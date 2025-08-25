Судом в Москве арестовано имущество основателя Tiger Trade

Смирнов в иске утверждает, что в 2021 г. разработал и передал Tiger Trade программное обеспечение, но оплату по заключенному между ним и Мангазеевым договору купли-продажи не получил. На онлайн-платформе SmartLab есть аккаунт Смирнова, где он в течение 2018 г. публиковал видеоблог с процессом разработки этого приложения. Lenta.ru писала, что Смирнов после сдачи работы по договоренности получил 5% в новой швейцарской компании Тiger Trade AG. Но впоследствии вся интеллектуальная собственность брокера была переписана на новое юрлицо Tiger Trade Capital AG. В 2024 г. он обратился в LCIA с иском к Мангазееву о взыскании задолженности и процентов за неоплату полученного ПО. Сумма требований не раскрывается.