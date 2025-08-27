У генерала Кузнецова нашли коллекцию монет и недвижимость на полмиллиарда

У генерала Кузнецова нашли коллекцию монет и недвижимость на полмиллиардаГенпрокуратура требует вернуть в казну коррупционное имущество экс-кадровика Минобороны, узнали «Ведомости»
Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 млн руб., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковым заявлением. Иск за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина был зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы 20 августа. По данным второго источника «Ведомостей», близкого к следствию, расследование уголовного дела уже завершено и фигуранты знакомятся с материалами дела перед разбирательством по существу. Кузнецов был задержан в мае 2024 г. по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.
Как рассказал первый собеседник, проверка в отношении Кузнецова проводилась по распоряжению генпрокурора Игоря Краснова при осуществлении надзора ГСУ Следственного комитета. По словам источника, Генпрокуратурой были выявлены серьезные нарушения генералом установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.
Из иска следует, что Кузнецов до 2024 г. проходил военную службу в Вооруженных силах на различных должностях. Согласно сведениям налоговой, источниками дохода Кузнецова являлись заработная плата, выплаты ветеранам боевых действий, продажа автомобиля и проценты по банковским вкладам. Его супруги Юлии – заработная плата от трудовой деятельности в ОАО «Бамстройпуть», продажа автомобиля и проценты по вкладам. С 2010 по 2023 г. Кузнецовым был задекларирован доход в размере 47,6 млн руб., а у жены – чуть более 41 млн руб.
При этом, рассказывает один из собеседников «Ведомостей», для сокрытия своего реального имущественного положения Кузнецовым приобретались объекты недвижимости и оформлялись на близких ему лиц: мать жены, жену, дочерей Алису Грузину и Регину Андрияненко.
По оценке Генпрокуратуры, всего ими были получены объекты недвижимости, общая рыночная стоимость которых на момент их приобретения составляла почти 241 млн руб. Эта недвижимость находится в Московской области в Истринском районе – деревне Обушково и в Красногорском районе – СНТ «Липка»; в Краснодаре и Кунцевском районе Москвы.
Кроме того, в ходе обысков по адресам, принадлежавшим Кузнецову и его родственникам, были изъяты сотни тысяч долларов и евро наличкой и миллионы рублей. Но больше всего, говорит собеседник, впечатлила внушительная коллекция редких монет и дорогостоящих ювелирных украшений – прокуратура требует вернуть в казну 59 золотых монет и 101 серебряную.
В коллекции есть монеты с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Cвободы, экземпляры в честь Главного храма Вооруженных сил России, 75-летия Победы, «Дороги Памяти», «Международного военно-технологического форума АРМИЯ», «MARSHAL HOVHANNES BAGRAMYAN» и др. Также Генпрокуратура хочет изъять у военнослужащего наручные часы бренда Omega и 94 ювелирных украшения: 25 колец, 18 комплектов сережек, 12 цепочек, 15 кулонов, 7 браслетов, 8 бус и 6 комплектов запонок и еще три комплекта украшений.
Доход Кузнецовых не позволял им приобрести это дорогостоящее имущество, решили правоохранители.
При этом в своих показаниях генерал утверждал, что помимо официальной заработной платы, зачисляемой на банковскую карту, он получал денежное довольствие наличными, выдаваемое сотрудниками Центра специального финансирования Минобороны. Но допрошенный свидетель опроверг эту информацию. Всего, рассказал источник со ссылкой на надзорный орган, у Кузнецова установлено имущество общей стоимостью 504,8 млн руб., что более чем в 5 раз превышает официальный доход его и супруги за последние 14 лет.
Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 г. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2021–2023 гг., он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб. Позднее сумму предполагаемой взятки следователи оценили в 80 млн руб., писал «Коммерсантъ».
Адвокат Мартиросяна настаивает, что в этом деле нет состава преступления: каждый из фигурантов «строил дома на свои деньги», писала газета. В уголовном деле Кузнецова и Мартиросяна более 40 томов.