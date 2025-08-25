Судом в Москве арестовано имущество основателя Tiger Trade

Судом в Москве арестовано имущество основателя Tiger TradeРешение об обеспечительной мере в помощь иностранному арбитражу – редкое явление для российской практики, говорят юристы
Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительную меру в виде ареста квартиры владельца и основателя международного финтехпроекта Tiger Trade Виктора Мангазеева, следует из опубликованного определения суда, обратили внимание «Ведомости». Арест наложен в поддержку разбирательства между Мангазеевым и российским программистом Ильей Смирновым, проходящего в Лондонском международном третейском суде (LCIA).
Смирнов в иске утверждает, что в 2021 г. разработал и передал Tiger Trade программное обеспечение, но оплату по заключенному между ним и Мангазеевым договору купли-продажи не получил. На онлайн-платформе SmartLab есть аккаунт Смирнова, где он в течение 2018 г. публиковал видеоблог с процессом разработки этого приложения. Lenta.ru писала, что Смирнов после сдачи работы по договоренности получил 5% в новой швейцарской компании Тiger Trade AG. Но впоследствии вся интеллектуальная собственность брокера была переписана на новое юрлицо Tiger Trade Capital AG. В 2024 г. он обратился в LCIA с иском к Мангазееву о взыскании задолженности и процентов за неоплату полученного ПО. Сумма требований не раскрывается.
В июле 2025 г. программист решил обратиться в российский суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в поддержку иностранного третейского разбирательства по месту нахождения имущества должника, а именно о наложении ареста и запрета совершения регистрационных действий с квартирой Мангазеева. В суд было предоставлено письмо из Лондона, где подтверждается компетентность иностранного разбирательства по иску Смирнова. В своем заявлении программист также отметил, что после предъявления требований в Лондоне Мангазеев начал выводить активы через подконтрольные швейцарские компании и ликвидировал ряд российских юрлиц.
По итогам рассмотрения письменных позиций сторон суд в Москве решил, что непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение будущего решения LCIA, и удовлетворил просьбу Смирнова. Мангазеев это решение обжаловал. «Ведомости» обратились с вопросами к юристам, представляющим Смирнова, и направили запрос в Tiger Trade.
Факт, что LCIA уже квалифицировал действия Мангазеева как недобросовестные, придал дополнительный вес аргументам истца, рассуждает старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Российский суд фактически синхронизировал свои меры с английскими процедурами, обеспечив исполнение будущего решения LCIA на территории России в рамках Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., напоминает юрист.
Принятие российским судом обеспечительных мер в поддержку иностранного арбитража – явление крайне редкое, отмечает партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Вместе с этим эксперт отмечает, что арест имущества – самая распространенная обеспечительная мера в судебной практике. Поэтому принятое российским судом решение соответствует сложившейся практике принятия обеспечительных мер на международном уровне, заключил Мальбин.
Подобные определения российских судов о принятии обеспечительных мер в поддержку международного арбитража можно только приветствовать, поскольку такие меры не позволяют недобросовестным должникам выводить активы и уклоняться от исполнения решения, заявляет руководитель практики коммерческих споров и арбитража МЭФ Legal Николай Строев. Взаимодействие между решениями лондонского арбитража и российского государственного суда является примером эффективного международного судебного сотрудничества, так как их решения не конфликтовали, а действовали взаимодополняюще, уточняет он.
Компания Tiger Trade зарегистрирована в Швейцарии под названием Tiger Trade Capital AG. В мае 2022 г. она получила швейцарскую финансовую лицензию. По данным самой компании, к сентябрю 2022 г. ее сервисами пользовались более 175 000 пользователей по всему миру, а совокупный месячный торговый оборот превышал $6 млрд. В тот же период Tiger Trade объявила, что ее амбассадором стал известный боец UFC Конор Макгрегор. В 2025 г. Tiger Trade сообщила о получении лицензии на финансовые операции в Гонконге. Но, как писала Lenta.ru, в том же году у компании была отозвана швейцарская лицензия.