За что главу города Владимира отправили в СИЗО

За что главу города Владимира отправили в СИЗОИсполнять полномочия мэра пока будет первый заместитель Дмитрия Наумова Владимир Гарёв
Октябрьский районный суд во Владимире вечером 28 августа удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы города Дмитрия Наумова. Согласно решению суда в СИЗО обвиняемый в получении особо крупной взятки мэр проведет как минимум ближайшие два месяца – до 25 октября.
О задержании Наумова стало известно накануне. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в администрации города. Позднее Наумов был доставлен в региональное следственное управление СК для допроса. Следователи предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье Наумову грозит наказание до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии, если суд по существу признает его виновным.
Как сообщили в правительстве Владимирской области, временно исполняющим полномочия главы города назначен первый заместитель главы Владимир Гарёв. Указ об этом подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Гарёв будет исполнять обязанности до дня избрания нового главы и вступления его в должность, уточняется в сообщении. На момент сдачи заметки указ губернатора об освобождении Наумова от должности и назначении Гарёва опубликован не был.
Судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме, написали местные СМИ со ссылкой на корреспондентов. В зале суда, передает «Зебра ТВ», Наумов сидел в клетке, с надвинутой на лоб бейсболкой. Обвиняемый отказался комментировать прессе свое уголовное преследование, но на вопрос, как он себя чувствует, ответил коротко: «Живой».
Претензии следствия к Наумову связаны с «землями на кладбище», писал ТАСС. По предположению региональных СМИ, задержание Наумова может быть продолжением расследования уголовного дела против членов ранее арестованной организованной преступной группы, известной как «кладбищенская мафия».
Весной Следственный комитет сообщил, что с мая 2024 г. по март 2025 г. участники ОПГ незаконно предоставляли гражданам места для захоронения при условии покупки дорогостоящих ритуальных услуг, причинив ущерб гражданам на сумму не менее 5 млн руб. и муниципальному предприятию – более 10 млн руб. На тот момент было задержано 10 человек, в основном из Видного Московской области, по подозрению в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Против них возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), а против одного из них – и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Среди фигурантов были бывший заместитель директора Центра управления городскими дорогами и исполняющий обязанности директора Специализированного комбината ритуальных услуг. Официальной информации от правоохранительных органов о связи Наумова с этим делом пока не было.
Аресты градоначальников
10 августа 2025 г. в аэропорту Салехарда был задержан глава города Николай Токарчук; 9 июня 2025 г. – глава Красноярска Владислав Логинов; 3 февраля 2025 г. – мэр Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов; 1 октября 2024 г. – глава Изербаша (Дагестан) Магомед Исаков.
Уголовного преследования не избежали и несколько мэров, которые уже покинули свой пост:
30 мая 2025 г. – бывший мэр Керчи Святослав Брусаков;
23 декабря 2024 г. – бывший мэр Среднеуральска (Свердловская обл.) Андрей Зашляпин;
5 ноября 2024 г. – бывший глава города Сургута (ХМАО) Андрей Филатов; 25 сентября 2024 г. – бывший мэр Сочи (Краснодарский край) Алексей Копайгородский.
Наумов родился 30 октября 1979 г. во Владимирской области. Политическую карьеру начал в ЖКХ поселка Мстера, затем работал в администрации сельского округа, постепенно продвигаясь до заместителя главы. В 2012–2019 гг. – глава администрации Мстеры. В 2019 г. стал главой администрации Гороховецкого района, переизбран в 2021 г. С ноября 2022 г. – глава города Владимира.
Арест Наумова вряд ли скажется на кампании по выборам в совет народных депутатов Владимира (пройдут 14 сентября), так как все победители по округам (голосование пройдет по мажоритарной системе), скорее всего, были заранее согласованы, говорит политолог Александр Кынев. «Единственный момент – у мэра могли быть важные для него кандидаты, но в его отсутствие должная мобилизация в отношении их может быть не проведена. Но это лишь гипотетически», – сказал эксперт «Ведомостям».
Мэр Владимира был для городской элиты человеком пришлым, это во многом предопределило его политическую слабость, говорит политолог Ростислав Туровский. Да и в целом градоначальников проще отправлять в отставку и под арест, поскольку они являются политически слабыми фигурами и обычно не находят защиты на федеральном уровне, добавляет он. Поэтому, по мнению эксперта, последствия ареста Наумова не будут катастрофическими для «Единой России» и ее выдвиженцев, учитывая также, что у оппозиции мало кандидатов, способных претендовать на победу в округах. «Более сложные проблемы возникают у губернатора Авдеева, учитывая предшествовавший арест его первого заместителя [Александра] Ремиги (Басманный суд отправил его в СИЗО 10 июня по делу о взятке в особо крупном размере. – «Ведомости») и неизбежные претензии к губернаторской кадровой политике. Причем Наумов в этом плане создает даже больше проблем, поскольку на пост мэра его продвигал именно Авдеев», – сказал Туровский.