Дальневосточным рыболовецким компаниям не удалось отменить национализацию

Арбитражный суд Москвы отклонил их иск к ФАС о признании недействительным заключения ведомства об иностранном контроле над ними
Георгий Недогибченко
Андрей Зима / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск шести сахалинских рыбодобывающих предприятий, связанных с бизнесменом Олегом Каном, против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Монерон», «Севрыбфлот», Курильский универсальный комплекс, Приморская рыболовная компания, «Прибой-Т» и «Аквамарин» требовали признать недействительными заключения ФАС о том, что они находятся под контролем иностранного инвестора – южнокорейской Olves Co. LTD и самого Кана, имеющего вид на жительство за рубежом.

Все шесть компаний еще в апреле 2024 г. перешли в собственность государства по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство настаивало, что из-за иностранного гражданства Кана стратегические предприятия фактически оказались под внешним контролем. В качестве доказательств приводились не только связи бенефициара, но и исключительные экспортные права южнокорейской Olves. Сам Кан в том же месяце был заочно приговорен к 17 годам строгого режима за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке. Позже ему вменили новые эпизоды – контрабанду краба на 2,6 млрд руб. и неуплату налогов на 3,6 млрд. Он объявлен в международный розыск, хотя его защита утверждает, что он умер. Генпрокуратура считает это инсценировкой.

Истцы настаивали, что у иностранных лиц нет формальных долей и управленческих полномочий в компаниях, а заключения ФАС вынесены вне установленной процедуры. По их версии, связь с Olves Co. LTD ограничивалась хозяйственными контрактами, характерными для отрасли, и не свидетельствовала о контроле. Кроме того, заявители указывали, что письмо ФАС в Генпрокуратуру носило лишь информационный характер и не могло порождать правовых последствий.

Суд эти доводы отклонил, отметив, что понятие «контроль» в законе об осуществлении иностранных инвестиций в стратегические предприятия трактуется широко: речь идет не только о владении долями, но и о любой возможности иностранного инвестора фактически влиять на стратегическое общество. В материалах дела зафиксированы устойчивые родственные и корпоративные связи между руководителями компаний и Каном, многолетняя зависимость от поставок снастей и ремонта судов через Olves, а также договоры комиссии и экспорта на льготных условиях в адрес южнокорейской компании. Кроме того, суд обратил внимание на внутригрупповое финансирование между обществами и структурами, связанными с Каном, зачастую на условиях ниже рыночных, что свидетельствует о фактической аффилированности.

В законе об инвестициях сформирован исчерпывающий перечень оснований, позволяющих считать компанию подконтрольной иностранным лицам, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. К таким, по словам эксперта, признакам относятся получение права определять решения общества, назначение единоличного исполнительного органа и/или более 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров, а также осуществление функций управляющей компании. До внесения соответствующих изменений в федеральный закон он не подлежит расширительному толкованию, оценивает Учитель. Перспективы защиты этих компаний в иностранных судах также выглядят туманными, так как любое подобное решение Российская Федерация просто не признает, продолжает Учитель. Наглядный пример тому – дело ЮКОСа, решения по которому уже прошли все инстанции в зарубежных судах и были признаны во многих юрисдикциях, но до сих пор не исполнены, говорит он. Подобная судебная практика может стать инструментом не только перераспределения квот в рыболовной отрасли, но и перераспределения активов в других сферах, предупреждает эксперт.

Контроль может устанавливаться и без формального владения долями – достаточно совокупности косвенных доказательств, соглашается консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова. По словам Стрелковой, возможность защиты в международных инстанциях формально существует – ст. 46 Конституции гарантирует право на обращение в межгосударственные органы после исчерпания национальных средств. Но ст. 79 Конституции ограничивает исполнение решений международных органов, если они противоречат основам конституционного строя, напоминает она.

Рыбная отрасль однозначно находится в фокусе внимания государства, уверена адвокат Kulik & Partners Law.Economics Мария Канунцева. Разработаны поправки в закон об инвестициях, которые предусматривают запрет для иностранных бенефициаров контролировать без согласования правительственной комиссии не только предприятия, которые перерабатывают собственные уловы, но и те компании, которые занимаются исключительно переработкой сырья, закупленного у рыбодобывающих компаний, напоминает она. Компаниям при выборе способов организации и реализации сделок необходимо учитывать особенности понятия контроля, установленного в законе, а также следить за судебной практикой и публикациями ФАС России и принимать во внимание ужесточение законодательства в сфере иностранных инвестиций, сказала Канунцева.

