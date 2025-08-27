Главные темы совещания Путина с правительством

Главные темы совещания Путина с правительствомО готовности к 1 сентября, итогах турсезона и прогнозе по росту ВВП России
Президент Владимир Путин провел открытое совещание с членами правительства. Министры доложили главе государства о подготовке к учебному году и первых итогах туристического сезона. Обсудили они и вопросы бюджетной политики и ключевую ставку ЦБ.
«Ведомости» собрали главное с совещания президента.
О подготовке к новому учебному году
Министр просвещения Сергей Кравцов и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщили о полной готовности системы школьного и профессионального образования к учебному году.
1 сентября за парты сядут почти 18 млн школьников, включая 1,5 млн первоклассников. Откроются 43 новые школы, а после капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа.
Министр рассказал, что в 20 пилотных регионах внедряются новые подходы к формированию ценностей. Расширен список внеклассного чтения и отечественных фильмов, включающий произведения о специальной военной операции.
С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории, а с 1 сентября 2026 г. школы перейдут на единые учебники государственной истории и обществознания.
О туристическом сезоне
Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что власти ожидают 48 млн поездок по стране за май – сентябрь. Это на 8% больше, чем в прошлом году.
Лидерами по популярности стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край. При этом Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области показали рост турпоездок.
Иностранные туристы в июне увеличили число посещений на 18% год к году.
Рост иностранного туризма связан с упрощением визового режима, расширением прямых рейсов с дружественными странами и продвижением программы Discover Russia за рубежом.
Строится или проектируется 78 000 гостиничных номеров, введено 347 новых отелей, в том числе 28 на 5000 мест. Развиваются 21 аквапарк, 16 горнолыжных комплексов и четыре парка развлечений. Проекты «Пять морей и озеро Байкал», Балаклава, инфраструктура в Дагестане и Бурятии переходят в активную стадию строительства.
Об энергосистеме в летний период
Вторая половина лета 2025 г. стала аномально жаркой. Это привело к рекордным пиковым нагрузкам на энергосистему, подчеркнул Путин. Министр энергетики Сергей Цивилев доложил, что энергосистема страны выдержала нагрузки, обеспечив бесперебойное электроснабжение населения и промышленности.
С начала года зафиксирован рост пиковых нагрузок: в энергосистеме Юга прирост составил 1%, в Восточной – 5%. 30 июля в энергосистеме Юга был установлен рекорд – 21 245 МВт, что превысило показатели прошлого года.
В регионах с высокой нагрузкой будут расширены мощности. До конца года планируется ввести 1600 МВт новых мощностей, преимущественно за счет возобновляемых источников, в Ростовской области, на Кубани, в Крыму и на Дальнем Востоке.
О промышленности и росте экономики
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, за прошедшие месяцы рост промышленности составил 4,2%. Основными драйверами выступают транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс.
По прогнозам на год, рост обрабатывающей промышленности ожидается на уровне около 3%, а всей промышленности – около 2%.
Министр отметил, что постепенное снижение ключевой ставки ЦБ создает дополнительные возможности для бюджета. Каждый процент снижения позволяет экономить порядка 200 млрд руб..
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что тесное взаимодействие правительства с Банком России позволяет формировать сбалансированную бюджетную политику на ближайшие три года и смягчать денежно-кредитную политику. По оценке Минэкономразвития, темпы роста в этом году составят не менее 1,5% ВВП.