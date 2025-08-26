Предприниматели назвали обществознание и физкультуру самыми полезными уроками

Член генсовета «Деловой России», исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов считает математику самым полезным предметом для предпринимателей. По его словам, она учит не только считать, но и видеть мир через логику и структуру. Литература, полагает он, – это «отличный тренажер» эмоционального интеллекта. История же делает предпринимателя «менее наивным». «Мир цикличен, и это знание спасает от многих ошибок», – добавляет он. «Школа дает фундамент, и правильно, что у нее нет задачи сделать из каждого предпринимателя. Настоящая школа бизнеса – это жизнь, и навыки приходят с опытом», – заключает Айнетдинов.