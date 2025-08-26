Половина расходов на ремонт теплосетей в 2024 году пришлась на 10 регионов

В 2024 г. в России было заключено 3590 госконтрактов на ремонт систем отопления и горячего водоснабжения на общую сумму около 5 млрд руб. Это были работы по новым подключениям – технологическое присоединение объектов к системам теплоснабжения и обновление оборудования: монтаж новых котлов, теплотрасс, узлов учета и т. д. По подсчетам аналитиков «Тендерскопа», на 10 регионов приходится более 50% всех средств по заключенным контрактам, тогда как ряд субъектов практически не осуществлял закупок в этой сфере.