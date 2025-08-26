Дальневосточным рыболовецким компаниям не удалось отменить национализацию

В законе об инвестициях сформирован исчерпывающий перечень оснований, позволяющих считать компанию подконтрольной иностранным лицам, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. К таким, по словам эксперта, признакам относятся получение права определять решения общества, назначение единоличного исполнительного органа и/или более 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров, а также осуществление функций управляющей компании. До внесения соответствующих изменений в федеральный закон он не подлежит расширительному толкованию, оценивает Учитель. Перспективы защиты этих компаний в иностранных судах также выглядят туманными, так как любое подобное решение Российская Федерация просто не признает, продолжает Учитель. Наглядный пример тому – дело ЮКОСа, решения по которому уже прошли все инстанции в зарубежных судах и были признаны во многих юрисдикциях, но до сих пор не исполнены, говорит он. Подобная судебная практика может стать инструментом не только перераспределения квот в рыболовной отрасли, но и перераспределения активов в других сферах, предупреждает эксперт.