средства со счетов в размере 6,59 млн руб. и автомобили на сумму 31,27 млн руб. (среди них Bentley и Mercedes-Benz). У отца – автомобили на общую сумму 12,57 млн руб.

Из юрлиц ответчиками по иску выступают ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс «Русское село» и ООО «Гринэнерджи».

Адвокат Иванова Денис Балуев назвал «Ведомостям» доводы надзорного ведомства «в большинстве своем надуманными и необоснованными». К примеру, в иске есть квартира, которая была приобретена задолго до того периода, который истец рассматривает как период получения взяток, говорит он.

Кроме того, отмечает Балуев, в иске со слов единственного источника даны сведения, что Иванов контролировал коммерческое имущество: «Но у нас есть абсолютные доказательства, которые мы предоставим в суде, что коммерческим имуществом пользовалась только компания «Русское село».

Что касается драгоценностей, Иванов их «точно не носил», заверил защитник. Китаева сама заявляла следствию, что именно она носила фигурирующие в иске украшения, уточнил он.

Как писали «Ведомости», 1 июля Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн руб. Иванов настаивал на своей невиновности.

Иванов был задержан еще 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он и бизнесмен Бородин незаконно получили около 1,185 млрд руб. Приговор по этому делу не вынесен.

Но в июне 2025 г. к делу добавился третий эпизод о взятке в 152 млн руб. от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина. Как писал ТАСС, речь шла о контракте на поставку консервированных овощей и томатной пасты агрокомплексом «Русское село». По данным агентства, деньги были переданы через предоставление тульским ООО «Проопт» безналичного займа агропредприятию.

Его учредитель Бородин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных