Россияне поверили в возможность урегулирования ситуации на Украине

При этом наиболее оптимистичны в ожиданиях положительного влияния переговоров на достижение мира россияне в возрасте 18–24 лет (72% сочли, что Аляска приблизит мир), тогда как как старшие группы чаще склонны полагать, что переговоры не изменили ситуацию (32% в категории 60+ против 18 и 28% у молодежи в возрасте с 18 до 24 лет и с 25 до 34 лет соответственно). «Перспектива перехода от боестолкновений и бомбардировок к переговорам приблизилась», – приводятся в исследовании слова гендиректора АЦ ВЦИОМ Валерия Федорова.