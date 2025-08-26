Генпрокуратура попросила изъять в казну активы владельца Calve и «Кириешек»«Ведомости» узнали подробности иска в отношении Дениса Штенгелова и его отца
Генеральная прокуратура по личному поручению главы надзорного органа Игоря Краснова обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистами бывшего совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с подробностями судебного иска. По его словам, в иске содержится требование признать Штенгелова-старшего и Штенгелова-младшего экстремистским объединением и запретить их деятельность в России. В числе ответчиков указана и головная компания принадлежащего им холдинга КДВ – АО «Кондитерус ком».
Кроме того, Генпрокуратура просит взыскать в доход государства сам холдинг, рыночная стоимость которого оценивается в 497 млрд руб., уточнил второй собеседник, знакомый с сутью исковых требований.
По словам одного из источников «Ведомостей», после того как ответчики покинули Россию более 10 лет назад, гражданин Украины Николай Штенгелов за счет собственной сети агропредприятий смог поддержать «антироссийскую политику» новых властей республики. В частности, Штенгелов-старший оказывал финансовую помощь националистическим батальонам ВСУ, говорит собеседник. Кроме того, по данным источника, Штенгелов образовал собственное военизированное подразделение, которое в дальнейшем послужило кадровой основой для создания признанных террористическими формирований «Азов»
Денис Штенгелов, по словам собеседника, поддержал взгляды отца, а потому после начала спецоперации в 2022 г. не только публично осудил действия ВС РФ, но и с помощью ряда европейских предприятий стал снабжать ВСУ. «В целях демонстрации приверженности» действующим властям Украины Штенгелов ограничил права российских акционеров в нидерландской компании «НАК», находящейся под его руководством, продолжает собеседник. Также в ходе надзора, уточняет собеседник, было установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний «КДВ». По словам источника, холдинг является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая Calve, «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и др.). Товары также реализуются в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США и Евросоюзе. По оценке Генпрокуратуры, капитализация корпорации оценивается в 497 млрд руб., тогда как ее ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль – 139 млрд руб.
По словам источника, с помощью компании Штенгеловы начали наносить ущерб экономике России, тем самым снижая уровень жизни ее граждан для «разжигания у них протестных настроений против российских властей».
Штенгеловы начали выводить капитал за рубеж, игнорируя защитные экономические меры, введенные указом президента, говорит собеседник. С 2022 г. за рубеж ими уже перечислено свыше 21 млрд руб., которые направлены на поддержание экономик США и Австралии, цитирует подробности иска собеседник. При этом сам Штенгелов-младший пустил средства на приобретение американской компании по производству кондитерских изделий «Либерти орхардс» за $200 млн. В 2024 г. он же купил контрольный пакет акций хорватской продовольственной фабрики «Звечево» за 30 млн, а также приобрел теннисный комплекс «КДВ спорт» в Австралии стоимостью более $50 млн. Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга «КДВ» в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма, резюмировал собеседник.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.