Элиста соберет представителей 35 стран на Международный буддийский форум

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексея Маслова, из Шри-Ланки, Индии, Китая и Камбоджи прибудут представительные делегации, в составе которых ожидаются не только буддийские лидеры, но и представители органов власти. III Международный буддийский форум будет отличаться от предыдущих, состоявшихся в Бурятии, и совмещать официальную часть и культурную составляющую, уточнил он. Одна из особенностей – вынос заседаний за пределы официальных площадок. Так у участников останется ощущение не от заседаний, а от общения, подчеркнул Маслов.