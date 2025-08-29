Минюст предлагает изменить правила перечисления алиментов в Белоруссию

Еще в августе 2024 г. Россия и Белоруссия внесли изменения в действующее Соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, действующее с 2015 г. Протокол, подписанный в Минске 13 декабря 2023 г. и ратифицированный Госдумой 30 июля 2024 г., позволил возбуждать исполнительное производство даже при отсутствии сведений о регистрации должника по месту жительства, если известны данные о его трудоустройстве. А в декабре 2024 г., рассказала «Ведомостям» советник GRATA International Belarus Наталия Жук, Россия и Белоруссия упростили порядок исполнения судебных решений. Тогда было подписано и ратифицировано соглашение, позволяющее исполнять постановления судов двух стран без процедуры признания, в частности по гражданским делам о взыскании денежных средств, кроме алиментов, напоминает она. Но белорусские взыскатели сталкиваются с проблемами уже на этапе возбуждения исполнительного производства в РФ, сетует эксперт. По ее словам, согласно российскому законодательству в заявлении о взыскании средств обязательно должны быть указаны реквизиты счета взыскателя в российском банке. Это означает, что еще до подачи заявления гражданину Белоруссии необходимо открыть счет в РФ, иначе пристав откажет в возбуждении производства, уточняет Жук. Использование белорусских счетов, даже при наличии корреспондентских счетов в российских банках, либо счетов представителей на территории РФ также сопряжено с рисками отказа – судебная практика подтверждает: российские суды признают такие отказы законными, говорит эксперт.