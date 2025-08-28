Прокуратура запросила пять лет колонии для топ-менеджера ГК «Компьюлинк»Олег Попов обвиняется в мошенничестве на сумму 120 млн рублей при строительстве котельных в Тамбовской области
Прокуратура потребовала назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима для топ-менеджера группы компаний (ГК) «Компьюлинк» и учредителя «Энергофита» Олега Попова, сообщил «Ведомостям» его адвокат Игорь Симонов. Попова обвиняют в хищении почти 120 млн руб. при строительстве котельных в Котовске Тамбовской области.
Уголовное дело было возбуждено в Москве в 2020 г., изначально по нему проходили четыре фигуранта. Помимо Попова, обвинение предъявили еще двум топ-менеджерам структур «Компьюлинка» – Юрию Данилюку и пенсионеру Юрию Чернышеву, а также бывшему вице-губернатору Тамбовской области по ЖКХ Игорю Кулакову. В августе 2022 г. Ленинский суд Тамбова заключил их под стражу. В январе 2024 г. стало известно, что Чернышев скончался в СИЗО.
По словам Симонова, в Тамбове условия содержания были тяжелыми. Со слов адвоката, по официальной версии ФСИН причиной смерти стала сердечная недостаточность. В прошлом году Данилюк и Кулаков подали заявления об отправке в зону спецоперации, после чего их уголовные дела были приостановлены, рассказали «Ведомостям» их защитники.
Таким образом, к 2025 г. единственным на скамье подсудимых остался только Попов. В январе его дело поступило на рассмотрение по существу в Лефортовский суд Москвы. Следствие считает, что фигуранты, действуя в сговоре, похитили более 119 млн руб. бюджетных средств при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске, возведенных взамен обветшавшей ТЭЦ. Общая стоимость проекта составляла 500 млн руб., из которых 300 млн выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ, а остальное вложил подрядчик.
По словам Симонова, котельные передали фирме в концессию, все они функционируют и обеспечивают город теплом. Адвокат подчеркнул, что уголовное дело основано не на претензиях заказчика, а на расчетах экспертов МВД. Сам Попов, как утверждает защита, не принимал самостоятельных решений и выполнял приказы руководства. «Он даже права не имел заключать контракты», – заявил Симонов. В суде в ходе допроса также выступил представитель фонда, с которым было заключено соглашение на строительство котельных. Он заявил, что фонд претензий не имеет и не считает себя потерпевшим. Гражданские иски к обвиняемым также не были представлены.
Попов уже отбыл в СИЗО 4,5 года, а прокуратура запросила пять лет лишения свободы, заметил адвокат.
Оглашение приговора назначено на 4 сентября, следует из картотеки.
Компания «Компьюлинк» была крупной IТ-группой, предоставлявшей услуги в IТ, консалтинге, информационной безопасности, поставке оборудования и программного обеспечения, а также участвовавшей в строительстве сетей связи и объектов промышленного и гражданского назначения. В 2018 г. компания занимала 16-е место в рейтинге крупнейших IТ-компаний России с выручкой 16,4 млрд руб. Главным заказчиком долгое время была ФНС.
С 2018 по 2021 г. в компании произошли кадровые и управленческие изменения: президент Михаил Лящ в 2018 г. был задержан по подозрению в мошенничестве, а в 2021 г. полностью вышел из активов группы. В отношении Ляща уголовное дело прекращено. Финансовое положение компаний группы постепенно ухудшалось: по данным СПАРК, «УК Компьюлинк групп» показала выручку 6,5 млн руб. при чистой прибыли 35,1 млн руб., «Компьюлинк интеграция» получила чистый убыток 15,7 млн руб., а в отношении «Инфралинка» была введена процедура внешнего управления.
В феврале 2023 г. Росбанк подал иск о признании «УК Компьюлинк групп» банкротом, долг компании перед банком составил 510,4 млн руб., а в октябре Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом с суммой требований кредиторов более 2 млрд руб.