Почти 40% россиян считают себя «особым народом»

Если в 2000 г. 71% опрошенных считал, что судьба русских тяжелее, чем у других народов, то к 2025 г. показатель снизился в 2,2 раза до 32%. Вместе с этим малая доля опрошенных стабильно заявляет, что судьба русских легче, чем у других народов (2% в 2000 г. и 1% в этом году). Большая часть респондентов (50%) сейчас сходится во мнении, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее. В 2000 г. об этом говорили только 14% россиян. Оставшаяся часть приходится на тех, кто думает, что судьба русских не отличается от судеб других народов (13% в 2000 г. и 17% в этом году).