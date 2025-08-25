Почти 40% россиян считают себя «особым народом»Востребованность дискурса об ином пути связана с противопоставлением Западу, говорят эксперты
Менее половины опрошенных (39%) считают, что русские (о них спрашивали граждан) – «совершенно особый народ». 61% придерживается мнения, что это такой же народ, как и все другие. Такие выводы следуют из итогов телефонного опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян (есть у «Ведомостей»). Исследование проводилось в мае. По мнению респондентов, «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%), сострадании (8%) и других качествах. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
Больше всего сторонников «особенности» среди граждан от 45 до 60 и старше 60 лет – по 45% в каждой возрастной группе. Меньше всего верят в «особенность» молодые респонденты 18–24 лет – всего 23%. Эта же возрастная группа в подавляющем большинстве (77%) придерживается мнения, что русские – это такой же народ, как и другие. Сторонников этой позиции становится меньше в старших возрастных группах: от 35 до 44 лет – 61%, от 45 до 60 и старше 60 лет – по 55%.
Если в 2000 г. 71% опрошенных считал, что судьба русских тяжелее, чем у других народов, то к 2025 г. показатель снизился в 2,2 раза до 32%. Вместе с этим малая доля опрошенных стабильно заявляет, что судьба русских легче, чем у других народов (2% в 2000 г. и 1% в этом году). Большая часть респондентов (50%) сейчас сходится во мнении, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее. В 2000 г. об этом говорили только 14% россиян. Оставшаяся часть приходится на тех, кто думает, что судьба русских не отличается от судеб других народов (13% в 2000 г. и 17% в этом году).
За последние три десятилетия Россия прошла сложный путь переосмысления идентичности и роли в мире, говорит эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева. Ощущение жертвы, неполноценности и сравнение себя с другими странами в ущерб себе постепенно уступили место более позитивным установкам, заявила она. По словам Григорьевой, в обществе сформировались чувство национальной гордости, осознание уникальности и значимости своего народа, а также уверенность в собственных силах и потенциале. При этом россияне сохраняют скромность в самооценке: они не склонны воспринимать себя как превосходящую других нацию, отмечает эксперт. «Особый путь» становится не просто идеологией, а инструментом позиционирования России как самостоятельного центра силы, говорится в результатах исследования.
Кто считает судьбу России тяжелой
Образ тяжелой судьбы России сложился в XX в., объясняет политолог Алексей Макаркин. На это повлияли революция 1917 г., Первая мировая и Гражданская войны, голод, коллективизация, Великая Отечественная война с потерями почти в 27 млн человек (такие цифры приводило Минобороны в 2015 г.), уточняет он. По словам Макаркина, конец XX в. тоже стал травмирующим: распад СССР наложил отпечаток на поколение, пережившее эти события в зрелом возрасте.
В 2000 г. был свежим травматический опыт 1990-х гг., а сейчас он проявляется не так ярко, отмечает кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. Что касается особого пути развития, это понятие русские интеллектуалы заимствовали из Германии, продолжил он. Исторически у России были сложные отношения с Европой, отсюда и происходят дискуссии о том, в какой мере страна принадлежит Западу, отметил Летняков. По его словам, подход РФ в этом вопросе не уникальный – незападные общества тоже осмысляли свои отношения с Европой в похожем ключе. Востребованность дискурса об особом пути связана с противостоянием с Западом, продолжает Летняков. Россия видится как особое «государство-цивилизация» со своим набором ценностей – это стало частью официального нарратива, отметил эксперт. Ощущение «особости» будет расти и у молодого поколения, на которое в первую очередь направлена работа государства, заключил он.