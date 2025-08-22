Откат и взятка: Верховный суд разъяснил разницу

Адвокат в апелляции настаивал: речь шла не о взятках, а о том, что Муслимов изымал часть бюджетных средств, которые сам же распределял подчиненным. Эти действия, по его мнению, подпадают лишь под ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Приговор остался в силе. Тем не менее ВС не согласился с квалификацией деяния нижестоящей инстанции, указав, что понятие взятки требует встречный характер передачи денег – за конкретные действия или бездействие. В материалах дела доказательств таких договоренностей не было: сотрудники лишь возвращали часть незаконно начисленной помощи по указанию руководителя, опасаясь потерять работу. В итоге ВС отменил приговор и определил передать дело на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда Башкирии.