У генерала Кузнецова нашли коллекцию монет и недвижимость на полмиллиарда

Из иска следует, что Кузнецов до 2024 г. проходил военную службу в Вооруженных силах на различных должностях. Согласно сведениям налоговой, источниками дохода Кузнецова являлись заработная плата, выплаты ветеранам боевых действий, продажа автомобиля и проценты по банковским вкладам. Его супруги Юлии – заработная плата от трудовой деятельности в ОАО «Бамстройпуть», продажа автомобиля и проценты по вкладам. С 2010 по 2023 г. Кузнецовым был задекларирован доход в размере 47,6 млн руб., а у жены – чуть более 41 млн руб.