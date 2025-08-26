Предприниматели назвали обществознание и физкультуру самыми полезными уроками

Предприниматели назвали обществознание и физкультуру самыми полезными урокамиОбществознание учит законам и этике, а физкультура – выносливости и умению держать темп в бизнесе
Почти треть (28%) предпринимателей малого и среднего бизнеса считают обществознание самым полезным предметом в школе. По их словам, знания, полученные на уроках, помогают разбираться в правовых, налоговых и этических вопросах в повседневной работе. Такие выводы следуют из итогов онлайн-опроса сервиса бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» (есть у «Ведомостей»). Исследование проводилось в августе среди 1250 респондентов по всей России.
На втором месте среди самых полезных предметов, по мнению 20% опрошенных, находится математика. Изучение формул и раздела логики заложило основу для проведения финансовых расчетов, планирования и оценки рисков, указали респонденты. На третье место по полезности (13%) предприниматели поставили физкультуру. Именно с этим предметом они сравнили ведение бизнеса в целом – «нескончаемый бег» и необходимость «быть в форме на всей дистанции».
Говоря о навыках, полученных в школьные годы, респонденты чаще всего вспоминали самоорганизацию – ее выбрали 30% опрошенных. В пятерку самых упоминаемых способностей также вошли навык самостоятельно разбираться в сложных вопросах (23%), умение находить общий язык с разными людьми (15%) и быстро искать нужную информацию (12%). Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
Член генсовета «Деловой России», исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов считает математику самым полезным предметом для предпринимателей. По его словам, она учит не только считать, но и видеть мир через логику и структуру. Литература, полагает он, – это «отличный тренажер» эмоционального интеллекта. История же делает предпринимателя «менее наивным». «Мир цикличен, и это знание спасает от многих ошибок», – добавляет он. «Школа дает фундамент, и правильно, что у нее нет задачи сделать из каждого предпринимателя. Настоящая школа бизнеса – это жизнь, и навыки приходят с опытом», – заключает Айнетдинов.
Бизнес не замыкается внутри одной сферы, а требует разных знаний, включая умение быстро вникать в вопросы, анализировать, договариваться с людьми, отмечает гендиректор архитектурно-проектной компании «Вектор проект», девелопер в сфере индустриальной недвижимости Антон Баксараев. Правовые, налоговые и этические вопросы – краеугольный камень для предпринимателей, пояснил он. «Сегодня приходится погружаться в налоговую сферу, знать законодательство, уровень требований к предпринимателям растет. Не менее важны этические аспекты: честность не только в близком кругу или с партнерами, но и с государством», – добавил Баксараев.
Руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отметила, что знание базовых основ права и системы взаимодействия с государством помогает в бизнесе. Гуманитарные предметы, по ее словам, развивают мышление, учат собирать и обрабатывать информацию, делать выводы, формировать оценочные суждения, учитывать риски и др. «В школьном возрасте можно усилить информирование по финансовой грамотности, чтобы к выпуску подростки ориентировались во все более усложняющихся инвестиционных и кредитных инструментах, могли находить более выгодные предложения и не позволяли себя обмануть», – заключила она.