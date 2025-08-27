Число образовательных кредитов по направлению «менеджмент» выросло в 14 раз

Число образовательных кредитов по направлению «менеджмент» выросло в 14 разС сентября такие займы будут выдаваться только на приоритетные для экономики направления
Число образовательных кредитов по направлению «менеджмент» за пять с половиной лет выросло почти в 14 раз: если в 2020 г. было заключено 964 договора, то к 1 мая 2025 г. их количество выросло до 13 348. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Министерства науки и высшего образования. Речь идет об обучении на бакалавриате.
Менеджмент – одно из трех направлений, по которому заключалось больше всего кредитных договоров – наравне с экономикой и юриспруденцией. По направлению «экономика» количество займов за последние пять с половиной лет выросло почти в 9 раз – до 12 245, по направлению «юриспруденция» – в 10 раз до 17 823. Общая доля кредитов суммарно по этим трем направлениям среди всех заключенных договоров в 2025 г. составляет почти 19%.
По словам представителя Минобрнауки, в первую десятку популярных направлений по заключаемым договорам за последние пять лет также входили экономика и стоматология (специалитет), юриспруденция (магистратура), реклама и связи с общественностью, дизайн, лингвистика и др. (все – бакалавриат).
20 мая этого года на пленарном заседании Госдумы глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что льготные образовательные кредиты теперь будут выдаваться только на приоритетные для экономики страны специальности. К ним относятся инженерно-технические, медицинские и педагогические направления подготовки. На них также планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, указывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по научно-технологическому развитию в апреле 2025 г.
Образовательные кредиты в 2025 г. выдают Сбербанк, Т-банк и Алмазэргинбанк. До 1 марта этого года их предоставлял и крымский РНКБ, но из-за интеграции в группу ВТБ приостановил прием заявок. В 2020 г. правительство снизило ставку по образовательным кредитам с 8 до 3%, а с ноября 2022 г. разрешило брать их и для обучения в колледжах. Разницу с рыночными ставками банкам субсидирует государство.
Согласно данным на сайте Минобрнауки, заемщиком выступает обучающийся в возрасте 14–75 лет. Заемные средства банк сам переводит в учебное заведение, которое должно числиться в перечне лицензированных на сайте Рособрнадзора.
В постановлении правительства о таких кредитах от 2020 г. говорится, что на весь срок обучения и девять месяцев после его завершения действует льготный период. Это значит, что в первый год обучения заемщик платит не меньше 60% от начисленных процентов по кредиту, во второй – не меньше 40%. Начиная с третьего года он платит начисленные проценты в полном объеме. После окончания льготного периода формируются равные ежемесячные платежи по основному долгу, текущим процентам и оставшимся процентам за первые два года обучения. Если студента отчислили, льготный период аннулируется и образовательный кредит превращается в обычный потребительский заем с повышением процентной ставки до текущей рыночной.
Сколько льготных кредитов выдали банки
По данным Минобрнауки, в 2023 г. «Сбер» выдал 99,7% всех образовательных кредитов в стране, РНКБ – 0,2%, Алмазэргинбанк – 0,1%. Т-банк открыл такую услугу для студентов в июле 2024 г. Руководитель направления «Ипотека и кредиты на образование» Т-банка Иван Сафонов рассказал «Ведомостям», что в 2025 г. количество займов увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Абсолютных цифр он не назвал. По словам Сафонова, в первую пятерку вузов, в которые поступали заемщики, вошли НИУ «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Российский технологический университет МИРЭА и др. Менеджмент, юриспруденция, и экономика входят в число популярных направлений, на которые берут кредиты, добавил он.
Директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков говорил «Ведомостям» в апреле, что 79,4% образовательных кредитов банка приходится на высшее образование, 20,6% – на среднее профессиональное. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин считает, что популярность экономических и юридических направлений обусловлена несколькими причинами. Во-первых, в России часто получают высшее образование «по настоянию родителей» и для повышения социального статуса. В таком случае, по словам Илюхина, предмет образования не имеет большого значения. Во-вторых, у школьников есть некоторые трудности с естественно-научным и математическим образованием – в том числе из-за дефицита профильных учителей, добавил он.
Проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская считает, что три перечисленных направления популярны у абитуриентов еще со времен перехода от плановой экономики к рыночной. Помимо этого студенты выбирают их в качестве классической образовательной основы, на которую можно наложить узкоспециальные навыки, заключила Шимановская.