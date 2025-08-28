«Яндекс» оштрафован за непередачу доступа ФСБ к умному дому «Алисы»За административное правонарушение онлайн-платформе придется выплатить 10 000 рублей
Мировой судья судебного участка № 425 московского района Хамовники признал юридическое лицо онлайн-платформы «Яндекс» виновным в административном правонарушении за невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего надзор: речь в административном протоколе, следует из опубликованного постановления, шла о том, что ФСБ направила в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удаленного доступа к «интернет ресурсу: yandex.ru/alice/smart-home». То есть спецслужбе не был предоставлен доступ к получению информации с умного дома станции Алисы.
В решении суда говорится, что совершенное ООО «Яндекс» правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: протоколом о невыполнении предписания от 28 мая 2025 г., копией письма ФСБ, выпиской ЕГРЮЛ. Доступ для ФСБ должен был быть предоставлен «в соответствии с п. 12 «Правил хранения и предоставления информации, утвержденных постановлением правительства от 23 сентября 2020 г., в объеме, установленном п. 3 Правил хранения». Согласно этому пункту, информация предоставляется подразделению органа ФСБ, уполномоченному на взаимодействие с организатором распространения информации в интернете с использованием технических средств и программного обеспечения (ПО), необходимых для выполнения возложенных на него задач путем организации круглосуточного удаленного доступа к информационной системе, эксплуатируемой организатором распространения информации.
Представитель платформы в суд для личного участия не явился. Рассмотрев материалы, судья Владислав Пожиловский пришел к выводу, что вина «Яндекса» полностью доказана. Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, судом не установлено, отмечается в постановлении.
В результате правонарушителю был назначен штраф в размере 10 000 руб.
«Ведомости» направили запросы в «Яндекс» и Роскомнадзор.
Применение закона об организаторах распространения информации (ОРИ) в настоящий момент идет в сторону все более широкого толкования, считает партнер юридической фирмы Comply Максим Али. По его словам, кейс «Яндекса» как раз показывает, что ранее нормы так называемого «закона Яровой» имели более узкое толкование и распространялись в большей степени на мессенджеры. Сейчас же, по словам эксперта, практически любая инфраструктура IT-компании подпадает под требования принудительного исполнения на предоставление данных ФСБ.
Али уточняет, что в современных российских реалиях намерения ФСБ включить как можно больше баз данных в свой регистр сильно разнятся с намерениями информационных компаний. В частности, компании прислушиваются к пользователям, которые настороженно относятся к идее предоставления своих данных ФСБ, говорит эксперт. Вместе с этим маленькая сумма в первую очередь связана с тем, что компанию оштрафовали за неисполнение предписания госоргана, продолжает Али, но если бы речь шла о штрафе по статье за нарушение обязанностей ОРИ, то штраф мог быть выше – до нескольких миллионов рублей.
На самом деле, говорит источник «Ведомостей» на рынке ИБ, это старая история, когда «Яндекс» отказывается предоставлять информацию ФСБ. Перечень информации, которую должны предоставлять, действительно гигантский, подтверждает он. «У «Яндекса» несколько различных типов систем, которые должны предоставлять доступ ФСБ. И порядок предоставления доступа регламентирован постановлением по ОРИ. И реализация предоставления доступа достаточно дорогая сама по себе процедура, поэтому «Яндексу» проще платить штрафы, которые ему выставляют регулярно», – заметил собеседник.
Ранее в практике часто привлекали к ответственности за неисполнение российского законодательства иностранные компании, обратил внимание руководитель направления «Разрешение It&Iр-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. При этом, говорит юрист, российские компании, как правило, выполняли требования правоохранительных и контролирующих органов. В данном случае возможно предположить, что умный дом либо на техническом уровне не собирает таких сведений, либо вопрос носит больше репутационный характер, уточняет Шицле. «Новости о том, что правоохранительные органы имеют круглосуточный доступ к данным умного дома, может серьезно снизить продажи, например, умных колонок», – считает эксперт.