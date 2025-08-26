Генпрокуратура попросила изъять в казну активы владельца Calve и «Кириешек»

Денис Штенгелов, по словам собеседника, поддержал взгляды отца, а потому после начала спецоперации в 2022 г. не только публично осудил действия ВС РФ, но и с помощью ряда европейских предприятий стал снабжать ВСУ. «В целях демонстрации приверженности» действующим властям Украины Штенгелов ограничил права российских акционеров в нидерландской компании «НАК», находящейся под его руководством, продолжает собеседник. Также в ходе надзора, уточняет собеседник, было установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний «КДВ». По словам источника, холдинг является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая Calve, «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и др.). Товары также реализуются в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США и Евросоюзе. По оценке Генпрокуратуры, капитализация корпорации оценивается в 497 млрд руб., тогда как ее ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль – 139 млрд руб.