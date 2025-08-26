Что известно о новом штамме коронавируса стратус

Стратус, или вариант XFG, является потомком варианта омикрон и впервые был выявлен 27 января 2025 г. в Канаде, говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора. В России первый случай заболевания зафиксировали 24 апреля. По данным службы, наибольшее распространение вариант XFG получил в Юго-Восточной Азии, Великобритании и Северной Америке.

Оценить истинные масштабы заболеваемости стратусом в России затруднительно, сказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Симптомы нового штамма коронавируса схожи с обычной респираторной инфекцией, поэтому врачи будут делать тесты только тем, кто обратится в больницу. Тогда как подавляющее большинство заболевших просто отлежатся дома, подчеркнул эксперт.