Сотрудники ФСИН займутся укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей

В конце ноября 2024 г. Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности», писали «Ведомости» со ссылкой на документ с портала проектов нормативно-правовых актов. Тогда министерство пояснило, что соответствующие обязанности позволят реализовывать положения указа президента об основах традиционных ценностей 2022 г. В том проекте Минюст не уточнил, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники ФССП и ФСИН.

Чуть ранее, 7 ноября, МВД предложило сделать сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей одной из обязанностей полиции. Согласно пояснительной записке проекта приказа, деятельность органов исполнительной власти должна быть дополнена мероприятиями по обеспечению соответствия целям и задачам госполитики.