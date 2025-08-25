Россияне поверили в возможность урегулирования ситуации на Украине

Россияне поверили в возможность урегулирования ситуации на УкраинеНа их мнение повлияла и оценка Владимиром Путиным переговоров в Анкоридже
Большинство россиян (68%) в целом положительно оценивают результаты переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом больше всего довольных оказалось среди молодежи (18–24 года) и самого старшего поколения (60 лет и больше) – по 74%. Менее восторженно это событие восприняли россияне в возрасте с 25 до 34 лет – 61%, далее категория 45–59 лет – 63% и россияне от 35 до 44 лет – 64%. Такие данные обнародовал аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ, в телефонном опросе приняло участие 1600 человек. Отрицательно саммит оценили 6% россиян, затруднились ответить 20%.
Больше всего россиянам понравился сам факт встречи двух президентов и их «конструктивная беседа» (это оценили 18%), «достойное поведение» Путина и его выдержка (8%), гостеприимство по отношению к президенту РФ (8%), позиция главы России и то, что он «не отступает» от своих целей (7%), взаимоотношение двух президентов (7%) и дружелюбная атмосфера встречи (6%). Возможность окончания боевых действий на Украине и вероятность мирных переговоров порадовали 5% россиян.
При этом более половины опрошенных (53%) из тех, кто был информирован о самом факте этих переговоров (таких 94% в общей сложности), заявили, что эта встреча скорее приблизила урегулирование российско-украинского конфликта. О том, что мероприятие на Аляске никак на это не повлияло, убеждены 28%. По мнению 2% россиян, переговоры двух глав даже отдалили завершение конфронтации.
При этом наиболее оптимистичны в ожиданиях положительного влияния переговоров на достижение мира россияне в возрасте 18–24 лет (72% сочли, что Аляска приблизит мир), тогда как как старшие группы чаще склонны полагать, что переговоры не изменили ситуацию (32% в категории 60+ против 18 и 28% у молодежи в возрасте с 18 до 24 лет и с 25 до 34 лет соответственно). «Перспектива перехода от боестолкновений и бомбардировок к переговорам приблизилась», – приводятся в исследовании слова гендиректора АЦ ВЦИОМ Валерия Федорова.
О том, что россияне так или иначе следят за переговорным процессом, свидетельствуют и данные Фонда общественного мнения: по информации на 15–17 августа, большинство (38%) респондентов назвали встречу Путина и Трампа наиболее заинтересовавшим их событием. Об этом респонденты говорили в таких формулировках: например, «Аляска – с Трампом встреча Путина», «в Америку поехали наши», «встреча в верхах в Анкоридже»; «встреча президентов – обсуждение окончания спецоперации», «сейчас Путин с Трампом встречается, беседует». В опросе приняло участие 1500 человек из 51 региона. Тема саммита сдвинула с первого места проблематику спецоперации – ею интересовались 15%.
Вместе с тем у граждан повысился и уровень спокойствия – с 53 до 56%. Последний раз схожий показатель был 22 июня – 57%. Далее – всю вторую половину лета он варьировался в пределах 52–54%. Уровень тревожности также снизился – с 39 до 38%.
Россияне главным образом воспринимают переговоры между президентами России и США как шаги в сторону урегулирования конфликта, шанс на возвращение к мирной жизни, говорит социолог Денис Волков. Предыдущие встречи – в Эр-Рияде 24 марта и в Стамбуле (в июне – июле там прошло несколько раундов переговоров) большинство россиян также воспринимали позитивно, напомнил он. Кроме того, встреча президентов в глазах россиян означает еще и шаг в сторону от ядерного конфликта, про угрозу которого было много обсуждений в последние годы.
Также социолог отметил, что даже значительное число людей, которые выступают за продолжение конфликта, в целом поддерживают идею переговоров. «Они говорят, что нужно доносить нашу позицию до другой стороны», – обратил он внимание.
Граждане показывают свое отношение к миру как к ценности непреходящей, которая имеет приоритет над военными действиями, пусть вынужденными и оправданными, обращает внимание руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «И конкретика, которую вряд ли кто-то ожидал в данном случае [на встрече на Аляске], становится вопросом второго порядка. Для большинства важен сам факт начала диалога, возобновления контактов на высшем уровне, восстановление доверия и сближение позиций», – указал Костин. Также на мнение граждан существенно влияет положительная оценка результатов переговоров со стороны президента России, добавил он.
Кроме того, россияне испытали чувство облегчения: встреча показала рукопожатность России, говорит политолог Дмитрий Еловский