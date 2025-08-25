Как изменится Верховный суд с приходом Игоря Краснова

Осенью 2024 г. огласил одно из самых ожидаемых решений – о применении сроков давности по антикоррупционным искам. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса не соответствуют Основному закону в той части, в которой позволяют ограничивать Генпрокуратуру по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров. Акцент был сделан на том, что вывод о неприменении сроков давности «не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации» (см. «Ведомости» от 1 ноября 2024 г.).