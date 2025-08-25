Как изменится Верховный суд с приходом Игоря Краснова

Как изменится Верховный суд с приходом Игоря КрасноваВпервые с 1948 года его возглавит прокурор
Должность председателя Верховного суда (ВС) – одна из наиболее значимых в системе государственной власти, но выдвинуться на нее решился только один кандидат: генеральный прокурор Игорь Краснов. Он подал свое заявление буквально в последний момент – 25 августа был дедлайн для приема заявок, объявленный Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) после смерти прошлого председателя Ирины Подносовой.
Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации (СФ) тайным голосованием на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС, напомнил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.
Повышение для следователя
Краснову, уроженцу Архангельска, в декабре исполнится 50 лет. Он окончил Поморский государственный университет имени Ломоносова (сейчас – Северный федеральный университет) по специальности «юриспруденция» в 1998 г. Работать в прокуратуру пошел еще студентом в 1997 г. В 2006–2007 гг. пришел следователем в центральный аппарат надзорного ведомства, где занимался расследованием самых резонансных преступлений до образования Следственного комитета (СК). Краснов на разных должностях занимался делами о расстреле семьи Николая II, об убийстве бывшего вице-премьера Бориса Немцова, курировал расследования в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, экс-губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области – Никиты Белых, Республики Коми – Вячеслава Гайзера и др.
В 2016 г. был назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина. 2020 г. по представлению президента был утвержден на должность генпрокурора России, сменив на этом посту Юрия Чайку (сейчас полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе). 22 января 2025 г. президент Владимир Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора России.
За три дня до подачи документов, необходимых для прохождения комиссии на должность председателя ВС, президент присвоил ему звание Заслуженного юриста России. Это освободило Краснова от сдачи устного квалификационного экзамена, который должен был пройти 21 августа.
Переход в ВС – повышение для Краснова, ведь суд – «это самостоятельный орган, третья власть, очень компетентный, хорошо организованный орган», говорит депутат Госдумы, бывший первый заместитель прокурора Москвы (1995–2003 гг.) Юрий Синельщиков. То, что у Краснова нет судейского опыта, – это «не трагедия», заявил «Ведомостям» депутат: «У него есть знание закона, он знает процессуальное законодательство – это самое главное».
С учетом важных задач, которые стоят перед судебной системой, ее возглавит человек, который способен справиться с этим механизмом и при необходимости продолжить его реформы, рассуждал ранее один из собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента (АП). От ВС зависят и ряд конституционных процедур.
Новому человеку будет проще перестраивать ВС в случае необходимости, говорит Синельщиков. У Краснова большой опыт работы в следствии и в прокуратуре, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Владислав Гриб. «Стоит задача перестройки и обновления судебной системы, ее омоложения. Но это крайне сложная и комплексная задача, рассчитанная на годы, а может быть, и на десятилетия», – предполагает Гриб.
Задачи для нового председателя
Сам факт того, что судебную систему возглавит генпрокурор, является не только кадровым решением, но и прежде всего символом, заявил «Ведомостям» адвокат Юлий Тай. Невозможно не упомянуть противостояние между ВС и прокуратурой по конфискационным искам, которое было разрешено Конституционным судом (КС), говорит он.
Осенью 2024 г. огласил одно из самых ожидаемых решений – о применении сроков давности по антикоррупционным искам. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса не соответствуют Основному закону в той части, в которой позволяют ограничивать Генпрокуратуру по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров. Акцент был сделан на том, что вывод о неприменении сроков давности «не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации» (см. «Ведомости» от 1 ноября 2024 г.).
Единственным органом, который не поддержал строгую позицию Генпрокуратуры в КС, был ВС. На тот момент главой высшей судебной инстанции уже была Подносова. «Конечно, хочется надеяться, что ВС [и дальше] будет независимым и авторитетным. И что во главе его будут стоять законность, справедливость, независимость и гуманизм», – заявил Гриб.
В августе 2024 г. в интервью журналисту Сергею Минаеву Краснов заявил, что в судебном порядке государству возвратили 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью около 333 млрд руб. По его словам, они «незаконно выбыли из его владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль».
«Никакой деприватизации не существует, – говорил Краснов тогда же. – Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж <...> Они работали не на нашу страну». О том, что при работе по возрату в госсобственность «ряда предприятий и имущественных комплексов» не идет речи о деприватизации, говорил в марте 2024 г. и Путин.
«Видимо, такой подход сегодня вполне востребован», – заметил президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
На коллегии ведомства по итогам 2024 г. Краснов заявил, что всего по искам его подчиненных в доход государства вернули имущество оценкой в 2,4 трлн руб. Только стоимость активов, изъятых у коррупционеров, составила 500 млрд руб., говорил он.
Другая каста
Среди действующих судей бывших сотрудников прокуратуры чуть более 10%, т. е. переход прокурора в судейский корпус не является беспрецедентным, но и не является частым явлением, рассказал «Ведомостям» Тай. Из прокуроров получаются порой хорошие судьи, например экс-судья ВС Елена Золотова, вспомнил адвокат.
Для судейской корпорации Краснов – человек новый, говорит политолог Алексей Макаркин. Это для нее необычно, продолжает он, так как и экс-председатели ВС современной России (Лебедев и Подносова) были до назначения судьями с большим опытом.
В советское время, вспоминает Макаркин, были случаи, когда выходцы из прокуратуры возглавляли Верховный суд СССР. Например, из относительно недавних кейсов – Лев Смирнов (1972–1984 гг.) и Владимир Теребилов (1984–1989 гг.), но они после ухода из прокуратуры работали зампредами Верховного суда (а Теребилов и министром юстиции).
Случай, когда генпрокурор непосредственно стал председателем ВС, был в 1948 г. – Анатолий Волин, прокурор РСФСР, стал председателем ВС СССР, также напоминает он. «Но это была совсем другая эпоха. Так что теперь судьям придется адаптироваться к тому, что председатель ВС не является выходцем из их корпорации», – считает эксперт.
Члена Совета по правам человека Ева Меркачева опасается, что в случае возможного назначения Краснова может проявиться то, что он не является выходцем из судейского корпуса, а значит, с профессиональной точки зрения смотрит на процессы с позиции обвинения.
20 августа одним из кандидатов на должность председателя ВС источники «Ведомостей» называли главу СК Александра Бастрыкина. Переход генпрокурора на другую работу в любом случае означает ротацию, которая затронет силовые структуры. 25 августа депутат Госдумы Роза Чемерис в Telegram высказала предположение, что на место Краснова может перейти «один полпред президента», а «его место займет тот, кого все зря ожидали во главе ВС».
В подготовке материала участвовал Александр Соколов