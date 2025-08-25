Элиста соберет представителей 35 стран на Международный буддийский форум

Элиста соберет представителей 35 стран на Международный буддийский форумРоссия станет объединяющей площадкой для стран Глобального Юга, считают эксперты
В Элисте 25-28 сентября пройдет III Международный форум «Буддийский мир в новом тысячелетии». На него приглашены около 400 участников из более чем 35 стран, в том числе Шри-Ланки, Индии, Китая, Бангладеша, Непала, Камбоджи, Мьянмы и др. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков на пресс-конференции в ТАСС.
По его словам, в рамках форума из Индии в Россию впервые привезут мощи Будды Шакьямуни. Они пробудут в крупнейшем буддийском храме Элисты – Золотой обители Будды Шакьямуни – до 2 октября. Это позволит большему количеству людей увидеть эти мощи, отметил Хасиков. Также в форуме примут участие выдающиеся духовные учителя, такие как Ашин Ньяниссара – патриарх Мьянмы, и Лхатри Кэнпо Ньима Дагпа Ринпоче – настоятель и держатель линии монастыря Лхатри в регионе Дэргэ области Кхам Восточного Тибета.
«Наша страна в очередной раз демонстрирует, насколько масштабно во всех смыслах мы умеем объединять вокруг себя разные народы и разные конфессии. И делаем мы это довольно-таки деликатно, ненавязчиво, а именно с искренним желанием привнести что-то доброе, что-то новое и то, что определяет наше благополучное будущее», – сказал глава Калмыкии.
В рамках форума запланированы фестиваль боевых искусств, шахматный турнир, музыкальное представление сводного оркестра и хористов Калмыкии «Музыкальное подношение трем драгоценностям» (три драгоценности в буддизме – это Будда, Дхарма и Сангха) – будут исполняться как буддийские мантры, так и классические произведения.
По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексея Маслова, из Шри-Ланки, Индии, Китая и Камбоджи прибудут представительные делегации, в составе которых ожидаются не только буддийские лидеры, но и представители органов власти. III Международный буддийский форум будет отличаться от предыдущих, состоявшихся в Бурятии, и совмещать официальную часть и культурную составляющую, уточнил он. Одна из особенностей – вынос заседаний за пределы официальных площадок. Так у участников останется ощущение не от заседаний, а от общения, подчеркнул Маслов.
Директор Института стран Азии и Африки МГУ отметил, что на форуме будут сочетаться много различных аспектов, в рамках которых живет современный буддизм. В том числе запланированы секции по буддийскому образованию, медицине, туризму, международным связям, а также посвященная институту монашества в буддизме. Эта религиозная традиция, по его словам, сохраняется в Калмыкии, Бурятии и Туве.
Россия – это хорошая площадка, на которой можно собрать весь буддийский мир, учитывая, что здесь в приоритете для многих людей именно традиционные духовно-нравственные ценности, которые даже утверждены на государственном уровне указом президента, подчеркнул председатель Центрального духовного управления буддистов, настоятель Московского буддийского храма геше Йонтен (Сергей Киришов).
Проведение международного буддийского форума в России – это знак внимания и хороший сигнал верующим, а также показатель того, что со стороны Глобального Юга изоляции нашей страны никогда не было и нет, Россия поддерживает отношения со странами, где распространен буддизм, отмечает политолог Алексей Макаркин.
«Это очередная демонстрация того, что буддистское сообщество воспринимает Россию положительно. Если говорить про мягкую силу, то Россия подчеркивает, что государство не просто обеспечивает свободу вероисповедания, но и поддерживает традиционные конфессии, к которым буддизм относится. Несмотря на то, что буддизма придерживается явное меньшинство населения страны», – сказал эксперт.