Наряду с выпускниками медвузов трехлетняя отработка грозит и фармацевтам

Кому положена квота

Поступить по отдельной квоте в российские вузы могут участники спецоперации на Украине и члены их семей, следует из закона об образовании. Также льгота распространяется на лиц, награжденных званием Героя России или тремя орденами Мужества. По этой же квоте поступить в медицинские вузы могут дети медработников, которые умерли от инфекции COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Доля мест по такой квоте в России составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест. При этом вузы могут увеличивать ее самостоятельно.