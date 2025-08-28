«Яндекс» оштрафован за непередачу доступа ФСБ к умному дому «Алисы»

Али уточняет, что в современных российских реалиях намерения ФСБ включить как можно больше баз данных в свой регистр сильно разнятся с намерениями информационных компаний. В частности, компании прислушиваются к пользователям, которые настороженно относятся к идее предоставления своих данных ФСБ, говорит эксперт. Вместе с этим маленькая сумма в первую очередь связана с тем, что компанию оштрафовали за неисполнение предписания госоргана, продолжает Али, но если бы речь шла о штрафе по статье за нарушение обязанностей ОРИ, то штраф мог быть выше – до нескольких миллионов рублей.