Наряду с выпускниками медвузов трехлетняя отработка грозит и фармацевтам

Наряду с выпускниками медвузов трехлетняя отработка грозит и фармацевтамЗа нарушение обязательств молодые медики вернут в бюджет втрое больше стоимости своего обучения
Выпускников вузов и колледжей, получивших медицинское и фармацевтическое образованием за счет бюджетных средств, ждет обязательная трехлетняя отработка. Такую инициативу Минздрава одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2026 г.
При этом предполагается, что все бюджетные места по программам медицинского и фармацевтического образования станут целевыми – студенты будут обязаны заключить соответствующие договоры, уточнила журналистам пресс-служба Минздрава. Исключение, как следует из документа, – зачисленные по особой, отдельной квоте и без вступительных экзаменов, а также по коммерческим договорам.
После получения аккредитации молодые специалисты должны будут трудоустроиться в организации, закрепленные в целевом договоре, или в те, которые предоставляют медпомощь по программе госгарантий. Это могут быть как государственные больницы, так и частные клиники, принимающие пациентов по полисам ОМС.
В закон об образовании предлагается добавить новое понятие – «компенсация за обучение». При неисполнении обязательств студентам придется выплатить и ее, и штраф в двукратном размере компенсации (т. е. сумму, затраченную на обучение, в тройном размере). Это правило затронет студентов медицинских и фармацевтических вузов и колледжей.
Для заказчика обучения за неисполнение целевого договора предусмотрена аналогичная ответственность (т. е. тоже компенсация и двойной штраф).
Текущий однократный размер штрафа не зависит от уровня инфляции и индексируемых финансовых индикаторов (например, МРОТ), говорится в пояснительной записке. Поэтому он воспринимается не как санкция, а как беспроцентный образовательный кредит, объясняется там причина кратного увеличения штрафов.
Еще одно нововведение – возможность «обнуления» обязательств по договору о целевом обучении. Например, после освоения специалитета выпускник решил заключить еще один целевой договор об обучении в магистратуре с тем же заказчиком. Если обязательства по последнему контракту исполнены, то первый целевой договор обнулится. Такой механизм должен стимулировать непрерывное профессиональное развитие специалистов, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Если же заложенные в последнем целевом договоре требования не исполнены, то ответственность понесут и студент, и заказчик, причем по обоим договорам.
Компенсации и штрафы будут зачисляться в тот бюджет, который выделял деньги на обучение целевика – федеральный, региональный или местный. Порядок таких выплат и их размер закрепят в положении о целевом обучении.
Изменения предлагается внести в ст. 69 и 79 закона об основах охраны здоровья граждан и закона об образовании. Авторы законопроекта считают, что предложенные меры помогут преодолеть кадровый дефицит в системе здравоохранения. По итогам 2024 г. в первичном звене (поликлиники, фельдшерские и акушерские пункты. – «Ведомости») не хватало 23 000 медработников, а дефицит среднего персонала оценивался в 75 000 человек. Об этом в июне говорила зампред Счетной палаты Галина Изотова. По данным Минздрава, порядка 35% выпускников медвузов и 40% выпускников медколледжей ежегодно отказываются от работы в государственных клиниках.
Законопроект также предусматривает обязательное наставничество для молодых специалистов в течение первых трех лет работы, обращает внимание Груздев. Предоставлять наставников будут больницы.
Кому положена квота
Еще одна поправка в закон об образовании даст Минздраву полномочие выдавать вузам заключение о допустимом объеме приема в ординатуру. Это нужно для устранения кадрового дисбаланса (например, вузы выпускают 500 дерматологов, а в поликлиниках не хватает терапевтов. – «Ведомости»). Максимальные контрольные цифры приема будут формироваться в зависимости от потребностей отрасли.
Если закон примут, он не будет иметь обратной силы, а значит, изменения не коснутся студентов-бюджетников (восстановившихся, переведенных и изначально поступивших на бюджетные места), зачисленных на программы медицинского и фармацевтического образования до 1 марта 2026 г.
Похожая система отработки выпускников в медучреждениях уже успешно работает в Белоруссии и Казахстане, рассказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Также во многих странах для студентов предусмотрены целевые кредиты: средства отрабатываются, а после возвращаются плательщику или банку, добавила она.
Для выпускников-фармацевтов будут открыты вакансии клинических фармакологов в стационарах, они также смогут работать в больничных аптеках и аптеках, принадлежащих органам власти, отметила Попович. Впрочем, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов выразил сомнение в том, что всех выпускников фармацевтических факультетов можно будет трудоустроить. Например, на 1 июля 2025 г. в РФ работало 6345 государственных аптек, это примерно 7,5% от общего количества аптечных точек в стране, указал он.
Отработка необходимого стажа в клиниках, работающих по ОМС, дает широкие возможности для трудоустройства в медорганизациях больших городов, но не решает проблему нехватки кадров в сельской местности, малых городах и депрессивных регионах, считает директор Центра изучения проблем финансирования, организации и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета Андрей Рагозин.
В странах ОЭСР к решению этой проблемы привлекают врачей-мигрантов, добавил эксперт. Для иностранных специалистов это является условием получения права на свободную практику. Кроме того, для привлечения врачей к работе на удаленных территориях с тяжелыми климатическими условиями за границей создаются госслужбы, работающие по военному образцу. Их сотрудники обладают теми же правами, что и военнослужащие, отметил Рагозин. В качестве примера он упомянул Офицерский корпус службы общественного здравоохранения США.
«Ведомости» направили запрос в правительство, а также в Минздрав с просьбой оценить, достаточно ли в государственной системе здравоохранения вакантных мест для трудоустройства специалистов с фармацевтическим образованием.