За что главу города Владимира отправили в СИЗО

За 2024–2025 гг. было задержано несколько действующих градоначальников:

10 августа 2025 г. в аэропорту Салехарда был задержан глава города Николай Токарчук; 9 июня 2025 г. – глава Красноярска Владислав Логинов; 3 февраля 2025 г. – мэр Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов; 1 октября 2024 г. – глава Изербаша (Дагестан) Магомед Исаков.

Уголовного преследования не избежали и несколько мэров, которые уже покинули свой пост:

30 мая 2025 г. – бывший мэр Керчи Святослав Брусаков;

23 декабря 2024 г. – бывший мэр Среднеуральска (Свердловская обл.) Андрей Зашляпин;

5 ноября 2024 г. – бывший глава города Сургута (ХМАО) Андрей Филатов; 25 сентября 2024 г. – бывший мэр Сочи (Краснодарский край) Алексей Копайгородский.