Главная / Общество /

Минюст предлагает изменить правила перечисления алиментов в Белоруссию

Для этого получателю больше не потребуется счет в российском банке
Георгий Недогибченко
Наталья Заруцкая
Минюст решил, что ничего не должно мешать выплате алиментов, даже российско-белорусская граница
Минюст решил, что ничего не должно мешать выплате алиментов, даже российско-белорусская граница / Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство юстиции России разработало проект поправок к закону «Об исполнительном производстве», согласно которым российские судебные приставы получат возможность перечислять взысканные с алиментщиков средства напрямую в белорусские банки, где открыты счета взыскателей. Соответствующий проект размещен на портале нормативно-правовых актов.

По действующему порядку средства по исполнительным документам могут переводиться только на счета иностранных взыскателей в российских банках или казначейские счета. Такая норма действует с конца 2022 г. и была введена «в целях минимизации случаев перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей», говорится в пояснительной записке к проекту. В результате, продолжают в Минюсте, были выявлены проблемы в правоприменении: граждане Союзного государства, которым по решениям белорусских судов должны выплачиваться алименты или компенсации, вынуждены открывать счета в российских банках. Таким образом, предложенные изменения предусматривают исключение из общего правила: денежные средства по исполнительным документам о взыскании алиментов на детей, а также о возмещении вреда жизни или здоровью смогут перечисляться напрямую на счета в белорусских банках или на счета министерства финансов Белоруссии. При этом белорусские организации, в том числе государственные учреждения, смогут наравне с гражданами получать взысканные алименты на детей, находящихся на гособеспечении. Такое решение обусловлено статьей 853 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (о категории платежей, именуемых расходами государства на содержание детей).

Изменения коснутся и исполнительных производств, возбужденных до вступления закона в силу, говорится в проектной документации. В этом случае денежные средства, взыскателями по которым являются государственные органы Белоруссии, будут распределяться в установленном порядке и перечисляться на счета, открытые в банках этой страны, говорится в проекте.

Предлагаемое исключение не окажет влияния на систему валютного контроля и противодействия отмыванию доходов, заявляет управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина. По ее словам, законопроект касается лишь двух узких категорий выплат – алиментов и возмещения вреда жизни и здоровью, которые носят целевой социальный характер и не могут использоваться в схемах легализации доходов.

На практике, рассказывает лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, существовала значительная проблема со взысканием алиментов и других обязательных платежей у граждан, перемещающихся между Россией и Белоруссией. По словам политика, женщины и дети сталкивались с трудностями при получении средств от лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, а также при взыскании долгов по заработной плате и других обязательств. С точки зрения юридической практики унификация законодательства в сфере долгов и исполнительного производства создаст эффективные инструменты для взыскания задолженностей, включая алименты, штрафы и иные обязательные выплаты, говорит Гайдукевич. «Законодатели обеих стран намерены обеспечить, чтобы ни в России, ни в Беларуси лица, уклоняющиеся от исполнения своих обязательств, не могли избежать ответственности», – продолжает депутат. Гайдукевич надеется, что российские депутаты поддержат предложения Минюста, учитывая их предварительное согласование в рамках совместной работы парламентских органов двух стран.

Еще в августе 2024 г. Россия и Белоруссия внесли изменения в действующее Соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, действующее с 2015 г. Протокол, подписанный в Минске 13 декабря 2023 г. и ратифицированный Госдумой 30 июля 2024 г., позволил возбуждать исполнительное производство даже при отсутствии сведений о регистрации должника по месту жительства, если известны данные о его трудоустройстве. А в декабре 2024 г., рассказала «Ведомостям» советник GRATA International Belarus Наталия Жук, Россия и Белоруссия упростили порядок исполнения судебных решений. Тогда было подписано и ратифицировано соглашение, позволяющее исполнять постановления судов двух стран без процедуры признания, в частности по гражданским делам о взыскании денежных средств, кроме алиментов, напоминает она. Но белорусские взыскатели сталкиваются с проблемами уже на этапе возбуждения исполнительного производства в РФ, сетует эксперт. По ее словам, согласно российскому законодательству в заявлении о взыскании средств обязательно должны быть указаны реквизиты счета взыскателя в российском банке. Это означает, что еще до подачи заявления гражданину Белоруссии необходимо открыть счет в РФ, иначе пристав откажет в возбуждении производства, уточняет Жук. Использование белорусских счетов, даже при наличии корреспондентских счетов в российских банках, либо счетов представителей на территории РФ также сопряжено с рисками отказа – судебная практика подтверждает: российские суды признают такие отказы законными, говорит эксперт.

