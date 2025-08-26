Газета
Что известно о новом штамме коронавируса стратус

Характерный симптом инфекции – раздражение в горле и осиплость голоса
Виктория Ларченко
NATALIA KOLESNIKOVA / AFP
Роспотребнадзор с конца июля фиксирует в России рост заболеваемости новым штаммом коронавируса стратус. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, на 23 августа всего в стране было выявлено 384 случая заражения инфекцией и этот показатель будет расти.

Стратус характеризуется высокой заразностью, но переносится легко, следует из сообщения в Telegram-канале Роспотребнадзора. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала стратус как вариант «под наблюдением». Это значит, что он распространяется быстрее, чем другие штаммы коронавируса, но изучен недостаточно и требует усиленного мониторинга.

Его характерным симптомом в отличие от других штаммов COVID-19 является осиплость голоса, ощущение сухости и раздражения в горле, рассказала «Ведомостям» врач-терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Ирина Прошина. В остальном симптомы, характерные для нового штамма, схожи с проявлениями ОРВИ. У пациентов наблюдается насморк, сухой либо влажный кашель, болезненные ощущения в мышцах и суставах, а также повышение температуры тела, перечислила она.

Тяжесть течения заболевания зависит от количества копий вируса в организме, отметил в разговоре с «Ведомостями» кандидат биологических наук, заведующий лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Если здоровый человек проведет длительное время в закрытом помещении с инфицированным, переносить заболевание он будет тяжело, отметил эксперт.

Потомок Омикрона

Стратус, или вариант XFG, является потомком варианта омикрон и впервые был выявлен 27 января 2025 г. в Канаде, говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора. В России первый случай заболевания зафиксировали 24 апреля. По данным службы, наибольшее распространение вариант XFG получил в Юго-Восточной Азии, Великобритании и Северной Америке.

Оценить истинные масштабы заболеваемости стратусом в России затруднительно, сказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Симптомы нового штамма коронавируса схожи с обычной респираторной инфекцией, поэтому врачи будут делать тесты только тем, кто обратится в больницу. Тогда как подавляющее большинство заболевших просто отлежатся дома, подчеркнул эксперт.

При этом Волчков подчеркнул, что вариант стратус проникает в верхние дыхательные пути человека и крайне редко поражает легкие, что в целом характерно для последних штаммов COVID-19. Из-за этого высокий объем вирусной нагрузки у пациентов наблюдается крайне редко, а значит, и заболевание они переносят легко, заключил эксперт.

Несмотря на высокую контагиозность вируса, его опасность для человека по сравнению с ранними штаммами снизилась, соглашается Прошина. Также она подчеркнула, что вакцинированные люди, скорее всего, будут иметь определенную защиту, особенно от тяжелой формы заболевания.

Осенью заболеваемость стратусом возрастет, считает Волчков. Это связано с ростом числа социальных взаимодействий – прежде всего среди детей, подчеркнул он. В яслях, детских садах и школах начнется обмен вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19. «Это нормальный ежегодный процесс», – добавил Волчков.

