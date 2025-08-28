Каждая вторая новая школа в 80 регионах переполнена учащимися сверх нормы

Каждая вторая новая школа в 80 регионах переполнена учащимися сверх нормыПри строительстве новых объектов также не применялись экономящие бюджет решения, считают аудиторы
В каждой второй школе, построенной в 2019–2024 гг., учится больше детей, чем допускает вместимость здания. Такие выводы следуют из отчета Счетной палаты (СП) о строительстве объектов социальной сферы в 80 из 89 регионов (без учета новых регионов, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей).
Согласно отчету, из 799 анализируемых школ более половины – 53,6% – оказались перегружены. Аналогичную тенденцию выявили и с детскими садами. Из построенных за тот же период 1164 учреждений почти половина – 47,5% – уже укомплектованы более чем на 100% от заявленной проектной мощности.
Например, в случае школы проектная мощность характеризует показатель максимально допустимого числа учебных мест. При его соблюдении дети обучаются в соответствии с санитарным и образовательным стандартами. Проектную мощность обычно указывают в проектной документации, которая составляется на этапе строительства объекта. Если фактическое число учащихся превышает проектную мощность, в школах могут увеличить число классов, организовать дополнительные смены или перевести часть учеников в другие учебные заведения.
Среди школ и детсадов есть и слабо загруженные объекты. Например, с заполняемостью 50–75% работают 9,3% от всех анализируемых школ, а менее половины возможных учебных мест используют 8,4% учреждений. Для садов эти показатели равны 8,8% и 7,1% соответственно. Таким образом, при строительстве новых объектов не был сделан точный прогноз количества требуемых мест, делают вывод аудиторы.
По словам представителя пресс-службы Минпросвещения, случаи перегруженности и недозагруженности школ и детских садов требуют анализа в каждой отдельной ситуации. Перегруженность могла произойти из-за негативного демографического прогноза или отставания ввода других школ в населенном пункте. Недозагруженность же можно объяснить вводом конкретной школы в эксплуатацию раньше срока сдачи параллельно строящегося жилого массива, сказал он.
Отдельная проблема заключается в чрезмерной длительности всего цикла создания объекта – от разработки проектной документации и прохождения экспертизы до подачи заявки и самого строительства, сказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). Пока объект проходит все стадии, в регионе уже могут измениться демографические и миграционные процессы. Люди переезжают, школы и поликлиники теряют актуальность или, наоборот, потребность в них растет быстрее, чем идут стройки, заключил Якубовский.
Соцобъекты могут быть перегружены в густонаселенных районах, где практически невозможно построить что-то еще, не нарушая санитарные нормы, добавила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Также перегруженность может быть на территориях, где скорость прироста населения превышает скорость обновления или расширения инфраструктуры. Это, например, могут быть новые микрорайоны, где жилые объекты вводятся в эксплуатацию очередями, а социальная инфраструктура строится позже, добавила она.
Экономия не удалась
Аудиторы также изучили, как регионы использовали типовую проектную документацию (ТПД) при строительстве новых объектов. ТПД – это готовые комплекты документов (чертежи, расчеты, схемы) для многократного применения в строительстве.
Использование ТПД, как подчеркивается в анализе аудиторов, – это обязательное условие для получения субсидий. Оно прописывается в соглашениях о выделении средств из федерального бюджета регионам на строительство соцобъектов. Как отметил замглавы Минстроя Сергей Музыченко, ТПД существенно сокращает сроки и затраты на проектирование и строительство объектов. Заказчикам не надо разрабатывать проектную документацию с нуля, требуется лишь обеспечить привязку типового проекта к участку, добавил он.
Из 180 школ, которые заработали в 2024 г., ТПД использовали при строительстве только 39 объектов (21,7%). Там, где типовая проектная документация использовалась, стоимость 1 кв. м составила 87 800 руб., без нее – на 5,4% больше. При строительстве 92 детсадов ТПД использовали еще реже – для 18 объектов (19,6%). Здесь эффект экономии оказался наиболее заметным: 1 кв. м с ТПД стоил 84 000 руб., без нее – в 1,5 раза дороже, или 127 000 руб.
Как выяснили аудиторы, в договорах, которые Минпросвещения заключало с субъектами в 2019–2024 гг. для создания новых и дополнительных мест в школах и детсадах, требования об использовании ТПД не было.
Представитель Минпросвещения сообщил, что до 2022 г. в соглашениях с регионами закреплялось использование «экономически эффективной документации», но после изменений в законодательстве это понятие было заменено ТПД. Ее детализация потребовала времени, поэтому в новых соглашениях недействующая норма не закрепляется. По его словам, сейчас типовые проекты применяются регионами, но из-за климатических и иных особенностей страны они не всегда подходят для конкретных объектов. Минпросвещения и Минстрой уже разрабатывают универсальные типовые проекты для школ и детсадов, добавил он.
Якубовский же считает, что ТПД как раз позволяет применять проекты повторно с привязкой к климатическим и геологическим условиям конкретного региона, а также ускоряет срок сдачи объекта. Тем не менее, по его мнению, для создания единого подхода к проектированию соцобъектов требуется создание прямого нормативно-правового регулирования на федеральном уровне.
Как заявил Музыченко, в будущем типовые проекты могут стать обязательными для всех гос- и муниципальных заказчиков при строительстве за счет бюджетных средств.
Директор по проектированию ГК «Гранель» Надежда Смирнова отмечает, что у использования ТПД есть и свои минусы. Соцобъекты могут иметь разные требуемые мощности: например, школа на 500 мест и на 1200 мест. Типовые проекты часто жестко фиксируют параметры, и их масштабирование или адаптация под разные потребности может быть сложной, а иногда и невозможной без существенной переработки проекта, добавила она.