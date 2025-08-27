Число образовательных кредитов по направлению «менеджмент» выросло в 14 раз

В постановлении правительства о таких кредитах от 2020 г. говорится, что на весь срок обучения и девять месяцев после его завершения действует льготный период. Это значит, что в первый год обучения заемщик платит не меньше 60% от начисленных процентов по кредиту, во второй – не меньше 40%. Начиная с третьего года он платит начисленные проценты в полном объеме. После окончания льготного периода формируются равные ежемесячные платежи по основному долгу, текущим процентам и оставшимся процентам за первые два года обучения. Если студента отчислили, льготный период аннулируется и образовательный кредит превращается в обычный потребительский заем с повышением процентной ставки до текущей рыночной.