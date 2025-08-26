Половина расходов на ремонт теплосетей в 2024 году пришлась на 10 регионов

Половина расходов на ремонт теплосетей в 2024 году пришлась на 10 регионовЭксперты считают недостаточными темпы обновления коммунальной инфраструктуры в стране
Более половины (2,6 млрд из 5 млрд руб.) от общего объема средств по заключенным госконтрактам на ремонт и обслуживание систем теплоснабжения в 2024 г. пришлись на 10 из 89 российских регионов. К такому выводу пришли аналитики цифрового сервиса «Тендерскоп». По просьбе «Ведомостей» они подсчитали расходы всех субъектов на теплоснабжение за прошлый год из Единой информационной системы в сфере госзакупок.
В 2024 г. в России было заключено 3590 госконтрактов на ремонт систем отопления и горячего водоснабжения на общую сумму около 5 млрд руб. Это были работы по новым подключениям – технологическое присоединение объектов к системам теплоснабжения и обновление оборудования: монтаж новых котлов, теплотрасс, узлов учета и т. д. По подсчетам аналитиков «Тендерскопа», на 10 регионов приходится более 50% всех средств по заключенным контрактам, тогда как ряд субъектов практически не осуществлял закупок в этой сфере.
Лидером по объемам закупок в 2024 г. стала Москва – столица потратила около 673 млн руб. Сотрудник пресс-службы департамента ЖКХ столицы, в свою очередь, отметил, что за отопительный период 2023–2024 гг. аварий на теплоэнергетических объектах не было зарегистрировано.
На втором месте – Омская область с суммарными контрактами на 324 млн руб. Значительную часть этой суммы составил единственный крупный контракт – 305 млн руб. – на технологическое присоединение к теплотрассе новой инфекционной больницы.
Третью позицию по объему закупок заняла Сахалинская область (312 млн руб.) за счет крупного регионального контракта на ремонт и обслуживание котельных. В топ-10 регионов по объемам закупок в сфере теплоснабжения за 2024 г. также вошли Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская, Владимирская, Калужская и Тульская области и Краснодарский край.
40%
Общая сумма закупок на обеспечение теплом и ремонт теплового хозяйства может превышать упомянутые «Тендерскопом» 5 млрд руб., говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. Во время подсчета аналитики опирались только на коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это не все коды, которые могли использоваться при размещении закупок, добавил Крохин.
В качестве причин коммунальных аварий он упомянул несвоевременное реагирование на проблемы и отсутствие системного подхода к их решению. Количество аварий в наступающем году будет зависеть от погодных условий, считает он. Если наступят длительные морозы, прорывы теплотрасс участятся. Это связано с износом сетей и их неспособностью выдерживать давление, необходимое для поддержания тепла в многоэтажных домах, подчеркнул Крохин.
Средства по госконтрактам распределены неравномерно, из-за того что приоритет получают регионы с наибольшей потребностью или высокой плотностью населения, отметил руководитель проекта Дирекции развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Станислав Гужов.
Глазами регионов
За отопительный сезона 2023/24 г. в Тульской области произошло 109 аварий в сферах теплоснабжения и водоснабжения, рассказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы минэнергетики региона. В прошедший межотопительный период в области заменили 117,19 км сетей теплоснабжения, добавил он.
В Калужской области произошло 232 инцидента, указал собеседник в пресс-службе министерства строительство и ЖКХ субъекта. Во время подготовки к отопительному сезону 2024/25 г. коммунальщики заменили 19 км и отремонтировали 5,7 км тепловых сетей. Он также указал, что в подготовке к зиме 2025/26 г. планируется обновить еще 4,4 км и капитально отремонтировать 11 км сетей.
В пресс-службе министерства ЖКХ Владимирской области сообщили, что во время подготовки к отопительному сезону 2023/24 г. в регионе отремонтировали около 634 сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Основные инциденты в этот период были на объектах теплоснабжения в городах Кольчугино и Лакинск, подчеркнул он.
Представитель пресс-службы минэнергетики и ЖКХ Свердловской области добавил, что за отопительный сезон 2023/24 г. в регионе произошло 1224 аварии в сфере ЖКХ, из них 92 длились больше суток.
В жилищном комитете Санкт-Петербурга рассказали «Ведомостям», что с начала отопительного сезона 2024/25 г. в ведомство поступило 558 обращений от жителей по вопросам отопления. Это почти на 38% меньше, чем в отопительном сезоне 2023/24 г., добавил он. Зимой 2024/25 г. произошло 376 технологических сбоев, их удалось устранить вовремя, уточнил представитель комитета.
В России отсутствует единый федеральный стандарт по темпам замены инженерных сетей, указывает Гужов. При этом, согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г., требуется ежегодно заменять не менее 5% от общей протяженности сетей для их ускоренного обновления, подчеркнул он. «Перечисленные регионы успешно реализуют стратегию и имеют почти схожие темпы развития», – добавил Гужов.
Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия») считает, что нынешние темпы обновления коммунальной инфраструктуры недостаточны. «В среднем каждый год обновляется около 1,9–2% сетей, а для остановки роста износа требуется порядка 4%. Без увеличения темпов обновления инфраструктуры аварийность будет только нарастать», – заключил депутат.
Финансирование и планирование
Регионы и муниципалитеты чаще всего отвечают за текущие ремонты, замену сетей и поддержание работоспособности систем, пояснил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. По его словам, они делают это зачастую в условиях дефицита средств. «Федеральное финансирование, кредиты и субсидии, конечно, есть, но охват программ ограничен, а участие [в их получении] требует серьезной подготовки», – отметил Сергеев.
Рост платы за коммунальные услуги не всегда связан с привлечением внешнего финансирования для обновления инфраструктуры, продолжил он. Тарифы устанавливают регулирующие органы, обычно они стараются сдерживать резкий рост, особенно в социально чувствительных регионах. Если в рамках инвестпрограмм часть затрат закладывается в тариф, то постепенное повышение возможно только после согласования с Региональной службой по тарифам, заключил Сергеев.
Почему коммунальная инфраструктура медленно обновляется
Вместо единой скоординированной политики в сфере ЖКХ реализуются точечные проекты, что снижает общую эффективность расходования средств, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета Валерий Комов. По его словам, неравномерное финансирование усугубляет проблему аварийности, создавая порочный круг: недофинансирование ведет к росту износа, что, в свою очередь, приводит к авариям, экстренным расходам, а также недостатку средств на плановые мероприятия. Разорвать этот круг, по мнению Комова, можно только через выработку сбалансированной госполитики: децентрализацию закупок, усиление роли муниципалитетов в их планировании, объективные критерии распределения средств по степени износа инфраструктуры, повышение прозрачности и распространение лучших практик на другие регионы.
«Ведомости» попросили Минстрой РФ оценить общую сумму закупок. Помимо этого в министерство был направлен запрос об общем количестве происшествий на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда за отопительные сезоны 2023/24 и 2024/25 гг. и отремонтированных участках сетей тепло- и водоснабжения в межсезонье 2024 г.