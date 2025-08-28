Прокуратура запросила пять лет колонии для топ-менеджера ГК «Компьюлинк»

По словам Симонова, котельные передали фирме в концессию, все они функционируют и обеспечивают город теплом. Адвокат подчеркнул, что уголовное дело основано не на претензиях заказчика, а на расчетах экспертов МВД. Сам Попов, как утверждает защита, не принимал самостоятельных решений и выполнял приказы руководства. «Он даже права не имел заключать контракты», – заявил Симонов. В суде в ходе допроса также выступил представитель фонда, с которым было заключено соглашение на строительство котельных. Он заявил, что фонд претензий не имеет и не считает себя потерпевшим. Гражданские иски к обвиняемым также не были представлены.