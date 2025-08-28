Сотрудники ФСИН займутся укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей

Сотрудники ФСИН займутся укреплением традиционных духовно-нравственных ценностейЗа нарушение грозит «моральное осуждение» и рассмотрение дела на комиссии
Сотрудники ФСИН должны будут способствовать защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также сохранению культуры и исторической памяти. Эта обязанность появилась в проекте Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ФСИН, обнаружили «Ведомости» на портале проектов нормативно-правовых актов.
В проекте Кодекса уточняется, что сотрудники ФСИН должны, например, уважительно относиться к традиционным ценностям (жизни, достоинству, правам и свободам человека), проявлять патриотизм, гражданственность, служить Отечеству и разделять ответственность за его судьбу, а также чтить историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Также в их обязанности входит поддержание «высоких» нравственных идеалов, укрепление семьи, созидательный труд. В проекте подчеркивается, что сотрудники ФСИН обязаны проявлять гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.
Последним пунктом значится, что работники системы исполнения наказаний должны противодействовать деструктивному идеологическому воздействию, включая «культивирование эгоизма вседозволенности, безнравственности; отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру; разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».
За нарушение правил сотрудник будет подвергнут «моральному осуждению», а его кандидатура будет рассмотрена на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Вместе с этим соблюдение сотрудниками ФСИН положений Кодекса этики предлагается учитывать при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
На страже духовно-нравственных ценностей
Чуть ранее, 7 ноября, МВД предложило сделать сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей одной из обязанностей полиции. Согласно пояснительной записке проекта приказа, деятельность органов исполнительной власти должна быть дополнена мероприятиями по обеспечению соответствия целям и задачам госполитики.
Кодекс этики – это свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения сотрудников ФСИН, которыми должны руководствоваться гражданские служащие независимо от замещаемой должности, уточняется в тексте проекта. Он служит основой для формирования взаимоотношений, «основанных на нормах морали, уважительном отношении к гражданской службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности гражданских служащих, их самоконтроля».
Документ разработан на основе положений типового кодекса этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих. Его необходимость обусловлена в том числе тем, что предыдущий свод правил от 2012 г. признан утратившим силу, говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФСИН.
Предлагаемая корректировка приказа ФСИН – это общие для всех федеральных органов исполнительной власти полномочия, обусловленные нормами указа президента РФ по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (был утвержден в 2022 г.), напоминает юрист Гарегин Митин. Основы госполитики в этой сфере предполагают в том числе мониторинг результатов, связанных с укреплением и сохранением традиционных ценностей по сферам ответственности госорганов, указал он.
Что еще должны делать сотрудники ФСИН
Внесение уточнений в Кодекс потребовалось для того, чтобы в комплексе поддержать государственный курс дальнейшего укрепления традиционных нравственно-духовных российских ценностей, подтверждает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Полагаю, при текущем темпе реализации поставленных государством целей в этой плоскости закрепление этих требований на определенном обязывающем уровне позволит иметь более точные и конкретные рычаги воздействия на сотрудников исправительных учреждений», – сказал он «Ведомостям».
По его словам, такие новеллы – не неожиданны, постепенно к таким установкам подводится вся государственная система, уточнил он. Скорее всего, соблюдение указанных норм будет не только «на уровне слов и устных договоренностей», не исключено, что будут разработаны определенные нормативы, которые надо будет постоянно подтверждать, предполагает Горбунов. Например, это могут быть какие-то обязательные мероприятия, укрепляющие и подтверждающие наличие этих ценностей, указал собеседник.
«Ведомости» направили запрос во ФСИН с просьбой уточнить, чем обусловлено появление таких норм в Кодексе этики.